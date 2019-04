El caso que tiene en vilo a EEUU: un adolescente pidió auxilio y aseguró ser Timmothy Pitzen, el niño que desapareció en 2011

"¿Podrías ayudarme? Solo quiero ir a mi casa. Por favor, ayúdame".

Crekasafra Night, una mujer que conducía la mañana del miércoles por una calle de Newport, Kentucky, se puso algo nerviosa con la situación. Un adolescente con la cara oculta bajo una capucha tenía movimientos inusuales, caminaba sin rumbo. Cuando el auto se detuvo a pocos metros, ella notó que el rostro tenía marcas de golpes.

Ella le preguntó qué había pasado. El joven dijo que había sido "secuestro y comerciado por gente y que solo quería volver a su casa". Posteriomente, afirmó a la policía que era Timmothy Pitzen, un niño que desapareció a los 6 años, en mayo de 2011, en misteriosas circunstancias: su madre fue hallada sin vida junto a una nota que decía que el menor estaba "a salvo con gente que lo cuidaría".



La familia del menor vive desde entonces una angustiante búsqueda a nivel nacional que podría haber llegado a su fin, a la espera de los resultados de ADN. Amy, la madre del desaparecido, murió en un aparente suicidio a 800 kilómetros de su hogar y los mensajes que dejó no daban mayores pistas de su paradero. "Ten en cuenta que nada de lo que hayas dicho o hecho podría haber hecho que cambie mi decisión", escribió, posiblemente a su esposo, Jim. Él admitió que la relación no pasaba por un buen momento, pero nunca imaginó que su esposa haría algo semejante.

Ante la gran expectativa por la aparición, la policía prefiere poner paños fríos al asunto. "No tenemos idea si es que es Timmothy Pitzen. No sabemos si es una mentira. Obviamente, todos tenemos la esperanza, pero hay que ser muy cautos", señaló Bill Rowley, sargento de la policía de Aurora, localidad donde vivía la familia. No sería la primera pista falsa que reciben, pero nunca una tan contundente.

Cuando su padre fue a buscarlo a la escuela, no lo encontró. “Se lo llevó su madre en la mañana”, le explicaron. Nunca más volvió a verlo (AP)

Según explicaron las autoridades, el joven aseguró que permaneció secuestrado por "dos hombres blancos con cuerpos de físicoculturista". Uno de ellos, describió, tiene rizos y un tatuaje de telaraña en su cuello. El otro, un sujeto de baja estatura con un tatuaje de una serpiente en su brazo.

Además, el menor relató que estaba en un motel antes de escapar a pie. La policía comenzó la búsqueda de una camioneta Ford SUV con matrícula de Wisconsin, aún sin reportar detenciones de sospechosos que coincidan con los perfiles.



Una proyección digital sobre cómo luciría Tim, realizada unos años después de su desaparición

Por su parte, una abuela de Tim manifestó sus sensaciones. "Solo sabemos que apareció un niño de 14 años. No queremos tener demasiadas esperanzas, hemos tenido falsos reportes antes", declaró a la cadena WISN-TV. La policía confirmó que está realizando las gestiones para hacer las pruebas de identidad, aunque no definió los plazos.

De todos modos, un dato alienta el optimismo. El diario Cincinnati Enquirer aseguró que el joven aparecido, consultado por su cumpleaños, respondió con la misma fecha que nació Timmothy: 18 de octubre del 2004.