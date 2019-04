La respuesta de Cande Tinelli a las continuas agresiones de los haters en las redes sociales

Con más de tres millones y medio de seguidores en Instagram, Cande Tinelli es una verdadera influencer en las redes sociales. Sin embargo, la popularidad tiene también su parte negativa y en los últimos días la cantante tuvo que lidiar con los comentarios para nada agradables de los llamados haters.

"Perdón que saque los comentarios, sobre todo porque hay gente muy amorosa y se los agradezco de corazón. Pero soy muy humana y tengo un límite de tolerancia a la agresión gratuita. Respeto las opiniones pero no la agresividad de la gente afectada. La agresividad genera más agresividad entre todos", escribió la hija de Marcelo Tinelli en una historia.

Es que la artista se cansó de leer mensajes agresivos que nada suman en lo personal ni en su carrera y prefirió cortar por lo sano y dejar a un lado a las personas que agreden sin motivos, denominados en la web como haters.



"Así que corta la bocha, no les cabe, no me sigan. Me hacen un gran favor. Gracias buenas noches", cerró su posteo en Instagram y luego subió una foto con el título: "Cuanto más amor den, más amor van a recibir".



No es la primera vez que la diseñadora realiza un fuerte descargo haciendo alusión a las agresiones que sufren los famosos en las redes sociales por el simple hecho de ser personas públicas.

"Hagan lo que quieran de su cuerpo y de su vida. Te gustan las mujeres, te gustan. Te gusta tatuarte hasta los ojos, te lo tatúas, es así. De corazón les quiero decir que sean ustedes, hagan lo que quieran, no se dejen llevar por el qué dirán de la gente…", había dicho el año pasado, luego de que la criticaran por sus tatuajes.

En ese momento, agregó: "Mientras te guste lo que estés haciendo y lo lleves con orgullo como yo hago con mis tatuajes que los amo a todos, está todo bien, nadie te va a poder tirar abajo cuando estás tan seguro de lo que hacés".

En pareja con Luca Bonomi, Cande se encuentra pasando un gran momento en lo personal, y también en lo laboral. Mientras que su marca de ropa se afianza, cada día sigue abriéndose camino en el mundo de la música: el fin de semana cantó ante miles de personas en la fecha dos del festival Lollapalooza y acaba de lanzar su primer disco, Yo, bajo el nombre artístico de Lelé.

"Me sentí muy bien arriba del escenario. Estuvimos ensayando mucho para llegar sólidos.Obviamente los nervios siempre están pero había tanta seguridad por el trabajo que hicimos que me sentía muy preparada. En el verano me fui a Los Ángeles a laburar, le metimos fuerte para llegar con álbum al Lollapalooza y lo logramos", había dicho a Teleshow el día de la presentación de su material.