La ex jefa de la revista de "L'Osservatore" volvió a la carga y criticó el exceso de hombres en la Iglesia

La ex directora del suplemento femenino del diario vaticano L'Osservatore Romano, Lucetta Scaraffia, criticó el miércoles en Roma el exceso de presencia masculina en la Iglesia católica y la falta de participación de las mujeres.

"En la Iglesia hay un excesivo peso del clero, no necesariamente como sacerdotisas, sino que participaran en reuniones, en cualquier instituto de poder", afirmó en un encuentro con la prensa extranjera en Roma.

Scaraffia dirigía el suplemento "Donne, Chiesa, Mondo" ("Mujer, Iglesia y Mundo"), que se distribuye mensualmente con el diario del Vaticano, hasta su dimisión el pasado 26 de marzo, junto con el resto del equipo editorial, por considerar que habían sido desacreditadas.

La revista se había hecho eco en sus ediciones pasadas tanto de los abusos sexuales y de poder por parte de los religiosos a las monjas, así como del maltrato hacia las religiosas, relegadas a ser las "sirvientas" del clero masculino.



Scaraffia lamentó el miércoles que la Iglesia no cuente, tanto como debería, con mujeres a nivel participativo y dijo que en este contexto por ejemplo las monjas encuentran "mucha dificultad para denunciar" los casos de abusos que sufren.

"En el Vaticano, las congregaciones están llenas de denuncias de monjas que no obtienen nunca respuesta, caen todas en el silencio", denunció.

Opinó que, seguramente, por este tipo de artículos, el suplemento se había vuelto "incómodo" para algunos sectores de la Iglesia católica y que por ello, argumentó, quería ser controlado por parte del Dicasterio de la Comunicación.



Lucetta Scaraffia denunció el Vaticano pretendía controlar los contenidos de su publicación, y por eso ella y sus compañeras presentaron en conjunto sus renuncias (AP)

La directora del mensual, publicado en español por "Vida Nueva" y en francés por "La Vie", ya ha explicado los motivos de su renuncia en una carta abierta al papa y en un editorial publicado el pasado 1 de abril.

Entre las razones, que volvió a referir hoy, se encuentran las diferencias de opinión con la nueva dirección de "L'Osservatore Romano", tras el nombramiento del escritor y profesor de religión, Andrea Monda, quien, según Scaraffia, quería dirigir también el suplemento femenino.

"Durante siete años hemos estado estupendamente, no hemos tenido nunca ningún problema, hemos vivido en libertad e independencia total", contó.

Relató que el nuevo prefecto del Dicasterio de la Comunicación, Paolo Ruffini, nombrado por el papa Francisco, explicó cuando ocupó el cargo a las redactoras del suplemento que "en resumen, la fiesta se había acabado" y que "nunca se había visto que existiera un suplemento independiente".

"Era como si quisieran gestionarnos", afirmó, al tiempo que criticó: "Esta nueva dirección quiere controlarlo todo".

Rememoró que, para lanzar el suplemento hace siete años, pidieron permiso al entonces papa Benedicto XVI y decidieron juntarse un grupo de mujeres que compartían la misma visión, pero en los últimos meses han sufrido la imposición de un cambio en su manera de trabajar.



Sólo los hombres pueden ocupar puestos clave en la Iglesia (Photo by GIUSEPPE LAMI / POOL / AFP)

Finalmente, pidió que la Iglesia católica escuche más a las mujeres y advirtió de que "no son solo sacerdotes, obispos y cardenales" los que la forman, sino también las mujeres.