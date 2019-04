“O te adaptás o estarás en peligro de extinción”: por qué 1 de cada 3 empleados teme que la automatización reemplace su puesto laboral

La meta de construir confianza entre las personas, la entrada en la era de una economía más humana y ver a la tecnología como una oportunidad y un desafío, son algunos de los tópicos que cobran cada vez más fuerza en el ámbito laboral. Sin embargo, la incertidumbre con respecto a los cambios propone una gran debilidad en las organizaciones.

De acuerdo al estudio de Mercer: Global Talent Trends 2019, el foco debe estar puesto en laconectividad en la era humana así como entender a los avances de la tecnología como un gran aliado. "La tecnología brinda un acceso y una democracia a la información que no había antes. Esto está influyendo en todos los ámbitos. Las organizaciones tienen que entender que la información es poder y que las nuevas generaciones vienen con un chip distinto en donde la tecnología viene automatizada", dijo a Infobae André Maxnuk, CEO de Mercer México y Líder para América Latina.

Según la investigación, cerca de las tres cuartas partes (73%) de los ejecutivos prevén una disrupción significativa en los próximos tres años, en comparación con el 26% registrado en 2018. A medida que los ejecutivos se centran en garantizar que sus organizaciones se adapten al futuro, existen importantes riesgos de capital humano, incluida la capacidad de cerrar la brecha de habilidades y superar la fatiga por el cambio que enfrentan los empleados, que pueden impedir el avance de la transformación.



La tecnología está transformando la forma de trabajar



De este modo, resulta fundamental estar al tanto de los desafíos del trabajo en el futuro. Y es que alrededor del mundo, la tecnología está transformando la forma de trabajar.Nuevas tendencias en distintos sectores, desde el financiero hasta el comercial. Sin embargo, de acuerdo a Maxnuk, es necesario la adaptación a este tipo modelos de negocios.



Entonces, ¿cuáles son las habilidades en las que deberían enfocarse las organizaciones en vista de los cambios que están redefiniendo la forma del trabajo?. De acuerdo al profesional, la respuesta es compleja y depende de cada industria, de su ubicación geográfica y de otros factores.



Acompañar el cambio

Los empleados buscan cada vez mayor estabilidad. De hecho, la seguridad laboral es una de las tres razones principales por las cuales los empleados se incorporaron a una compañía y la razón principal por la que permanecen en ella. Sin embargo, uno de cada tres empleados le preocupa que la inteligencia artificial y la automatización puedan llegar a reemplazar su puesto de trabajo.



La seguridad laboral es una de las tres razones principales por las cuales los empleados se incorporaron a una compañía

De acuerdo al CEO de Mercer las investigaciones demuestran que la velocidad avanza cada vez más rápido y seguirá igual a pesar de que el mundo está en constante crisis económica:"El avance tecnológico se da a pesar de las crisis económicas".

"La tecnología está cambiando de manera drástica. Y si vamos a las 20 profesiones más importantes del mundo, debemos ser conscientes que el 50% va a desaparecer pero van a aparecer otras. Además van a cambiar también los perfiles de los candidatos así como la composición de trabajo. Es importante 'abrazar' la transformación", comentó el empresario.

Y es que de acuerdo al especialista, el futuro del trabajo está relacionado directamente con las características que van a cambiar y a transformarse. De este modo, las empresas tienen un gran trabajo por delante: el de capacitar: "No solamente la automatización va a eliminar cosas sino que las organizaciones no van a depender de ciertas aptitudes que dejaran de ser importantes y se necesitaran otro tipo de aptitudes. De ese modo, la capacitación es algo impostergable y aquellas organizaciones que no estén dispuestos a adaptarse se verán obligados a hacerlo a extinguirse".



Las capacitaciones son vitales para las adaptaciones a un nuevo paradigma

Una figura de liderazgo en tiempos de cambio

A pesar de que el cambio es inevitable, no todos quieren llevarlo a cabo: "Muchas de las organizaciones no están preparadas para adaptarse al nuevo modelo de las organizaciones del futuro: menos rígidas, menos jerárquicas, muchos más transparentes y flexibles, un modelo totalmente distinto. Sin embargo, aquellos que no lo hagan peligran".

"Los resultados del estudio develaron la incertidumbre del cambio que enfrentan las empresas en adaptarse a las nuevas formas de trabajo adaptado hacía el futuro, señala una fuerte inestabilidad de sus empleados y riesgos en ser parte de la evolución continua y no esporádicamente, es fundamental atender estas alertas", mencionó Maxnuk.

De este modo, la manera de ayudar a los empleados a sentirse seguros es fomentando las relaciones humanas. Es dos veces más probable que los empleados prósperos (aquellos que prosperan en las áreas de salud, patrimonio y desarrollo profesional) describan su función como "enfocada en las relaciones" y su ambiente de trabajo como "colaborativo".



La figura del líder es necesaria para acompañar el futuro del trabajo

En este contexto, la investigación identificó cuatro tendencias principales que persiguen las compañías líderes en 2019. Estas son:

Alinear el trabajo con el valor futuro: la inteligencia artificial y la automatización continúan transformando el entorno competitivo: el 60% de las compañías planean automatizar más trabajo en los próximos 12 meses. Al mismo tiempo, los ejecutivos mencionan el rediseño de puestos como el área de inversión en talento con el mayor potencial de retorno de la inversión, y el 65% de los empleados exigen una definición de responsabilidades más clara

Repercusión de marca: Lo que realmente les importa a los empleados y a las personas que buscan empleo es la forma en que una compañía lleva a cabo sus operaciones y defiende los valores de su marca. En un mundo social y transparente, los límites entre la marca de consumo de una compañía y su propuesta de valor al talento se difumina.

A pesar de que es un reto, aquellas organizaciones que no se adapten o transformen conjunto avanza el tiempo, corren peligro de extinción

Organización de la experiencia laboral: Para retener a los mejores talentos, resulta esencial una experiencia laboral diaria efectiva y relevante. Según el estudio de Mercer, los empleados prósperos tienen tres veces más probabilidades de trabajar para una organización que permita la rápida toma de decisiones.

Ofrecer un cambio liderado por el talento: Para garantizar que el talento se encuentre en el centro del cambio, Recursos Humanos debe participar en la transformación del negocio. Sin embargo, solo dos de cada cinco líderes de Recursos Humanos participaron en la etapa de generación de ideas de las iniciativas de transformación.

"Es un reto muy fuerte el que las organizaciones tienen por delante: repensar la estructura tradicional a la nueva realidad, entender que aquello que lo que funcionaba antes no va a seguir funcionando en el futuro, pero no es imposible", concluyó el CEO.