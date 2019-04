Reemplazarán una válvula cardíaca a Mick Jagger: qué tiene el líder de los Rolling Stones

La gira No filter tour de los Rolling Stones debía comenzar el próximo 20 de abril en Miami y tenía previstas 17 presentaciones. Sin embargo, la banda anunció en un comunicado que suspenderían el inicio de los shows debido a que "los médicos le dijeron a Mick que no podía salir de gira en este momento porque necesita tratamiento médico".

Fue el mismo Jagger quien a través de su cuenta de Twitter se disculpó con su público y prometió estar pronto de regreso en el escenario. "Realmente odio decepcionarlos así. Estoy devastado por tener que posponer la gira, pero trabajaré muy duro para volver al escenario tan pronto como pueda. Una vez más, enormes disculpas a todos", dijo el cantante en un tweet que obtuvo 7.345 retweets y más de 40 mil me gusta.



Pero, ¿qué tiene el líder de los Rolling Stones? Si bien oficialmente, no se proporcionaron más detalles sobre la salud del cantante de 75 años, la información en las agencias de noticias internacionales y en los medios de todo el mundo da cuenta que el británico se someterá a una operación para reemplazar una válvula cardíaca.



Desde la banda de rock sólo se limitaron a informar que habían pospuesto todas las fechas de la gira por los Estados Unidos y Canadá para darle tiempo a Jagger a recibir tratamiento médico y si bien no especificaron qué tenía que hacer, aseguraron que estaba previsto que se recuperara completamente.

En tanto el sitio web Drudge Report, que citó fuentes no identificadas, dijo que Jagger se someterá en Nueva York a una cirugía para reemplazar una válvula cardíaca. La página web Page Six del New York Post dijo que la operación involucraría colocar un stent en el corazón del músico.

"Por la edad del paciente podría inferirse que lo que se le va a realizar es el reemplazo de la válvula aórtica, que después de los 70 años suele presentar una enfermedad degenerativa que se conoce como estenosis aórtica". El médico cardiólogo Oscar Mendiz (MN 73.900) es director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICYCC) de la Fundación Favaloro, y en diálogo con Infobae aseguró que ésa es "una de las válvulas que más se opera".

La aorta es la principal arteria que lleva sangre fuera del corazón. Cuando la sangre sale del corazón, fluye a través de la válvula aórtica hacia la aorta. En la estenosis aórtica, la válvula aórtica no se abre completamente, lo cual disminuye el flujo de sangre desde el corazón. "Eso ocurre por calcificación y envejecimiento de la válvula y los principales síntomas que genera van desde falta de aire, fatiga, edema de pulmón, dolor de pecho hasta los más graves, que son el síncope o la muerte súbita", explicó Mendiz, quien resaltó que "cuando el paciente empieza a tener falta de aire y se sabe que tiene estenosis tiene que ser tratado y si aún no tiene el diagnóstico la recomendación es hacerle una prueba de esfuerzo para ver si el corazón se altera". La confirmación se realiza a través de un estudio de imágenes, como el eco doppler.



Y tras asegurar que "cuando un paciente tiene estrechez de la válvula aórtica (estenosis) y comienza con síntomas, la mortalidad al año es del 30-40%", el especialista destacó que desde hace diez años en la Argentina el recambio se realiza a través de una técnica mínimamente invasiva.

"Hasta hace poco, la manera de reemplazar esta válvula era con una cirugía a cielo abierto: se detiene el corazón, se saca la válvula enferma y se pone otra, que puede ser mecánica (de metal) o biológica (de tejido de pericardio de cerdo o vaca) -explicó Mendiz-. El beneficio de las biológicas por sobre las mecánicas es que no requieren la toma de anticoagulantes de por vida, pero tienen la 'contra' de que se degeneran y requieren cambiarse luego de 15 años".

Y continuó: "Desde hace diez años en la Argentina el recambio valvular se hace por cateterismo: se introduce un catéter por la ingle con la nueva válvula, que contiene además, un stent, que una vez posicionada la válvula, abre la 'original' del paciente y da lugar a la nueva". Finalizado el procedimiento, se retira catéter y queda funcionando la nueva válvula.

Mendiz destacó que estudios clínicos realizados en pacientes en todo el mundo revelaron que tanto en quienes tenían contraindicada la cirugía convencional, como en aquellos que podían operarse pero presentaban riesgo aumentado y en quienes el riesgo era bajo para la cirugía a cielo abierto, el resultado del recambio por cateterismo resultó ser mejor y similar en los otros dos grupos de pacientes respectivamente. Sin embargo, reconoció que el procedimiento mini invasivo no es la indicación universal, básicamente, por dos limitaciones.

"La durabilidad de las válvulas representa un obstáculo, ya que hasta los ocho años posteriores a la intervención los resultados son iguales a los que se obtienen mediante la cirugía, pero todavía no se sabe qué va a pasar a los 10-12 años; por eso si viene un paciente de 60 años con estenosis la indicación primera sigue siendo la cirugía, mientras que en un paciente de 80 o más el tratamiento por cateterismo sería el indicado", ahondó el experto.



Jagger dejó atras su vida de excesos y desde hace un tiempo sigue una dieta saludable y realiza ejercicio regular

En este punto, la edad de Jagger es un ítem a tener en cuenta, ya que se trata de un paciente de 75 años y "no se sabe si la válvula le va a durar todos los años de vida que viva". "En este caso la elección del procedimiento es discutible, pero sin dudas la opinión del paciente debe haber tenido peso", consideró.

La segunda limitación la constituye el costo de este tipo de intervenciones mínimamente invasivas. "El cateterismo es más costoso que la cirugía, por eso se aplica en pacientes de riesgo intermedio o alto -insistió Mendiz-. Tiene que estar justificado en un paciente que no tenga otra causa que lo impida, el tratamiento tiene que ser la mejor opción si se evalúa riesgo y costo". "En el país, las obras sociales y prepagas lo cubren para pacientes con contraindicación de la cirugía convencional".

Si bien se trata de procedimientos que tienen una rápida recuperación, no se debe perder de vista que se está reemplazando una válvula del corazón

Sobre los tiempos de recuperación, Mendiz resaltó que "en dos o tres días el paciente se va de alta y en su casa puede hacer vida normal". "Siempre teniendo en cuenta que el común de los pacientes no son Mick Jagger y su 'vida normal' no es dar shows de dos horas", bromeó el especialista, quien destacó que en casos de personas que hacen deporte, o en dadas las actividades cotidianas del cantante "en un mes estaría en condiciones de retomar sus rutinas habituales".

"Lo único que tiene que cicatrizar es la herida del catéter", enfatizó, no sin antes distinguir que "si bien se trata de un procedimiento realizado con anestesia de sedación consciente, sin intubación y que tiene una rápida recuperación eso no quiere decir que sea un procedimiento que esté exento de riesgos". "Es un procedimiento mini invasivo, pero se cambia una válvula en el corazón y eso no hay que perderlo de vista nunca".



El fin de semana, Jagger disfrutó de la playa en Miami con su novia y dos de sus hijos, antes de la intervención (Grosby Group)

El fin de este tipo de intervenciones es -según Mendiz- "prolongar la vida, que el paciente viva más, pero además que viva mejor, que no resigne nada de lo que hace".

Después de haber pasado épocas de sexo, drogas y rock and roll, según él mismo reconoció, cuando era joven, Jagger -que tiene ocho hijos, cinco nietos y una bisnieta- se ocupa de su salud cuidadosamente. Desde hace unos años sigue una dieta saludable, corre y hace ejercicios de manera regular.

El pasado fin de semana fue fotografiado en Miami Beach, Florida, con su novia actual, la bailarina Melanie Hamrick, el hijo pequeño de ambos y su hija Georgia May disfrutando de unos días en familia previo a someterse al recambio de su válvula cardíaca.