Samid denunció una extorsión desde la "clandestinidad" y criticó a su propio abogado

Alberto Samid habló desde la "clandestinidad" con un canal de noticias y advirtió que no se va a entregar. El empresario tenía que ir hoy a escuchar los alegatos en un juicio en su contra por evasión y asociación ilícita. Pero no se presentó, por lo que la justicia pidió su "captura".

La insólita situación se produjo en C5N. Mientras el abogado del empresario sostenía desde un móvil que Samid no había sido extorsionado, el conductor de la pantalla chica Víctor Hugo Morales interrumpió la comunicación para hablar con el propio rey de la carne por teléfono, quien reveló que "el fiscal me pidió 1,8 millones de dólares".

“Hace dos semanas denuncié lo que estaba pasando públicamente. Estos tipos me quieren hacer ir a tomar agua podrida a Ezeiza. Fijense lo que le pasa a Cristóbal Lópéz", advirtió Samid al aire. "Si mañana me agarran sepan lo que me está pasando", alertó el empresario entre sus declaraciones en vivo.

"Esto no es Comodoro Py, es Comodoro Pro", disparó Samid. "Son ladrones, sinvergüenzas. Los tribunales son una unidad básica del PRO", insistió quien tiene un pedido de quedar tras las rejas. "A cinco metros estaban los tres jueces cuando me pidieron la guita, como no puse la plata, me mandan a buscar", señaló. "A esa plata no la tengo y no la voy a poner. Ahora me doy cuenta lo que les pasa a los compañeros", subrayó indignado. “No me voy a entregar”, aseguró.

Por unanimidad el Tribunal dispuso la detención del empresario al no presentarse el domingo -día inusual convocado para una última audiencia de juicio- y tampoco este miércoles, fecha en la que estaba programada la sentencia. El juicio se realiza los sábados y domingos para abreviar los plazos de la duración del proceso, se informó.



Samid debía presentarse en las dos oportunidades y no lo hizo, por lo que no se dictó veredicto del caso, la Fiscalía le reclamó a los jueces que adoptaran medidas y respondieron con la orden de detención. Su abogado, Vicente Dattoli, aseguró que no tenía noticias de su cliente desde el pasado viernes. "Es un hombre que está enfermo, ha estado internado, tiene problemas de presión", había dicho el letrado en declaraciones previas a otro canal.



El fiscal en lo penal económico Gabriel Pérez Barberá había pedido la semana pasada seis años y seis meses de prisión, al considerar que el empresario fue parte de una asociación ilícita a través de la cual se evadían impuestos de la comercialización de carne. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, también pidió una condena para Samid y el resto de los acusados.



La investigación por evasión y asociación ilícita comenzó en 1996 por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne. La orden de detención y el juicio está a cargo del Tribunal Oral Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini.