EEUU deporta a Claudio Rojas, el argentino que denunció abusos en un centro de inmigración en Florida

El gobierno estadounidense ordenó la deportación del argentino Claudio Rojas, que denunció fallos en un centro de detención de inmigrantes en Florida, según informó la congresista Debbie Mucarsel-Powell, quien criticó que se trató de una "represalia".

"Estoy muy molesta porque Claudio Rojas está siendo deportado esta noche por ICE (la Oficina de Inmigración y Aduanas)", manifestó la demócrata en su cuenta de Twitter.

La legisladora, que representa un distrito del sur de Florida, dijo que se trata de una acto "inhumano, cruel y parece políticamente motivado".



La abogada de Rojas, Sandy Pineda, dijo este martes que era "inminente" su repatriación. Pineda explicó que, sin embargo, había presentado una "acción diferida" ante el Departamento de Trabajo, que desde hace varios años realiza una investigación para sustentar la solicitud de Rojas de una Visa T, para víctimas de trata de personas.



Con esta medida la abogada esperaba agilizar este proceso, pues, en su opinión, hay varios asuntos en los que esta agencia federal se está "tardando mucho tiempo". Esa visa era la salvación que había estado esperando Rojas, de 53 años, que pidió a esa agencia federal que investigue a un antiguo empleador que habría abusado laboralmente de él.



Rojas, que entró por primera vez a Estados Unidos en el año 2000 con una visa por 90 días, trabajaba como jardinero y obrero, y empezó a tener problemas por su estatus migratorio en 2010.

La congresista se lamentó que "una familia amorosa y solidaria será separada después de años de construir una vida en este país".

"Si esta Administración realmente se preocupara por hacer cumplir nuestras leyes, permitiría a Claudio denunciar los crímenes de tráfico laboral que sufrió y no usar la deportación como represalia por expresar y criticar libremente a nuestro Gobierno", manifestó Mucarsel-Powell.

El argentino denunció irregularidades en el Centro Transicional de Broward, situado en Pompano Beach (sureste de Florida), operado por la empresa privada Geo Group, en donde estuvo recluido hace unos siete años y posteriormente liberado.

Rojas fue detenido de nuevo el pasado 27 de febrero, días antes del estreno en el Festival de Cine de Miami de "The Infiltrators", el documental de Alex Rivera y Cristina Ibarra que narra la historia real de su detención y de dos jóvenes activistas que se infiltraron en el centro de inmigrantes de Broward.



La abogada señaló que en caso de deportación antes de que culmine la investigación del Departamento de Trabajo dependerían de una "excepción" en la ley para que este trámite siguiera su marcha y Rojas pudiera ingresar de nuevo a Estados Unidos en caso favorable.

Pineda explicó que pensaba que su cliente iba a ser deportado este lunes después de que la Corte del Circuito 11 de Florida le negase una apelación contra el fallo desfavorable de una juez a una demanda interpuesta en una corte federal contra el Gobierno por la detención de Rojas.

Detalló que la corte explicó que "no tenía jurisdicción sobre el caso, porque es algo que ellos no pueden determinar ni ayudar".

Pineda de igual forma dijo que Rojas, que permanece recluido en el centro de Inmigración de Krome, en el condado de Miami-Dade, tras ser detenido en febrero cuando fue a una cita rutinaria con ICE, está pendiente también de una apelación ante las cortes migratorias.

En las redes sociales, varios activistas solicitaron reclamar a las autoridades para que detengan la deportación.



Emiliano Rojas, hijo del detenido, expresó: "La vida de mi padre se ha convertido en una pesadilla de dolor y estrés. Mi padre es un tipo que ama estar con la familia". Además, lamentó que su propio hijo, recién nacido, no vaya a poder pasar tiempo con su abuelo. "Me gustaría que tenga a su abuelo presente, pero veo que no será así", indicó a el Miami Herald.