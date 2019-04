Los consejos de Durán Barba a Macri: el consultor estrella del PRO volverá a ser clave

"No le podemos ganar a una viuda", concluyó Jaime Durán Barba. Mauricio Macri, que escuchaba desde el exterior a través de una videoconferencia, le preguntó a Marcos Peña si opinaba como su consultor estrella. El entonces secretario General del Gobierno porteño asintió. "No sirve para posicionarte", asintieron el ecuatoriano y el funcionario.

Recién asomaban los primeros meses del 2011. Peña, Durán Barba y un puñado de socios y colaboradores se habían reunido en el departamento propiedad del ecuatoriano sobre la avenida Alvear, en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires, para analizar encuestas y estudios cualitativos que el consultor había mandado a realizar para definir si el jefe de Gobierno se postulaba a la Presidencia o si, como al final sucedería, buscaría ser reelecto para otro mandato en territorio porteño.

Macri no agregó mucho más. Cristina Kirchner había enviudado un par de meses atrás, y su figura se había vuelto a revalorizar. En octubre ganaría con el 54% de los votos.

El lunes, Jaime Durán Barba dejó Casa Rosada cinco minutos después de las 6 de la tarde junto a su socio Santiago Nieto. Se reunieron un buen rato en la oficina del jefe de Gabinete. Este martes, el consultor volvió a Olivos durante el feriado por varias horas. También visitaron la quinta presidencial algunos de los principales dirigentes de la cúpula macrista.



El miércoles pasado, un rato antes de la exposición de Peña en el Senado, el estratega del PRO se reunió con el jefe de ministros y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Conversaron durante más de dos horas.

Como hace ocho años, el asesor ecuatoriano vuelve a ser clave para el futuro político de Macri. Es uno de los defensores de la polarización. Cristina Kirchner, aún sin confirmar si será o no candidata, vuelve a ser la principal oponente del Presidente.

La cúpula del PRO espera una batería de estudios cualitativos encargados por el consultor en todo el país, y moderados por el sociólogo español Roberto Zapata, una pieza fundamental en el esquema bien pago que rodea al principal estratega de la Casa Rosada.

Buena parte de esos estudios que se utilizan para delinear la gestión de Gobierno los moldea Evangelina Carina Pérez Aramburu, una de las encuestadoras que trabaja para el Gobierno.

Macri espera las conclusiones de esos encargos para saber cuál será la estrategia de campaña con la que buscará la reelección, en medio de la crisis económica que el Gobierno ya no disimula y de la tensión interna con los aliados.

El lunes próximo, de hecho, la cúpula macrista podría recibir para comer a sus pares de la UCR para empezar a negociar posiciones, antes de la convención radical. Este martes circuló la versión de que la postulación a la vicepresidencia podría estar incluida en el menú de negociaciones entre ambos partidos, más allá de la resistencia del jefe de Estado y su círculo más íntimo. La debilidad política del oficialismo lo obliga a barajar todas las opciones.

Durán Barba no quiere a los radicales. Elisa Carrió, una voz relevante en la coalición de gobierno, no quiere ni a los radicales ni a Durán Barba.



Hasta ahora, el ecuatoriano, que acompaña a Macri desde sus inicios, casi que no conoció la derrota en este país. Solo perdió en las elecciones del 2003 para la jefatura de Gobierno, en la segunda vuelta, frente a Aníbal Ibarra. Tras ese traspié fueron todas victorias: en las legislativas del 2005, en las dos elecciones ejecutivas porteñas del 2007 y del 2011, y la presidencial del 2015, el premio mayor. El de este año asoma como su principal desafío.

Por el contrario, Durán Barba no es profeta en su tierra. En las elecciones presidenciales de febrero del 2017, su candidato Paco Moncayo, un ex militar retirado, salió cuarto.

Durán Barba, que se resistió a estudiar el desdoblamiento del calendario bonaerense que impulsaban en el entorno de María Eugenia Vidal, fue uno de los principales integrantes de la mesa de campaña que en el 2015 ideó las tres grandes propuestas del programa de gobierno de Cambiemos: "Lucha contra el narcotráfico", "unión de los argentinos" y "pobreza cero". Estas dos últimas, por ahora, sin resultados positivos en este mandato.

"En la medida en que defendamos cosas populares y buenas para el país, digámoslas. Después vemos cuando seamos gobierno cómo hacemos para conseguirlo", decía el estratega de Macri durante la campaña del 2015, según el libro "Cambiamos", de Hernán Iglesias Illa.