Sergio Massa: "Yo voy a estar donde me pongan los votos"

En un acto de con impronta electoral, el dirigente de Alternativa Federal Sergio Massapresentó sus "10 compromisos para la transformación de la Argentina", criticó al Gobierno, hizo autocrítica y sostuvo: "Yo voy a estar donde me pongan los votos".

"Si me toca liderar, lo voy a hacer con humildad, firmeza y sentido de patria. Si me toca ayudar lo voy a hacer con la misma lealtad y la misma entrega", afirmó el dirigente ante un concurrido salón de actos de La Rural.

En tono de autocrítica, el líder del Frente Renovador dijo: "Mi soberbia me llevó a creer que los votos eran un cheque en blanco, me dolieron las derrotas, las viví como fracasos, pero me hicieron más fuerte y sincero. Les quiero pedir disculpas a quienes se sintieron decepcionados por mí, les pido perdón. Hoy siento que maduré, y me siento en mejores condiciones para conducir la Argentina".



En tanto, Massa repasó los que consideró son los principales puntos a enfrentar desde el Poder Ejecutivo. En ese sentido, y con críticas al gobierno de Mauricio Macri, se refirió a la situación económica, a la inseguridad, a la violencia de género, a los jubilados y a la pobreza, entre otros temas.

En el comienzo del acto, Massa destacó que "no podemos arrancar este día sin recordar que un día como hoy se producía el desembarco en las Islas Malvinas. Quiero que recordemos con respeto y cariño a nuestros veteranos".

A continuación, dijo que el suyo no era "un acto partidario. Quiero compartir reflexiones que hace tiempo vengo pensando y trabajando junto a un gran equipo", e inmediatamente destacó que "el gobierno le echa la culpa a décadas de fragilidad y atajos y se lavan las manos, no se hacen cargo de su fracaso. Se hacen los tristes o los enojados, quieren esconder sus errores, no nos vamos a creer ese cuento".



"El problema no es la Argentina, el problema es Macri y el camino que eligió para la Argentina. Fracasó él, su equipo, no los argentinos y argentinas. Es un gobierno cabeza dura, que pese a las dolorosas consecuencias insiste en el ajuste. Macri, caprichoso y soberbio, dice que hay que acelerar el camino", sostuvo el precandidato a Presidente.

En esa línea, Massa sostuvo que "hay otra manera de hacer las cosas, hay una alternativa para la Argentina". "La ilusión que había generado Macri la perdió con cada mala decisión y cada promesa incumplida. No vamos a aceptar y tolerar más mentiras. No podemos dejar que nos roben la esperanza. Somos la alternativa que los argentinos están esperando, y vamos a hacer lo posible para que lo que desean los argentinos pueda ser realidad".



"Necesitamos una hoja de ruta que fije el rumbo de la Argentina para los próximos 20 años. Tenemos terminar con el 'yo gano y gobierno sólo', porque un país no nace cada cuatro años, necesitamos políticas de Estado que nos ayuden a construir el futuro de la Argentina. Hoy presentamos un proyecto de país, una idea para discutir, debatir, 10 compromisos para la transformación de la Argentina", detalló, y resaltó que "no es nuestro proyecto de país, es de los que quieran sumarse, aportar, están todos invitados, sin excepciones, mientras más, mejor".

Por otro lado, Massa se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y sugirió que si llega a la presidencia pretende renegociar los términos de lo firmado: "Los muertos no pagan, y Argentina necesita mucho más tiempo, necesita crecer para pagar con dólares genuinos".



Respecto de la pobreza, Massa aseguró que "tenemos que animarnos a transformar los planes sociales en planes de empleo. La pobreza no es solamente un problema vinculado al nivel de educación y el trabajo de los padres, también está vinculada a la alimentación de nuestros hijos y terminan en hospitales que se caen a pedazos, es mucho peor la condena a la desigualdad".

En ese sentido, habló de los jubilados, y destacó que el haber mínimo es "el más bajo de los últimos diez años y los remedios valen tres veces más. No puede ser que esperen meses por un turno, horas en una emergencia". A continuación presentó el programa Haber 14, "una nueva contribución que les mejore el nivel de ingreso, porque son los que más perdieron en esta etapa".



Por último, resaltó que "nos queremos animar a tocar una de esas vacas sagradas de la Argentina. Pareciera que jueces y fiscales son eternos, y creemos que deben rendir examen sobre su trabajo, patrimonio y estado psíquico cada 5 años, porque no tienen coronita".

Los principales legisladores del Frente Renovador estuvieron presentes en el acto. Hasta La Rural llegaron Diego Bossio, Graciela Camaño, Marco Lavagna, Raúl Pérez, Alejandro Grandinetti y Mirta Tundis. También estuvo uno de los secretarios generales de la CGT,Carlos Acuña.