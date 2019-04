Matías Morla se defendió de quienes lo acusan de influir en las decisiones de Diego Maradona

Este martes, Diego Maradona saludó a su hija Dalma por su cumpleaños con un polémico mensaje que generó diferentes comentarios en las redes sociales, porque sumó un reclamo. "Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", le escribió vía Instagram el ex futbolista a su hija, que cumplió 32 años, acompañando el texto con una foto ambos.

Minutos más tarde, Dalma decidió publicar por la misma vía un mensaje, como respuesta al saludo de su padre. "¡Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON! AMOR O NADA!", publicó la madre de Roma, sin hacer mención a su padre.

Pero, horas después, llegó un duro descargo de Matías Morla, amigo y abogado de Maradona. En su Twitter, el letrado contó el detrás de escena del mensaje. Acusado de ser el que influyó en el "10" para enviar ese texto. "Si algo siempre fui es respetuoso y más cuando se trata de temas familiares", aclaró.

En la captura de pantalla que publicó, se lee el mensaje que Diego quería enviar para su hija. "Mi profesión es la de abogado y como tal cumplo con mi función y no solamente en el caso de Maradona, sino en los casos de renombre que tuve a mi cargo. Hay gente que no entiende que nosotros no somos los enemigos, sino los que trabajamos para nuestros clientes", aseguró Morla.

Y siguió: "Tengo una familia, tres hijos, quienes viven gracias a mi trabajo el que llevo adelante con la misma convicción y amor por la profesión con la que comencé a estudiar. Jamás mezcle temas personales con el trabajo y mucho menos cuando en el medio hay cuestiones familiares".

"Y hay algo que siempre te enseñan en la facultad: 'Respetar a los de la vereda de enfrente'. Esa premisa jamás la abandono y más allá de cualquier agresión o burla que reciba, voy a seguir haciendo mi trabajo con Diego o con cualquiera de mis clientes", culminó el abogado para dejar en claro que el mensaje de Diego a Dalma fue cien por ciento idea del ex jugador y DT de la Selección Nacional.