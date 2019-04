Eleonora Wexler viajó a España para protagonizar una serie: "Siento una enorme tristeza por cómo está todo en Argentina"

"Me siento una dama del medioevo. ¡Estoy fascinada!", asegura Eleonora Wexler desde Madrid, su nueva casa desde enero cuando llegó para comenzar las grabaciones de La valla, la serie futurista que protagonizará para la televisión española.

La actriz viajó sola y se quedará hasta fines de mayo, tiene largas jornadas de rodaje que a veces comienzan a las cinco de la mañana. "Me cuentan y veo cosas", dice a Teleshow sobre la realidad argentina, de la cual está pendiente a pesar de la distancia.



"Siento una profunda y enorme tristeza de todo. A la distancia lo veo peor. No puedo creer la grieta entre nosotros que tenemos dentro del país. Lo desesperante que está todo", dice y compara la situación con España: "Acá la gente me pregunta cómo podemos vivir sin saber lo que van a costar las cosas de una semana a la otra y yo me pregunto lo mismo, porque ellos no cambian su economía en absoluto. De hecho, les avisan con seis meses de anticipación si algo va a aumentar".

"Yo me siento una privilegiada. Creo que está todo difícil. A todo nivel: los servicios, culturalmente, la política, la corrupción. Todo es muy difícil", lamenta la actriz.



Eleonora Wexler comparte elenco con Olivia Molina, Unax Ugalde, Ángela Molina y Abel Folken la serie de Antena 3 cuyos capítulos tendrán una duración de 50 minutos. Se trata de su debut en la televisión española y destaca la ayuda de su ex compañero Ramiro Blas, con quien trabajó en Golpe al corazón -ficción de Telefe que protagonizó junto a Sebastián Estevanez-, ya que él se destaca hace muchos años en la exitosa serie Vis a Vis y conoce el ambiente artístico.

La actriz está instalada en Madrid, pero muchas veces el rodaje se traslada a Segovia, Burgos y Toledo.

—¿Qué podés adelantar de La Valla?

—Es una serie futurista que transcurre en el 2045 en la nueva España. Es un mundo que pasó por una Tercera Guerra Mundial y hay una valla que divide porque hubo un virus muy importante que todavía no se lo puede erradicar y está matando gente y hay falta de agua. La valla se divide entre la gente trabajadora y quienes no tienen poderío en cuanto a la política, fundamentalmente. Los políticos, la gente más pudiente, están del otro lado. Hay una situación de emergencia y una especie de estado de sitio.



—¿Cómo es tu personaje?

—Se llama Alma, es argentina, y es la esposa del Ministro de Salud. Además, tiene un centro de investigaciones médicas en donde está luchando para encontrar el antígeno para esta vacuna del norovirus.

—¿Tuviste dudas cuando te llegó la convocatoria de este nuevo proyecto?

—En un principio una tiene dudas, pero me parecía mucho más interesante todo lo que tenía para ganar así que acepté rápidamente.

—Tu hija Miranda se quedó en Buenos Aires y vos viajaste sola. ¿Se extraña mucho a los seres queridos?

—Claro que se extraña, pero no queda otra que aguantar. También sabiendo que los otros están bien en Buenos Aires, y yo estoy haciendo una experiencia muy distinta para mí, así que todo me entusiasma y me enriquece.

—Nombraste a Ramiro Blas, que está instalado en España porque forma parte del elenco de Vis a Vis, ¿te quedarías a vivir allá?

—Esto es una gran experiencia. Volvería a trabajar si aparece otra posibilidad, pero me gusta mi país.

—¿Ya tenés propuestas para cuando vuelvas a Argentina?

—Sí, voy a hacer Danza macabra en el Teatro San Martín, obra dirigida por Analía Fedra García. La protagonizaré junto a Guillermo Pfening y Jorge Marrale y estrenamos en septiembre.

Sinopsis de La Valla

La serie se ambienta en un futuro próximo, en la España de 2045. La cada vez mayor escasez de recursos naturales ha convertido a las democracias occidentales en regímenes dictatoriales que justifican la falta de libertades con la promesa de asegurar la supervivencia de los ciudadanos. En España, en la misma línea, un gobierno dictatorial ocupa el poder.

Mientras la vida en las áreas rurales se hace cada vez más imposible, la capital quedó dividida en dos regiones férreamente cerradas: el Sector 1 (el del gobierno y los privilegiados) y el Sector 2 (el resto). La única forma de pasar de una zona a otra es cruzar la valla que las separa, para lo que será requisito imprescindible disponer del salvoconducto reglamentario.



Este es el punto de partida de una historia que nos llevará a conocer a Julia, Hugo y Emilia, una familia que lucha por recuperar a la pequeña Marta, en manos del gobierno. Una historia de supervivencia, de traiciones, de grandes secretos y en la que un crimen perseguirá a sus protagonistas.

"Es el relato de los miembros de una familia que llegarán a un nuevo Madrid para encontrar un trabajo, un futuro y acabarán teniendo la oportunidad de cambiar el destino de su país", explicó el creador de la serie y productor ejecutivo de Good Mood Daniel Écija -a Antena 3- quien calificó La Valla como "una serie en la que el valor de producción será muy exigente".

Sonia Martínez, directora de Ficción de Atresmedia, por su parte, destacó que a pesar de que se ambienta en el futuro, en la serie habrá elementos de la sociedad actual, como las clases sociales, los abusos de poder, la corrupción política, las traiciones, las injusticias, las lealtades y el amor.

"Una historia con tramas realmente potentes y en la que las relaciones entre los personajes son muy humanas, para bien y para mal. En situaciones límite, veremos que en las personas puede aflorar lo mejor y lo peor", consideró.

Daniel Ibáñez, Belén Écija, Manu Fullola, Iván Chavero, Juan Blanco, Elena Seijo, Yaima Ramos, Nicolás Illoro, Laura Quiros, Ángela Vega, Pedro Beitia, Óscar de la Fuente y Cristina Soria completan el elenco de La Valla, que entre fines de mayo y principios de junio finaliza el rodaje.