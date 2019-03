El "Maradona" de Termas de Río Hondo: historias que reflejan el amor por Valentino Rossi en la Argentina

Ni siquiera es necesario pisar el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo o trasladarse puntualmente a la provincia de Santiago del Estero para darse cuenta que Valentino Rossi (Yamaha) es el niño mimado del MotoGP en la Argentina. Ya en Buenos Aires se percibe ese amor por el piloto italiano de 40 años, ganador de nueve títulos mundiales en cuatro categorías, hexacampeón de la categoría reina. De hecho, en cualquier punto del país en el que se hable de motociclismo es probable que sea con elogios hacia Il Dottore ('El Doctor'). Lo que sucede al pisar suelo santiagueño es que la devoción por Rossi está altamente comprimida y las calles de la ciudad se tiñen de amarillo. El número '46' está en todas partes, en cada prenda de vestir de los fanáticos, en las banderas y carteles. Es, claramente, pese a algún infiltrado que apoya a Marc Márquez, el más venerado.

Es una leyenda que lleva prácticamente un año y medio sin saborear la victoria, esa que tan bien conoce. Valentino Rossi no gana una carrera desde su primer puesto en Assen en 2017. Su mejor actuación del último Mundial fue un segundo lugar en el circuito de Sachsenring, además de los podios en Qatar, Italia, Francia y Cataluña. Son resultados amargos para un campeón de su talla, quien en Argentina ganó la carrera de 2015 y desde entonces se ha transformado en una especie de Dios.



La tribuna que lleva el nombre de Valentino Rossi es la primera que agota sus localidades

Sus cronos o resultados no tienen peso ante unos espectadores obnubilados por el mito de un piloto que es recibido como un rockstar. Este fin de semana, sus más devotos seguidores acudieron a su hotel para corear su nombre y verlo al menos unos pocos segundos asomado al balcón. La iniciativa fue organizada por una pareja especial, la de Romina Maciel y Ángel Gutierrez, quien se casaron con la bendición de su ídolo. Ellos juntaron a decenas de admiradores del piloto italiano y fueron al hotel donde se hospeda para expresarle su afecto.



Una vez dentro del autódromo santiagueño es fácil toparse con otro gesto que demuestra el amor por Valentino Rossi. Una estatua hecha por el artista uruguayo Joaquín Arbiza, elaborada por 9.000 piezas de chatarra se ubica en la puerta del Museo del Automóvil de Termas de Río Hondo. Todo fanático que ingresa al predio utiliza su cámara o teléfono llevarse esa imagen. Y una vez dentro del museo, hay una moto que fue obsequiada al piloto italiano y que él mismo donó para que sea parte de la exposición que disfrutan más de 70.000 personas cada año.

Patxi Otaño, ex piloto de Rally que ahora se dedica a restaurar motos y que construyó el obsequió para Il Dottore, relató a Infobae cómo nació la iniciativa: "En el año 2015, Rossi gana esa épica carrera peleando con Márquez, que se cae en la última vuelta. El lunes posterior a la carrera se me encargó fabricar una moto para rendirle tributo a esa victoria. Hacer la moto nos llevó un año y en 2016, el día viernes antes de la carrera, se la regalamos a Valentino y él la donó para el museo."



Puntualmente ese triunfo fue muy especial para Valentino y Patxi opina que potenció el idilio entre él y el público argentino. "Venía de dos años muy malos con Ducati, entonces vuelve a subir a Yamaha y había tenido algunos podios, pero gana en Argentina y fue el despegue de un año maravilloso. Eso obviamente potenció todo. La gente que quizás no seguía el MotoGP porque no se corría en Argentina generó empatía porque vino la carrera acá y estaba en explosión la figura de Valentino Rossi", explicó.

Otaño explica que "el carisma" es lo que hace que Rossi sea tan querido. "En el mundo del deporte motor, hubo alguien que fue más grande que ninguno en carisma: Ayrton Senna. Después de Senna no hubo otro. Schumacher ganó más que él pero no era carismático. El heredero claramente es Valentino Rossi, porque Márquez probablemente gane más que él pero nunca lo va a igualar", argumentó.

Ocho de cada diez personas que camina por las tribunas y el paddock tienen un número 46 en su ropa. O algún distintivo que expresa su apoyo al legendario piloto. Incluso, hay quienes han inmortalizado su adoración por Valentino Rossi con tatuajes. Como Laura Casal, una inexorable apasionada oriunda de Buenos Aires a la que todos acuden sorprendidos. Ella hasta se pinta sus uñas con negro y amarillo de forma intercalada pero ese es un mero detalle porque toda la atención se la lleva su pierna izquierda cubierta por dibujos referidos al italiano. Un trabajo artístico de nueve sesiones distribuidas a lo largo de un año, al que todavía le faltan cuatro sesiones más para quedar terminado.

"Sigo a Valentino desde el año '99. Quería hacerle un homenaje completo, algo que nadie hacía y me pareció un homenaje tremendo. El año pasado busqué la forma de mostrárselo. El domingo antes de la carrera vine muy temprano al circuito, había unos chicos esperándolo, saqué la pierna por el medio de la valla. Él me venía mirando mientras firmaba cosas. Cuando llegó a mí se agarraba la cabeza y decía 'Bellissimo'. Me agarró la pierna, la vio toda y la firmó para que también ese su firma en el tatuaje", detalló Laura a Infobae.



Laura Casal, de Buenos Aires, es fanática de Valentino Rossi y lo lleva tatuado en toda su pierna izquierda

Ella cree que la leyenda de Valentino será inigualable: "Fue, es y va a seguir siendo el mejor piloto del motociclismo. Tiene un carisma tremendo y hace un montón de cosas por otros pilotos con su escuela, y tiene un talento increíble. Lorenzo dijo hace poco que él y Márquez son como Messi y Cristiano. Yo creo no se atrevió a compararse con Maradona, porque el Maradona de las motos es uno solo. Ese es Valentino Rossi."

Valentino encara su temporada número 24 en el MotoGP sabiendo que ya su curva de rendimiento deportivo está descendiendo, con Márquez y Jorge Lorenzo como actuales monarcas –han ganado casi todos los títulos de MotoGP desde 2010, salvo el de 2011, que quedó en manos de Casey Stoner– pero con la certeza de que pisar suelo argentino es sentirse un rey del deporte.



Aunque no hay tanto público como años anteriores, Termas de Río Hondo no deja de ser un hormiguero de motociclistas que circulan en todas direcciones y motos de distintas cilindradas, acelerando sus máquinas adrede para resaltar el poderío de sus motores. El ruido de los caños de escape es la música que ambienta cada rincón de esta localidad turística del norte argentino. Gran parte de los fanáticos, poco más de la mitad, proviene de Brasil. Son cientos de miles de personas con la misma pasión, pero solamente 7.000 van a ocupar durante la carrera la tribuna de Rossi, que es la primera en agotar sus localidades. No solamente porque es la grada que se ubica en la recta final, sino porque lleva el nombre del máximo ídolo.