Cáncer de colon: el diagnóstico precoz posibilita un 90% de curación

El tubo digestivo en el hombre y la mujer comienza en la boca y termina en el ano. Los últimos tramos de intestino son el colon y recto (también conocido como intestino grueso).

Pero a partir de los 50 años de una persona, en el colon y recto pueden aparecer lesiones denominadas preneoplasicas (premalignas) llamadas pólipos adenomatosos: los cuales serían como verrugas que se elevan desde la luz del intestino. Estas lesiones benignas, no son detectadas a tiempo y quitadas, llevan al cancer colorrectal (CCR).

En el Día Mundial del Cáncer de Cólon, los profesionales consultados por Infobae destacan que el cáncer colorrectal (CCR), con cerca de 13.500 casos nuevos anualmente, es el segundo más frecuente en la Argentina (detrás del de mama) y se estima que unas 20 personas por día (casi 7500 al año) fallecen por este tumor, cifra que sólo es superada por el cáncer de pulmón.

Esto ocurre a pesar de que el 90% de los casos de CCR se puede curar mediante tratamientos mínimamente invasivos. Las tasas de curación alcanzan el 90% y en muchas ocasiones sin la necesidad de tratamientos oncológicos como quimio y radioterapia y con la posibilidad por ejemplo de cirugías menos invasivas como la cirugía laparoscópica.



El CCR se trata del tumor maligno que se desarrolla en la última porción del tubo digestivo (iStock)

Sin embargo, apenas un 27% de las personas de entre 50 y 75 años se realiza los estudios diagnósticos correspondientes, por lo que la mayoría de los cánceres son detectados en etapas avanzadas, lo cual complica enormemente su tratamiento.

Además de los controles a partir de los 50 años, los expertos afirman que es necesario mejorar la dieta diaria. Una alimentacion rica en carnes rojas muy cocidas y en embutidos y baja en vegetales se asocia a un mayor riesgo de CCR. Una dieta equilibrada está indicada no solo para prevenir el CCR sino también otras enfermedades crónicas como las coronarias, incluyendo en la dieta alimentos ricos en calcio como los lácteos. También se sugiere suprimir el tabaco, reducir la ingesta alcohólica, evitar el sedentarismo y la obesidad.

La colonoscopía: una práctica segura y eficaz

"La prevención del cáncer colorrectal se realiza básicamente con dos métodos diagnósticos. El primero es la sangre oculta en materia fecal, que lo puede realizar el paciente en su casa mediante un dispositivo proporcionado por el médico. El segundo estudio, de mayor precisión y efectividad, es la colonoscopía, primera opción para pacientes considerados 'de riesgo' por tener antecedentes familiares de la enfermedad o haber padecido enfermedad inflamatoria intestinal", describió el doctor Lisandro Pereyra (MN: 107.475), miembro de la Asociación Científica ENDIBA (Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires).

Por su parte, el doctor Leandro Steinberg (MN: 132.352), también de ENDIBA, detalló que "el estudio de sangre oculta en materia fecal detecta los cánceres en etapas tempranas, mientras que la colonoscopía puede, además, dar evidencia de los pólipos, que son las lesiones precursoras que dan origen al cáncer de colon".



Si bien la colonoscopía se realiza mediante un equipamiento avanzado y con profesionales altamente capacitados, existe un extendido e infundado miedo, incomodidad y hasta pudor, lo que retrae a la mayoría de los pacientes a efectuarse esta práctica.

Los especialistas destacan que la colonoscopía es una prueba totalmente segura que, si no evidencia anomalía, no será necesario volver a realizarla hasta diez años después. En tanto, de resultar positiva, se evaluará el riesgo para determinar la frecuencia de los próximos estudios. "En el 80% de los casos lo que se encuentra son pólipos benignos que se extraen en el mismo procedimiento. Según sus características, se decidirá cuándo debe repetirse el procedimiento", señala Pereyra.

"Ese crecimiento anormal de las células tarda entre 10 y 15 años en desarrollarse, lo que nos da la posibilidad de poder anticiparnos", explica Steinberg, y describe que "el cáncer de colon tiene una secuencia que lo origina, llamada adenoma carcinoma. En este proceso, el pólipo se desarrolla en la mucosa que recubre el intestino grueso hasta que da lugar al cáncer, que al crecer comienza a invadir la pared del intestino y se disemina". Sin embargo, esa enorme ventana de tiempo no parece ser suficiente para evitar la enorme cantidad de muertes que este cáncer provoca.

Juan Carlos Patrón Uriburu – MN (87532)-, médico Cirujano y miembro de la Asociación Argentina de Cirugía y del Servicio de Coloproctología del Hospital Británico de Buenos Aires, destacó que la "colonoscopía es en la actualidad la herramienta que permite hacer diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del colon así como también del cáncer de colon y recto. Consiste en la visualización del revestimiento interno del colon (mucosa). Para ello se utiliza un endoscopio que, introducido por el ano, recorre el colon en su totalidad hasta llegar a un sector llamado ciego. Incluso en algunas situaciones se puede ingresar a los últimos centímetros del intestino delgado".

Y agregó: "Se efectúa bajo anestesia general y nomas de seguridad como monitoreo cardiológico y permite diagnosticar y resecar los pólipos. Hay que tener en cuenta que la forma mas efectiva de evitar la formación de un cáncer de colon es justamente este procedimiento que permite la detección y remoción de pólipos. ¿Qué significa esto? Que todos los cánceres de colon se originan en un pólipo. Un pólipo es un crecimiento anormal de la mucosa intestinal".

Cuándo es recomendable hacerla

"Se recomienda que todo paciente que presenta un síntoma de origen colónico o bien un paciente asintomático que tenga 50 años o más de edad se realice una colonoscopia, con la finalidad de detectar pólipos y extirparlos o hacer diagnóstico de tumores en etapas temprana", precisó Uriburu.

Aunque en algunos casos, la recomendación de comenzar con los controles bajó de los 50 a 45 años. Esto se debe a que hay un incremento de esta patología en el mundo y su aparición a más temprana edad.

"No obstante existe un grupo de pacientes a los que se los denomina de alto riesgo y son aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer o pólipos. Entre estos se ubican los síndromes de cáncer hereditario no poliposis, las poliposis familiares con sus variantes y las enfermedades inflamatorias. Estos pacientes requieren un control específico y un inicio mas temprano de los estudios por tanto es necesario iniciar la consulta con el médico especialista", completó Patrón Uriburu.

Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, recalcaron que en el hospital de gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo el grupo enfermedades inflamatorias liderado por la doctora Alicia Sambuelli ha registrado 4061 pacientes con cáncer de colon. En lo que respecta al tratamiento quirúrgico de los cánceres colorrectales se operan alrededor de 60 casos por año tanto de cáncer de colon como de recto. Recibiendo alrededor de cuatro nuevos casos mensuales.

"El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en el país, detrás de los ginecológicos. Tiene la misma tasa que los accidentes de tránsito, pero si el diagnóstico se realiza en una etapa temprana las posibilidades de curación son del 90%, por eso es necesario que tomemos conciencia e informemos a la población sobre la importancia de realizar los estudios", expresó el doctor Fabio Nachman, Jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.

Campañas

-La Asociación Científica ENDIBA (Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires) lanzó la Campaña #HaceteUnaColonoscopía. Julian Weich, Mario Pergolini, María Julia Oliván, Luis Rubio y Marcelo Bonelli pusieron su imagen y su voz al servicio de esta vital campaña, con la intención de generar una mayor llegada y una masiva difusión a través de redes sociales y medios de comunicación de todo el país.

-El Hospital Universitario Fundación Favaloro lanza una campaña en el #DiaMundialDelCáncerDeColon con una acción denominada #YoAmoLaVida, destinada a a concientizar sobre la importancia de la realización de los estudios de diagnóstico.

-FUCA concientiza sobre el cáncer colorrectal con la campaña #MARZOAZUL con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre la prevención y detección precoz de esta enfermedad.