Moria Casán: "A Tinelli no lo votaría porque no le creo"

Si hay algo que distingue a Moria Casán es su "lengua karateca", esa sinceridad brutal a la hora de hablar de todos los temas y no callarse nada.

Por eso, no sorprendió que en diálogo con LNE (Luis Novaresio Entrevista), el ciclo que el reconocido periodista conduce por la pantalla de A24, la artista dejara frases explosivas sobre todo y todos.

Aquí, algunas de sus principales definiciones:



"Me encanta verme, tengo mucho espejo, de chica me miraba mucho, me quedaba hasta altas horas y dormí en el living de mi casa. Estaba solita y me encantaba mirarme al espejo y ponía el disco Celos, me miraba al espejo, daba vueltas y creaba, pero tenía que terminar llorando"

"Soy muy sana, y mi amor por mi persona es cada día mayor, y esa priorización tiene que ver con que mi propia construcción psíquica la tenía qeu hacer yo"

"Lo estoy viviendo como una cosa más que pasa en mi país. La primera cosa fuerte que recuerdo es Malvinas, y yo a la noche hacía teatro con Porcel y Olmedo, ahí lo conocí al padre de mi hija, entonces empecé a salir durante la Guerra. Cuando empieza la batalla, veía la tele y a la noche tenía que ir al teatro, que era lo que me sacaba. Un día soñé toda la noche con olas y cascos de soldados".

"Después en la época de Alfonsín que fue hermosa, yo vivía en Chile, Sofía era chiquita, fui a comprar cosas al súper y cada vez que iba me lo remarcaban antes de llegar a la caja. Y yo decía qué es todo esto, pero siempre trabajé, no tuve una actitud de que el Estado me protegiera"

"A Menem lo conocí de cada vez que iba a La Rioja, iba a los teatros, era amigo de Sofovich. Menem me pasó que…Un día yo había hecho una nota para Gente que yo dije que De la Rúa era un balde de Rivotril. Me llamó y me dijo 'soy Carlitos' y me dijo que le había causado tanta gracia que quería que fuera a comer a Olivos"

"En el caso de él el poder no lo ostentaba para nada, no le daba cosa decir que era cholulo, le da alegría, desde ese lugar me pareció un amor, fue muy gentil conmigo. En Chile, cuando estaba con Bolocco, lo fui a visitar, siempre un encanto conmigo"

"Macri es más astuto de lo que todo el mundo cree, pero te descoloca. Me parece que todo el mundo está hipnotizado por el cambio que hizo, un hipnotizador, hace exactamente lo contrario a lo que dice. Yo creo que él y su grupo está seguro que ganan. Gana más su maquinaria publicitaria que por otro lado, no es el político que tiene la caspa acá y la ginebra Bols. Me parece que todo ese grupo es muy astuto, creo que su magnetismo está en que te dice todo lo contrario a lo que se está viendo"

"Yo no creo demasiado en ningún político. El espíritu colectivo argentino es muy raro, individualistas somos buenísimos. La cosa social que ha provocado Macri, hay algo que provoca hipnosis, decís no voy a echar gente y al otro día echás, tal vez sea esto. Andá a París, el día que me vine empezaron los chalecos amarillos. Yo no me puedo quejar de nada porque nunca espero nada de nadie pero trabajé siempre en todos los gobiernos"

"Macri me parece que tiene toda la libido puesta en él, y hay mucha gente que lo va a votar aunque no pueda más, hay algo que pasa con él que es raro. Aunque no se le entiende cuando habla, no es de tilingo ni de nada, pero tiene algo que no le podés creer que diga una cosa y haga otra, es muy atrayente"

"Mi tío era guardaespaldas de Perón, después fue un preso político, yo me crié entre sindicatos y cosas y decía esta gente está loca. Veía tanto amor en mis tíos y ese amor lo tenía mi madre y mi padre era absolutamente radical, le molestaba el modo peronista, decía qué hace en el cuaderno la foto de Perón y Evita"

"La Argentina es una mezcla de tango y bolero"

"No tengo la menor idea, Argentina es un país que no se puede analizar, debe ser muy difícil porque no hay patrones, está mucho mejor Paraguay, Bolivia, cualquiera que nosotros. El Papa es argentino, Messi, Maradona, la Reina, Milstein, Pérez Esquivel, Ginóbili, la NBA de Estados Unidos, nuestros músicos, Santaolalla, pero colectivamente no funcionamos"

"No creo en ninguna religión, soy como cósmica, como de otro sistema solar, creo en las fuerzas energéticas, en las vibras"

"No me gustan los frailes nuestros, me tiene muy consternada el asunto de la pedofilia. Nunca entendí los mandamientos, no matarás bueno, pero no desearás, yo creo que ninguna frase puede empezar con un no, es terrible, es más terrible que el sí"

"El sexo es muy importante, y la autosatisfacción también, yo estoy en una cita y digo me levanto y me voy a co… a mí misma. Hace mucho que estoy sola, pero por elección, y si tengo algo no lo muestro, es un karma. Tengo una libertad, la plena libertad cuando estás sola, me gusta mucho mi libertad"

"La palabra diva para mí me suena muy cabotaje, no hay star system acá. Acá siempre me pareció como olor a naftalina y yo soy como una especie de intelectual en otro packaging"

"El debutar en la revista me dio otra impronta, todo volando y después los cómicos me iban eligiendo para hablar, y esa especie de no tener tiempo, salir desnuda y no cosificarme, amplió mi sabiduría"

"La plata no sirve para juntarla mucho porque te venís avaro en sentimientos. No la estigmatizo, me encanta, pero para darte todos los gustos, no para acumular. Toda mi vida tuve siempre lo que quise, ya a los 12 años empecé a trabajar dando clases de baile y algunas veces no podía dormir de tantos alumnos que tenía. Hice muchas cosas sola de chiquita, le enseñé a una chiquita que tenía parálisis a ponerse en puntas de pie"

"Nunca me pongo a pensar, hay gente muy relajada, gente que se descarga. Hay gente que tiene un instinto fabuloso para hacer dinero, yo le doy una importancia que me sirva para mí pero que no me traiga problemas. Yo a veces entro a mi cuarto y me da asco, me parece obsceno, tengo 2000 pares de zapatos que no sé dónde ponerlos, y digo para qué tanto"

"Cuando yo la empecé a apoyar a Cristina fue porque apoyaba al género, me gustaba cómo hablaba sin mirar y me invitó con Sofía y súper amorosa, tan dulce, la abrazó a Sofía, y la gente me pareció que había una amalgama de sentimientos que creo que desde chiquita nunca vi como tanta alegría como ese día"

"La veo y me da como una cosa de…Veo que lucha, que está con su hija, la están manejando o está manejando ella a los demás. Es una cosa con Bonadío, no sé qué pasa"

"Carrió me parece una actriz humorista, la queja argentina salud. Pero se empezó a quejar más ahora, que siente como Mirtha que lo pusieron a Macri en el poder"

"El harem de Macri es Vidal, Lilita, Bullrich"

"Me resulta simpática, me cae bien Bullrich, tiene esa cosa de calle y banquina"

"Mirtha está bien que se sienta diva, viene del cine blanco y negro, tiene una estelaridad única. Lo que pasa que 40 años en la tele tenés una mediatización que no la tiene nadie y sin embargo tiene ese aura de las grandes divas que conserva el glamour de antes, tiene esa cuota de astucia y maldad que la hace lucir divina. Maldad para el medio, todos tenemos, prefiero un malo que un boludo, tenés que tener un poco de maldad para estar en cualquier medio. Con un cuarto de fracción de segundo más adelante lo podés ver todo. Yo nunca me la creí, es como un flash, es como prende y apagar la luz"

"Nunca me la creí, soy muy realista, yo apenas salgo de la pata escénica ya soy yo y el público no pienso en nada, pienso en mí. Yo nunca creí eso y me concentré en mí, en crecer, y no darle bola"

"Tinelli es un hombre de gran ambición, no le gusta perder a nada, y esta cosa de perder las elecciones de la AFA lo hirió mucho y va por una revancha. Me parece perfecto que si tiene vocación social…No le creo, no cumplió con una cosa que dijo un año y ya no le creo, no lo votaría a él, no me convence"

"También fui a saludarlo a Menem, hay que estar con los amigos en los momentos que uno pierde. El día que perdió Scioli se escapaban como ratas y yo decía che, banquemos un poco. Él dice que para él fue más bravo que perder un brazo"

"Creo que a Scioli lo pueden las vayainas y se boludea, cuando estás por hacer una cosa te agarra una vayaina y te hace pelota"

"He trabajado toda mi vida para no tener balanza, para mantener mi equilibrio emocional"

"No es tan difícil seducirme, me entra por la simpatía, el humor, y me tienen que acosar, acoso me estoy recibiendo a cortejo. Me encanta que me cortejen, el que me persigue me consigue, me persigue, me gusta un chabón, la paso bien y chau. Me llevo cada chasco, porque nunca pregunto el prontuario"

"Yo soy la primer feminista no agresiva que existe en este país de caretas, prefiero a los hombres.

"No me gustan las mujeres, necesito ser como penetrada, con esos agujeros que tienen son un asco. Tenés un chico cerca de donde hacés pipí y cagás, un asco. Platónico tengo, pero que no llega a cero erotismo. La adoro a Nacha, a la Borges, Nacha me encanta y al principio éramos como enemigas pero la aprendés a conocer y la adorás"

"Yo era glam pero había cierta cuota de misoginia en todo. Yo exigí que ningún cómico hiciera chistes con mi culo, le hablara a mis tetas"

"Yo creo que me morí muchas veces y que tengo muchas vidas. No sé en qué momento me muero pero sé que estoy de vuelta. Si tenemos una finitud tan extrema quiero creer que hay otra cosa"