Hombres, mujeres, trans, no binario... Facebook Dating se destaca por incluir a la diversidad sexual

Los mexicanos y los argentinos ya pueden encontrar pareja a través de la nueva función de Facebook Dating, donde se crea un perfil paralelo a la cuenta existente, detallando exactamente lo que se busca.

La nueva opción de la red social, que no es una app de citas, quiere diferenciarse de Tinder, Grindr o Happn, pues no se pueden enviar fotografías, videos o links y se fomenta la comunicación con sentido.

Además de ser algo novedoso para los usuarios, Facebook Dating destaca por estar abierto a la diversidad sexual, hecho que demuestran desde el primer momento en que se crea el nuevo perfil paralelo a la cuenta existente para buscar pareja.

La actividad de citas no se compartirá en el perfil de Facebook, en el News Feed, ni con otras personas, es por eso que para ingresar a Dating se necesita crear un nuevo perfilcon fotografías que permanecerán ahí aunque se eliminen de la cuenta tradicional.



Al iniciar con Dating, se debe elegir el género con el que se identifica la persona,hombre, mujer u otras opciones. Esa información se utiliza para sugerir personas, aunque no se mostrará en el nuevo perfil.

Si se elige "otras opciones", despliega "mujer", "mujer trans", "hombre", "hombre trans", "no binario", que es utilizado por personas que no se identifican con ningún género, ni como varón ni como mujer.

Identificarse como "no binario" no significa ser intersexual, pues aunque en éstos su anatomía o genética no encaja con las típicas definiciones de masculino o femenino, sí se identifican como hombres o mujeres.

Una vez elegido el género, se debe optar por alguna opción que servirá para sugerirpersonas para tener una cita. De nuevo, se presenta "mujeres", "hombres" o "más opciones".

Facebook presenta como opciones de cita a las "mujeres", "mujeres trans", "hombres", "hombres trans", o "personas no binarias".

Hay que recordar que aunque la persona se identifique con algún género, ésto no determina su orientación sexual, de tal forma que una persona que se identifica como mujer podría interesarse por una mujer trans, o un hombre podría querer tener una cita con una persona no binaria o un hombre trans.

Después de elegir la mejor foto, el sistema sugiere personas basadas en las preferencias e intereses de cada usuario. Para iniciar una conversación, hay que hacer clic en "Interesado" y se podrá enviar un único mensaje para comenzar una conversación.

Si la persona responde, es posible continuar la charla a través de mensajes de texto. No es un chat de Messenger, es un servicio de mensajería dentro de la herramienta.



Si el usuario no está interesado en ver a determinada persona como sugerida, puede hacer clic en "Pasar" y el perfil de la persona ya no aparecerá.

Dentro de Dating, solo las personas sugeridas y aquellas que puedan ver como sugerido al usuario, podrán ver su perfil. No aparecerán los amigos actuales de Facebook y cualquier persona bloqueada en Facebook.