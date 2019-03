Higuaín cerró su ciclo en la selección y le salió al cruce a las críticas

Gonzalo Higuaín le dijo adiós a la selección nacional. Lo hizo con una mezcla de sensaciones encontradas. Satisfacción por haber vestido la celeste y blanca, frustración por no haber podido conseguir un título y enojo por las críticas, muchas veces despiadadas, que recibió por su desempeño en el equipo nacional.

"Ya se pueden dejar de preocupar por si estoy o no estoy en la Selección", disparó e delantero hoy, en declaraciones a Fox Sports, y, sin poder ocultar su bronca contenida, añadió: "Mi ciclo en la selección ya está, ahora quiero disfrutar de mi familia, de mí. Y para alegría de muchos mi ciclo ya está".

"Ahora lo vivo desde afuera, ahora estoy disfrutando de mi vida, de mi familia, de esta ciudad, de mi hija y espero que a la Selección le vaya de la mejor manera", comentó aliviado.

"La crítica constructiva y que te quiere hacer crecer la comparto. Pero hay críticas que no son futbolísticas. Que son para defenestrar, par

"Duele cuando dicen que esta generación fracasó y no logró el objetivo. Sí, es verdad, no logramos el objetivo. Pero, ¿fracasar? Me parece una palabra enorme. Sí, llegamos a tres finales, no se nos dio. Llegar a tres finales no es fracasar", reflexionó el futbolista que, después de brillar en el Real de Madrid, Napoli, la Juventus y el Milan, hoy juega para el Chelsea.

"No es fácil que te digan 'este pibe no sirve más, este pibe es un fracasado, este pibe no puede jugar'...eso es herir", se confesó el Pipita, y siguió: "La crítica constructiva y que te quiere hacer crecer la comparto. Pero hay críticas que no son futbolísticas. Que son para defenestrar, para hacer sentir mal al otro. Lo que busca es desarmar. Eso es una locura".

Higuaín reveló que tuvo un contacto con Lionel Scaloni, a quien le dio su punto de vista y le dijo que no lo tenga en cuenta a futuro.

También, ensayó una explicación sobre las derrotas que sufrió la selección en las finales que tuvo que enfrentar. Y se animó a hacer un mea culpa. "Lo único que puedo decir es que faltó hacer un gol más que el rival. Fue eso. Las situaciones las tuvimos y lamentablemente las tuve yo. Por eso también al que más le caen los dardos es a mí. Pero nadie se pone a valorar el proceso para llegar a esas finales. Después de los palazos que recibíamos volvimos a jugar otra final. Es difícil, eh", concluyó.