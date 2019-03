Debate en el Consejo de la Magistratura para impulsar que haya más mujeres juezas

Mientras que las mujeres ocupan el 57% de la totalidad del personal del sistema judicial, esa representación no se mantiene a medida que se asciende en jerarquía en los cargos que ocupan en la Justicia. Así, las mujeres constituyen el 44%de los magistrados, defensores y fiscales; y sólo un 27%de los ministros de la Corte, defensores y procuradores generales.

Son datos del Mapa de Género elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en base al último relevamiento de 2018 en los poderes judiciales de todo el país, que fueron expuestos en la jornada que se realizó desde el mediodía sobre la "Efectiva participación de la mujer en la integración de ternas para magistrados" en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El evento contó con una veintena de disertantes, la mayoría de ellas mujeres que se desempeñan en el poder judicial, legisladoras y del casi la totalidad de los integrantes del organismo. Fue organizado por la presidente de la Comisión de Reglamentación del organismo, la senadora Inés Brizuela y Doria (UCR-Cambiemos), y su vicepresidente, el diputado Eduardo De Pedro (Frente para la Victoria), para debatir cómo superar esta falta de paridad de género entre los magistrados Poder Judicial.

Esa inequidad se refleja en que haya actualmente una sola ministra en la Corte Suprema de Justicia -Helena Highton de Nolasco- sobre 5 miembros; solo dos mujeres sobre 15 en la Cámara Contencioso Administrativo Federal; apenas 3 sobre un total de 12 miembros de la Cámara Federal de Casación Penal; y solo una entre los 12 juzgados federales de Comodoro PY. Hay fueros -como el de San Martín, Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), General Roca (Río Negro) o Salta; la Cámara Federal Correccional y Criminal; y la Cámara Electoral en cuya integración no hoy presencia de mujeres.

"Hay quebrar el techo de cristal en el Poder Judicial", sostuvo Brizuela y Doria al inaugurar la jornada y poner en debate un proyecto de su autoría que presentó en la Comisión de Reglamentación, destinado a modificar el Reglamento de Concurso de Magistrados que se usa para la selección de los jueces nacionales y federales. "Hay que producir un cambio efectivo en la composición de la magistratura argentina, a través de la adopción de medidas de acción positiva para que las mujeres ocupen esos cargos", argumentó

En el texto -que retoma una iniciativa de la ex consejera jueza Gabriela Vázquez, quien no logró impulsarlo mientras estuvo en el organismo- propone que "en caso de que las ternas sean conformadas por hombres en su totalidad, se incorpore una postulante mujer siempre que la misma haya obtenido los puntajes reglamentarios mínimos, la entrevista realizada haya sido satisfactoria y la brecha de puntaje con quien integre el tercer lugar de la terna no exceda el 15% de los puntos totales posibles en un concurso".

Las ternas en debate

La composición de las ternas para respetar la representación femenina fue uno de los ejes del debate de la jornada. Desde la exigencia de que haya al menos una mujer en la terna a elevar al Poder Ejecutivo, hasta que esté integrada en su totalidad por candidatas femeninas para cubrir cargos en fueros donde no haya mujeres, o haya muy pocas.

El diputado De Pedro propuso debatir medidas tales como que "un concurso no comience, si al inicio no hay un 30% de mujeres inscriptas". También tener en cuenta en la elección de los candidatos la cantidad de hombres que actualmente tiene el fuero donde está el cargo a cubrir. "Si hay todos hombres, se debería elegir una terna de todas mujeres", sostuvo. "Soy consciente de que puede ser una propuesta muy discutida, pero hay que avanzar en una transición para llegar al 50 y 50", agregó el consejero del FpV.

La propuesta fue recogida por varias asistentes. Entre ellas, por la secretaria general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Susana Echevarría, quien sostuvo que de una terna donde hay una sola mujer, "el Ejecutivo probablemente elija a alguno de los otros dos hombres". Es por ello que no descartó "una acción positiva extrema como proponer solo mujeres para los tribunales que no tienen ninguna".

No fue la única propuesta que se discutió y que será debatida a futuro en la Comisión de Reglamentación para enriquecer el texto presentado por Brizuela y Doria. Echevarría advirtió que "no hay perspectiva de género en la evaluación de los magistrados" y propuso también que "se le otorgue más puntaje en los antecedentes a la realización de talleres con perspectiva de género que realiza la Escuela Judicial".

Cambios en los concursos

Por su parte, Gabriela Vázquez, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y pionera en el tema de la paridad de género en el Consejo, propuso la asignación de un puntaje a las "tareas de cuidado" realizadas por las candidatas mujeres en un concurso, y no solo valuar los antecedentes académicos y profesionales. "Las tareas vinculadas al cuidado de los hijos y la familia recaen mayoritariamente sobre las mujeres, que se ven relegadas durante el período de crianza de sus hijos en sus carreras laborales", sostuvo.

Su colega Claudia Caputti, miembro dela Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal e integrante de la Red de Mujeres por la Justicia, se lamentó que "el Poder Judicial no da apoyo o contención a las mujeres en las tareas de cuidados". Y también advirtió que "no hay contemplación de postergación para el examen escrito o la entrevista para un concurso, si la mujer está pariendo, siendo que la maternidad tiene una tutela superior en el sistema legal argentino". Y completó: "Hay que poder flexibilizar esas situaciones".

Caputti advirtió, asimismo, que "no hay paridad en los jurados" y que "hay un sesgo cognitivo para excluir a las mujeres" de las ternas. Opinó además que "hay que modular bien el puntaje" por antecedentes. "Para ser un buen juez no hace falta ser el mejor académico, porque no le va a poder dedicar el tiempo que requiere el ejercicio de la magistratura".

Vázquez propuso en esa misma línea que los jurados de los concursos sean mixtos, que haya llamados a concursos complementarios solo para mujeres cuando las inscriptas en el llamado inicial no sean suficientes, y darle más publicidad en los medios de comunicación para alentar la participación femenina en las convocatorias a cubrir cargos.

Hoy, el 72% de los que se presentan a los concursos para cargos nacionales y federales son hombres, en tanto que solo el 28% son mujeres

Esta consejera remarcó que "aún sin modificación del Reglamento , ya la Constitución Nacional permite la discriminación positiva a todos los poderes del Estado". Y argumentó que "hoy se podría implementar la incorporación de mujeres en la terna porque el sistema actual es meritocrático por la evaluación escrita y de antecedentes, pero también es político a la hora de la entrevista personal, a partir de la cual los consejeros pueden elegir la inclusión de mujeres" en el orden de mérito para proponer al Ejecutivo. "Que no existan mujeres en las ternas es violencia institucional", sostuvo.

"Ganar la mentalidad"

La senadora de Cambiemos Gladys González, otra de las invitadas a exponer, argumentó que "las políticas de discriminación positiva siguen siendo necesarias a favor de la igualdad de representación", y consideró que "la dificultad para conciliar la familias y la carrera profesional sigue siendo uno de los mayores obstáculos para ascender en la esfera laboral a puesto de mayor jerarquía, independientemente de la mirada machista todavía existente en la sociedad, y en el Poder Judicial en particular".

También destacó que "hay que ver qué mujeres llegan al poder" y mencionó la existencia de "juezas sin perspectiva de género", a partir de un caso que conoció de cerca sobre una madre que, después de haber denunciado que su ex pareja abusó sexualmente de sus hijos, la Justicia le dio la espalda.

A su turno, la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) y también consejera electa el año pasado, coincidió al igual que varias de las asistentes: "Necesitamos ganar la mentalidad, porque si tenemos mujeres empoderadas que piensan como hombres, no sirven", sostuvo.

Camaño admitió que "el tema de la idoneidad va a estar siempre sobrevolando en el empoderamiento de las mujeres". Y agregó enfática: "Buscamos el poder porque realmente creemos que debe existir una sociedad de iguales".

Asimismo destacó el cambio en la agenda parlamentaria a partir de la mayor presencia femenina en Diputados. "Hicimos maravillas con el cupo del 30% en materia de legislación. La judicatura tiene mucho que aprender en ese sentido".

Como consejera, admitió haberse sorprendido en las entrevistas orales para ocupar el Juzgado Federal Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el lunes pasado. Contó que cuando le preguntó a los candidatos sobre el tema de la paridad en las listas – que estas elecciones por primera vez deberá contemplar un 50% de mujeres- solo tres de nueve postulantes respondieron bien.

Tamaño presentó, a su vez, esta semana un proyecto para modificar el Reglamento de los Concursos, que incluye entre otros aspectos, que los casos utilizados para evaluar a los candidatos incluyan alguno con perspectiva de género, y que esta temática se incluya en las entrevistas personales y en la audiencia ante el plenario. Asimismo, la asignación de puntaje adicional por formación de posgrado en este tema.

Su colega de Cambiemos Karina Banfi, por su parte, coincidió en resaltar que "el Congreso ha avanzado mucho en darle voz a las mujeres". Y agregó: "No queremos que nos regalen nada. Queremos competir con los varones con sus mismas oportunidades. A ellos se los ha dispensado de tareas que hemos asumido las mujeres".

El camarista de Casación Penal, Gustavo Hornos, uno de los tres hombres invitados a exponer, destacó que "la Constitución Nacional habla de igualdad y el primer deber de los jueces es respetarla. No hay República sin igualdad".

También recordó los fallos emitidos por el Tribunal que integra en este sentido y mencionó que, ya en 2005, resolvió a favor de otorgarle la misma cantidad de días de licencia por adopción a una mujer, que por maternidad. "Algo que fue equiparado hoy, pero en ese momento causó mucho revuelo".

Hornos, asimismo, mencionó que desde su rol de presidente del Sistema de Control de Cárceles, abogó porque las mujeres detenidas tuvieran un kit de limpieza diferente al de los hombres -el Estado les daba exactamente el mismo, pese a sus diferentes necesidades-, y resolvió un habeas corpus para que no se desnudara a las visitas mujeres cuando se les hacía la requisa para ingresar a un penal.

Fernando Ramírez, juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional Nº9, afirmó que "está comprobado que la presencia de mujeres es necesaria para que la ley se implemente. La Oficina de la Mujer se creó con Carmen Argibay en la Corte, así como la de Violencia Doméstica se implementó a partir de Highton de Nolasco".

Poco después, María Delia Castañares, responsable de la Oficina de la Mujer de la Corte, presentó los últimos datos del Mapa de Género en la Justicia que lleva adelante el Máximo Tribunal desde 2010, y que contiene datos de la Corte Suprema de la Nación y de los Superiores Tribunales provinciales; las Cámaras Nacionales y Federales del país, así como también de los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa de la Nación y de las provincias, y de los Consejos de la Magistratura provinciales y nacional.

Castañares mencionó los talleres de capacitación con perspectiva de género que se dan desde la Oficina para el personal judicial, y reclamó -en sintonía con lo pedido por Echevarría- que sean tenidos en cuenta para el puntaje de los antedentes de un candidato en un concurso.

Cerca del final, la vicepresidenta del Consejo, Marina Sánchez Herrero, lamentó que "este debate no se hubiera dado antes" en el organismo, aunque celebró el encuentro y coincidió en que "la mirada de género en la Justicia tiene que estar sí o sí".

En línea con la impostancia de la capacitación en este sentido, Sánxhez Herrero recordó que presentó dos proyectos: uno para la creación de la Oficina de Igualdad de Género en el Consejo; y el otro, para establecer como requisito para los aspirantes a jueces que deban haber haber realizado algún curso a nivel universitario en los últimos dos años, en materia de género.

Estas iniciativas, como la de Brizuela y Doria y la de Camañao, ahora deberán ser discutidas por un Consejo donde, de 13 integrantes, 10 son hombres. Hoy la mayoría de ellos estuvieron presentes en el comienzo y parte de la jornada. Pero solo se quedaron hasta el final las integrantes mujeres.