"Si por una reelección tengo que hablar mal de mi padre muerto, me bajo de la candidatura"

"Me enojo con los medios porque no se habla de la pobreza", aseguró Oscar González Oro al analizar la coyuntura nacional y la cómo afecta la crisis a los argentinos. En ese sentido, el reconocido periodista y conductor admitió: "'Tenemos gente con hambre, me enoja", al tiempo que al recordar los dichos del presidente Mauricio Macri, aseveró: "Si por una p... reelección tengo que hablar mal de mi padre muerto hace 15 días, me bajo de la candidatura".

Con tan solo modificar el dial y escuchar su voz, es casi indiscutible su reconocimiento, ya que forma parte, desde hace años, del eter nacional. Y es en base a esa misma experiencia que el periodista analizó tanto la coyuntura nacional, como los posibles candidatos de cara las próximas elecciones nacionales y los principales referentes políticos de la Argentina.



"Hoy hay 13 millones de pobres. Tenemos gente con hambre, me enoja", admitió González Oro durante una entrevista en el programa que conduce Luis Novaresio, y agregó: "Me enojo con los medios porque no se habla de la pobreza". "Es dramático porque perdimos una generación y no nos damos cuenta", reflexionó el conductor y agregó: "Hay analfabetismo y hambre", por lo cual, ante este panorama, advirtió: "La gente no está entusiasmada con la elección que viene".

En ese sentido, recordó la entrevista que brindó el presidente y sus declaraciones sobre su padre, Franco Macri, y sentenció: "Yo puedo ser buen presidente, mal presidente. Lo que no puedo ser es mal tipo o mal hijo. Si por una p... reelección tengo que hablar mal de mi padre muerto hace 15 días, me bajo de la candidatura. No tiene derecho a hablar mal de su padre cuando el cadáver está todavía caliente". "Eso es Mauricio Macri", aseveró y reiteró: "Me demostró quién era cuando habló de su padre".



"El presidente Macri quiere que Cristina Kirchner esté en el escenario para poder meternos en una trampa de la polarización", continuó el periodista y resaltó que "ahora subieron a Lavagna al ring", pero advirtió que el economista "'tendrá que ir a una gran interna". De todas maneras, resaltó que el exministro de Economía "agarró un país que no es éste", ya que "hizo las cosas con un default".

En tanto, al ser consultado sobre su postura ante la posible candidatura de la actual senadora por Unidad Ciudadana, aclaró: "No me entusiasma Cristina Fernández de Kirchner, quizás Sergio Massa o Juan Manuel Urtubey que vienen con menos vicios de la política", ya que admitió que lo "tienen harto los viejos políticos", por lo que, para reafirmar sus dichos, aseveró: "Lo peor que le puede pasar al país es que vuelva CFK".

"Somos un país subdesarrollado y bananero. Un país rico tiene cultura, educación y salud; y acá no tenemos escalera para un avión alto", resaltó González Oro y, sin nombrarlo, volvió a referirse a la primer mandatario: "El rey no ve nada más allá de las rejas por la Corte que tiene alrededor, son alcahuetes del rey que tienen cero contacto con la realidad". "El gabinete es una corte de alcahuetes", sentenció.

Más adelante, opinó sobre las dos principales causas que se investigan, en estos momentos, en la Justicia. "Me perdí en la guerra de espías por las causas D'Alessio y los Cuadernos", confesó el conductor y resaltó: "El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, no se expidió sobre la cuestión de la competencia y hoy, curiosamente tras mi charla con Roberto Ribas, Ramos Padilla se definió sobre la competencia".

"Ribas sostiene que Stornelli no va porque lo van a procesar", recordó el periodista y, al calificar la negativa del fiscal federal de presentarse ante la Justicia, sentenció: "Ahí hablamos de que somos todos iguales ante la ley es un verso. Los fueros no fueron ideados para delinquir. Sé que el kirchnerismo se llevó la plata, pero no sabemos dónde está", afirmó y resaltó: "Veo en Cristina Kirchner a una expresidenta que no puede volver a gobernar, porque tiene sed de venganza; y a Comodoro Py se va a volver una feria turca".

Por lo que, de cara a las próximas elecciones, y aseveró: "No sé si voy a votar este año, no tengo ganas de ser cómplice de más mentiras y de corrupción". En tanto, al realizar un punteo por los principales referentes políticos aseguró: "Elisa Carrió es el peor enemigo de Macri, lo tiene en jaque permanentemente. Le hace daño y no saben cómo sacársela de encima", mientras que al hablar sobre la gobernadora bonaerense destacó: "María Eugenia Vidal no es igual a Macri, sé lo que labura y si no desdobla, corre un riesgo enorme, como Horacio Rodríguez Larreta, porque la gente está enojada con Macri". Para finalizar, también habló sobre el excandidato a presidente en 2015 y su repostulación, y resaltó: "No creo que Daniel Scioli tenga futuro, ya pasó como dirigente político".