Se conocerá hoy el veredicto del juicio contra Menem y Cavallo por la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dará a conocer hoy el veredicto del juicio contra el ex presidente Carlos Menem, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y otros acusados por la presunta venta a precio vil en 1991 del predio ferial de Palermo a la Sociedad. La Fiscalía pidió que ambos sean condenados a penas de prisión y que el predio le sea restituido al Estado nacional.

Este es el segundo juicio que transitan juntos Menem -actual senador nacional- y Cavallo. En diciembre de 2015 fueron condenados por el pago y cobro de sobresueldos durante los años 90. El caso está ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Tof 2 iniciará la audiencia de hoy a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py. Los 12 acusados tendrán la posibilidad de decir o no sus últimas palabras. Luego habrá un cuarto intermedio hasta la tarde cuando los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y José Michilini darán a conocer el veredicto. Se estima que será a las 15 horas, le adelantaron a Infobae fuentes judiciales.

En el caso se juzga la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural. La operación se hizo en diciembre de 1991 a través de un decreto que firmó Menem y cinco meses después Cavallo suscribió el boleto de compra venta. La causa penal se inició en 1999.



La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, señaló que la venta se hizo por 30 millones de pesos-dólares cuando la tasación oficial era de 130 millones. También remarcó que fue en forma directa cuando se debió haber llamado a una licitación pública; se hizo sin la aprobación del Congreso Nacional cuando la Constitución Nacional establece que debe avalar la enajenación de tierras del estado nacional; se trataba de un bien de dominio público pero fue convertido en privado; y que la tasación del predio estuvo a cargo del Banco Ciudad cuando debió hacerla el Tribunal de Tasación.

"Han pasado 27 años del hecho, a pesar de lo cual no deja de ser un acto de corrupción cometido por las más altas esferas del gobierno de ese momento. Está plenamente acreditado que Menem, Cavallo junto a directivos de la Sociedad Rural sustrajeron de la esfera del Estado el predio ferial de Palermo", sostuvo Baigún su alegato.

Por eso pidió que Menem sea condenado a cuatro años de prisión y Cavallo a tres años y nueve meses por el delito de peculado y que se les imponga la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. También le solicitó al Tribunal Oral que el predio de Palermo sea restituido al Estado nacional. En 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner había dictado un decreto por el que revocó la venta pero la decisión fue frenada por un fallo de la justicia. La resolución del Tribunal Oral será clave para determinar el futuro del predio.

La Fiscalía además pidió condena de tres años de prisión para Matías Ordóñez y paraGastón Figueroa Alcorta, ex integrantes de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía, y dos años y 10 meses para el ex presidente de la Sociedad Rural Ricardo Agustín de Zavalía. Para otros sietes acusados, un ex secretario de la Sociedad Rural y quienes hicieron la tasación, solicitó la su absolución.

Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que actúa como querellante, pidió para Menem y Cavallo tres años de prisión y dos años y dos meses para Zavalía, para el ex secretario de la Rural Juan Alberto Ravagnan y para los tasadores. Las defensas pidieron sus absoluciones.

Las eventuales condenas son de cumplimiento efectivo pero es difícil que Menem y Cavallo vayan a prisión. Menem tiene 88 años y Cavallo 72 y los dos tienen problemas de salud, por lo que estarían habilitados para pedir el arresto domiciliario. De todas formas en caso de ser condenados no quedarán presos tras el juicio ya que el veredicto puede ser revisado. Y Menem tiene fueros de detención por lo que hay que pedirle al Senado que se los quite.

Para Menem y Cavallo este será su segundo veredicto juntos. En diciembre de 2015, el TOF 4 condenó a Menem a cuatro años y seis meses de prisión y a Cavallo a tres años y medio por el caso de los sobresueldos. Cavallo también fue condenado a devolver 220.868 pesos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y ahora el caso está a estudio de la Corte Suprema.

Cavallo además pasó por el juicio oral del "megacanje" de la deuda pública durante el gobierno de Fernando De la Rúa -del que también fue ministro de Economía- en el que fue absuelto.

Menem tuvo más casos. Fue juzgado y absuelto en otros tres casos: el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA, por la venta de armas a Croacia y Ecuador y por tener una cuenta bancaria en Suiza.