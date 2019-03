“Las obras están a la vista, acá no hay verso, ni promesas incumplidas”

El gobernador Miguel Lifschitz presentó este lunes un informe con el plan de obras realizadas en la ciudad de Santa Fe, tras haber superado los trabajos comprometidos al principio de su gestión, cuando se habían anunciado 100 obras y, finalmente, se realizaron más de 150 intervenciones.

Para hablar al respecto, “Línea Abierta” (FM 101.3) se comunicó con el primer mandatario santafesino, quien manifestó: “El volumen de la inversión es realmente muy significativo, estamos hablando de casi 9 mil 500 millones de pesos a valor histórico, si lo actualizáramos a los valores de construcción de hoy estaríamos hablando de una cifra de por lo menos el doble, cercano a los 20 mil millones de pesos de hoy lo que hemos invertido en estos casi cuatro años en la ciudad de Santa Fe, en grandes obras que las agrupo en cuatro ejes, por un lado un eje vinculado a las grandes obras para evitar inundaciones, obras de gran magnitud, otro grupo de obras muy importantes están vinculadas al equipamiento institucional, cultural, al patrimonio arquitectónico, obras como la recuperación de la casa de los gobernadores, una obra fantástica de restauración arquitectónica, o la propia plaza 25 de Mayo, o las obras en los museos, como el Etnográfico o el Rosa Galisteo, o las obras que se están llevando adelante en la Casa del Brigadier, el aporte de casi 50 millones de pesos que hicimos para el Museo de la Constitución, el Planetario, que se está llevando adelante también con recursos de la provincia, son parte de los grandes proyectos”.

En el mismo sentido, reveló: “Además, estamos hablando de las nuevas escuelas como la N° 262 o el Instituto 12, estamos hablando del edificio de la Justicia que se está edificando, estamos hablando de los dos grandes centros de salud, el CEMAFE y el Iturraspe que vamos a estar inaugurando en no más de 60 días, estamos hablando de cinco nuevos centros de atención primaria, de nueve comisarías refaccionadas, realmente hay mucha inversión en edificios públicos, en equipamiento cultural”.

Y continuó: “Y después dos líneas más de trabajo, una vinculada a los barrios, hemos intervenido en casi todos los barrios de la ciudad de Santa Fe, recuperando, restaurando, abriendo calles, poniendo iluminación, en Alto Verde, hemos modificado el barrio, creo que no ha quedado barrio en el que no hayamos hecho laguna obra o no estemos encarando alguna obra nueva, obras de vivienda, saneamiento, distintos tipos de proyectos de carácter urbano y después, finalmente, los grandes proyectos de carácter regional, la recuperación y ampliación y modernización del aeropuerto, las obras que se están encarando en el puerto, la Ruta 1, una extraordinaria obra de alto impacto urbano, que va a ser una gran avenida, sino también un paseo urbano de gran jerarquía, en Sauce Viejo estamos recuperando la ex Fiat para convertirla nuevamente en una zona industrial, creo que los avances son notables, es muy difícil sintetizar 150 obras porque cada una de ellas daría para hablar un rato, pero es una síntesis del trabajo realizado, las obras están a la vista, no hay versos ni promesas incumplidas, los proyectos están y las cosas se ven y ayer rendimos cuenta de esto”.

Las obras que se llevaron a cabo y se continuán realizando en Santa Fe generan miles de empleos a nivel local, al respecto, Lifschitz razonó: “Llevamos más de 1.300 obras en toda la provincia, todas están priorizadas para tener un alto impacto social o económico, y también para generar empleo, hoy hay más de 30 mil familias santafesinas que, de manera directa, están recibiendo un sueldo a fin de mes gracias a la obra pública de la provincia, que son los que trabajan en las empresas contratistas, todo eso mano de obra directa y además está todo lo que representa la mano de obra indirecta de las empresas o determinados elementos, servicios, insumos, es una gran movilización de la actividad económica, un apoyo a los empresarios santafesinos, porque siempre priorizamos el compre local, esto nos muestra las cosas que se podrían hacer en el país, cuando apostamos al crecimiento, como dice el Dr. Lavagna, apostamos a la inversión, a la generación de empleo y no al ajuste, porque el ajuste lleva necesariamente a la recesión de la economía, implica pérdida de empleo, de salario, eso reduce el mercado internado y es un círculo que nos lleva para atrás, por eso nuestra política en Santa Fe ha sido siempre de expansión de la economía, de inversión pública, de apoyo al sector productivo y de inversión en obra pública”.

Lavagna - Lifschitz

Miguel Lifschitz, es uno de los impulsores más fervientes de la precandidatura de Roberto Lavagna a presidente de la Nación, en tal sentido, el gobernados sentenció “hoy ya, en cualquier análisis político que se haga a nivel nacional, se habla de tres candidaturas posibles, la del presidente Macri, la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la tercera alternativa representada por Roberto Lavagna, claramente surge como un potencial candidato con experiencia, con prestigio, y con posibilidades reales de romper la polarización y de llegar a una segunda vuelta, incluso de ganar las elecciones, estamos muy entusiasmados con eso, obviamente que el Frente (FPCyS) a nivel nacional no puede tener las mismas características que en Santa Fe, hay que pensarlo con más amplitud, con más pluralidad para poder llegar a ganar una elección nacional, pero estamos entusiasmados”.

Haciendo una reflexión respecto al crecimiento del Socialismo como fuerza política, el primer mandatario santafesino manifestó: “Creo que hemos ido avanzando, despacio, pero a paso firme, demostrando, cada vez que nos toca gobernar, ya sea a nivel local o provincial, que hacemos una buena gestión, honesta y decente, con planes, proyectos, con inversión, con políticas que garantizan derechos, manteniendo coherencia política, no hemos saltado de un lado para el otro, siempre coherentes con lo que decimos y planteamos y eso se reconoce (…) los ciudadanos de Santa Fe van valorando lo positivo, nos van a acompañando con su voto y en estas elecciones no será la excepción”.

Reforma Constitucional

Para finalizar, el gobernador, habló sobre la Reforma de la Constitución y la encuesta pública que se realizará en las elecciones generales del 16 de junio: “Es la primera vez que se hace en la provincia de Santa Fe una consulta popular, es un mecanismo que está reconocido por la constitución nacional, no así por la constitución de la provincia y es unos de los temas que queremos incorporar en la futura reforma, por ese motivo la consulta es no vinculante y no obligatoria tampoco, pero nuestra expectativa es que la mayoría de los santafesinos vote, estoy seguro que una gran mayoría de los santafesinos le van a decir sí a la reforma”.