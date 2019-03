Felipe Miguel: "Aquel que quiera presentarse a una interna dentro de Cambiemos puede hacerlo"

En menos de 30 minutos, el jefe de Gabinete de ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, repetirá la palabra "transformación" al menos unas siete veces, una readaptación porteña del uso que el propio Mauricio Macri hace del término "revolución". Es un recurso lingüístico para hablar de la gestión PRO en educación, en obras públicas, en salud, en transporte.

En esta entrevista con Infobae, el funcionario hizo un repaso de las principales obras en curso, coordinadas de manera estratégica para inaugurarse a lo largo de este año electoral, como el Paseo del Bajo: no solo al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, esta seguidilla de cortes de cinta le permitirá a Macri dar buenas noticias -porque muchas de estas obras también tienen financiación de Nación- en un contexto de dificultades económicas.

"Se hicieron muchos esfuerzos desde el gobierno para mantener un plan ambicioso y ejecutarlo, y no tuvimos necesidad de frenar ninguna obra", aseguró Miguel, y advirtió: "Seguimos muy enfocados en la gestión, ya llegará el momento de pensar en las elecciones".

-¿Qué se pone en discusión en las elecciones de octubre, tanto a nivel nacional como en el ámbito local?

Sin duda, a nivel nacional lo que se pone en discusión es volver al pasado o seguir adelante con una transformación de fondo, que es el cambio que votaron los argentinos en el 2015. En ese sentido, estoy convencido de que los argentinos dimos vuelta una página y que no queremos volver al pasado, y vamos a seguir adelante en esta etapa de transformación. Y en la Ciudad es seguir adelante con la transformación que estamos llevando adelante con el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, con todo el equipo, en términos de educación, salud, cultura, obras que hacen a que todos podamos vivir mejor, en mantenimiento del espacio público, seguridad, que es uno de los grandes desafíos que tenemos y que hemos encarado.

-A Martín Lousteau, que reclamó internas muchas veces, incluso planteó la posibilidad a nivel nacional, y no se la dieron, ¿lo ven adentro o afuera de Cambiemos?

Hoy está Cambiemos conformado en la ciudad de Buenos Aires. En el 2017 no había Cambiemos y por lo tanto para poder competir en una interna hay que ser parte de un espacio político. Hoy están dadas esas condiciones. Está el espacio político, cualquiera dentro de ese espacio político que quiera competir en una interna puede hacerlo.

-¿Les gustaría que, por ejemplo, encabece la lista de senadores? Es uno de los rumores que circuló con fuerza en los últimos días…

Nosotros estamos enfocados 120% en el plan de gobierno, en ejecutarlo y llevarlo adelante. Hoy no estamos pensando en las elecciones, en las fórmulas electorales o en las alianzas o cualquier estrategia desde el punto de vista electoral, sino que seguimos muy enfocados en la gestión. Ya llegará el momento de pensar en las elecciones.

-¿Cuándo estará inaugurado el Paseo del Bajo?

Primero queremos pedirles disculpas a la gente, porque sabemos que mientras están las obras en ejecución nos complican un poco la movilidad dentro de la Ciudad, pero sabemos que cuando se terminan tienen un impacto muy positivo para todos. Nos estamos apurando para cumplir con las fechas. Una de ellas es el Paseo del Bajo, la autopista que une la Illia, de norte a sur, con la autopista Buenos Aires-La Plata. Son siete kilómetros, buena parte de la traza de manera subterránea, que va a permitir para los que transitan ese trayecto poder hacerlo en siete y va a incorporar más de seis hectáreas de espacio público y espacio verde. Se va estar inaugurando en mayo esta obra. Después tenemos muchas otras obras.

-¿Cómo impactó la crisis económica en el plan de gobierno?

Nosotros trazamos un plan muy ambicioso que implicaba una transformación muy grande en muchas áreas, en movilidad, en educación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación se va a inaugurar en septiembre en el barrio 31, o el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, que también se va a inaugurar donde se demolió el Elefante Blanco, símbolo de la desidia. La transformación educativa que estamos llevando adelante es la más importante de los últimos 50 años, que incluye una transformación de infraestructura donde estamos haciendo 54 nuevas escuelas, 30 de las cuales ya funcionan desde este nuevo ciclo lectivo, pero también en términos pedagógicos, con a secundaria del futuro, con la jornada extendida, en términos de capacitación docente, con la creación por ley de la UNICABA.

Hemos podido mantener el plan de gobierno a pesar de la dificultad que se presentó el pasado con la crisis económica, se hicieron muchos esfuerzos desde el gobierno para mantenerlo, y no tuvimos necesidad de frenar ninguna obra, ninguna de las transformaciones, y en parte porque venimos haciendo un esfuerzo muy grande para manejar de la manera más eficiente posible los recursos. Permanentemente estamos haciendo reingeniería de procesos, reestructuraciones, ahorros.

-¿Qué tipo de esfuerzos?

Por ejemplo, una reestructuración a fin del 2017, donde redujimos el costo de la política, hicimos una reingeniería de procesos, pudimos achicar estructuras de gobierno para ser más eficiente, incorporamos mucha tecnología, renegociamos contratos y convenios.

-Usted habló de 54 nuevas escuelas. ¿Alcanzan para cubrir la demanda?

Sí, esas 54 escuelas incorporan 9 mil nuevas vacantes, que se van a ir incorporando a medida que entren en funcionamiento. En la ciudad de Buenos Aires, desde sala de cuatro hasta el fin de la secundaria, hay vacante para todos, no falta ni una sola vacante en la ciudad en todo el tramo de educación obligatoria, y estamos trabajando para seguir ampliando la oferta en sala de tres. De estas 54 nuevas escuelas, 30 tienen sala de tres. Seguimos trabajando para ampliar la oferta.

¿Qué hicieron para mejorar y ampliar la red de subte?

Probablemente sea una de las áreas donde más se está invirtiendo y más se está transformando. Se está trabajando muchísimo en términos de frecuencia. Hoy ya todas las líneas de subte, salvo la E, tiene una frecuencia promedio de tres minutos, eso permite que mucha más gente viaje y pueda usar el subte. Cuando nos transfirieron el subte en 2013 había 850 mil viajes por día aproximadamente, hoy hay más de 1.300.000 viajes por día, porque incorporamos también cerca de 400 coches al sistema que, además, muchos de ellos tienen aire acondicionas. A eso se suma la incorporación de estaciones como Santa Fe, Facultad de Derecho, y ahora, en junio, se van a estar incorporando tres estaciones nuevas a la línea E, que van a unir Plaza de Mayo, con Retiro, el Centro Cultural Kirchner y Catalinas Norte.

Pero, ¿está previsto agrandar el sistema con nuevas líneas?

Hoy no está previsto. Hay proyectos que están diseñados como la línea F, que está diseñada, trabajada, pero hoy no está aprobado el proyecto o el presupuesto para sacarlo adelante. Pero sí seguimos trabajando en las mejoras del sistema en general.