Villa Cañas - Norberto Gizzi, habló sobre el basural y la granza en el ejido urbano

Norberto Gizzi, Intendente de Villa Cañás habló con Fm Sonic sobre el basural, proyectos sobre separación de residuos y la granza en el ejido urbano.

Por lo general en Villa Cañás tenemos predominio de viento norte y por lógica no debería afectar la zona urbana. De cualquier manera eso no significa que están las cosas bien. Con respecto al relleno sanitario no debería haber, lamentablemente cuándo se mezcla la parte orgánica con la inorgánica, hay una fermentación.

Principalmente lo orgánico genera una fermentación, la cual origina altas temperaturas, esto se puede prevenir con capas de tierra, se van colocando capas de basura y de nuevo al colocar en las cavas basura después otra capa de tierra.

Hemos tenido un problema con la topadora, y hoy esta en el corralón municipal porque tenemos que reparar los dos cilindros hidráulicos más importantes que hacen andar la pala que es lo que permite mover tierra y todo lo que es basura. Tiene un costo importante pero más allá del costo, se han sacado los dos cilindros y se han enviado a reparar.

De cualquier manera está trabajando una máquina, también de doble tracción de qué te depura movilizar todo lo que es basura y tierra. Pero la capacidad operativa es muy baja. Por este motivo nos supera la cantidad de residuos que hay, no podemos tapar en tiempo y forma. Y esto genera el tema de la fermentación, no se prenden fuego ni se producen llamas, sino que empieza a liberar humo y es entendible que los ciudadanos principalmente de barrio sur y de toda la comunidad hagan un reclamo que es aceptable y entendible.

Permanentemente se están enviando camiones con tierra, están trabajando la retropala y seguramente en el transcurso del día se va a subsanar este problema.

El plástico es el que causa a veces ese problema, y tampoco tenemos la costumbre de clasificar los residuos

Tenemos un proyecto, el cual venimos anunciando que trata de la separación de residuos orgánicos e inorgánicos. Trabajar en conjunto con la localidad de Christophersen, María Teresa, Santa Isabel, Teodelina y Villa Cañás.

Estamos en una fase que nos pidieron desde medio ambiente un estudio de impacto ambiental, sobre uso de suelo y medio ambiente. Eso tiene un costo importante de $300.000, es el presupuesto que nos habían pasado el año pasado, seguramente ya es un poco más. Tiene que hacer el aporte cada una de las localidades para el estudio y estamos tramitando a través del Ministerio de Medio Ambiente para ver si podía absorber algo del costo. Seguramente que el próximo paso va hacer acá en Villa Cañás.

¿Se podría trasladar? Aunque lo importante es el tratamiento

No, trasladar no porque tenemos 2 cavas inmensas, y por supuesto que exige tratamiento de lo que es la napa de agua para que no haya contaminación, después hay que ponerle para la fermentación caños donde puedan evacuar todos los gases, todo un tratamiento. No tenemos una capacidad operativa como para solucionarlo de un día para el otro. También a veces cuando se prendió fuego se enviaban a los bomberos y se le echaba agua y lo que hacíamos era incrementar aún más el humo.

El fuego en algunos casos es intencional o se produce de manera espontánea

Ya habíamos cerrado todo el relleno sanitario. Puede ser que alguien vaya a remover algo de basura, pero lo tenemos totalmente controlado. Puede llegar a ser que alguien lo haya realizado de forma intencional esto no lo hemos corroborado.

Por ejemplo en Venado Tuerto existe el basural a cielo abierto más grande de la provincia, con el varios problemas, ademas de la malversación de fondos y una cuestión muy turbia, pero en principio hubo aportes de la provincia para erradicarlo

En su momento recibieron aportes de la nación y ahora de la provincia y están haciendo por supuesto o todo automatizado, con una cinta que separa lo orgánico de lo inorgánico. Si no lo hacen en origen, con la misma cinta. Lo ideal es hacerlo siempre en origen, que se tome consciencia de la separación de residuos.

En el caso de nuestro municipio que tenemos el camión compactador necesitamos tener contenedores para lo orgánico y contenedores para inorgánicos. No es fácil, hay que hacer una inversión importante. Si no todos separan la basura hay operarios que van separando una cosa de otra.

Todo lo inorgánico se compacta en toneladas formando fardos o los famosos caramelos que le llaman. Y se van apilando uno arriba del otro. De hecho en Firmat se compacta lo orgánico e inorgánico junto porque no hay ningún tipo de pérdida porque tiene un envoltorio y sale con una prensa hidráulica y se van apilando uno arriba de otro.

Granza

Con respecto a la granza, ya realizamos la denuncia en Medio Ambiente. Y pido a las plantas privadas que especialmente el secado de maíz no lo realicen en el ejido urbano. Porque se reciben reclamos constantes. Hay que tomar medidas y seguramente se va a encargar Medio Ambiente.