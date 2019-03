Murió Scott Walker, el músico que llegó a tener más fanáticos que los Beatles e inspiró a una generación de rockeros

El cantante y compositor británico-estadounidense Scott Walker murió a los 76 años, anunció el lunes su sello discográfico, tras una carrera que lo llevó de ser icono del pop en los años 1960 a un músico de vanguardia en el siglo XXI.

Walker, que nació en Estados Unidos pero adquirió después la ciudadanía británica, fue el vocalista de la banda pop The Walker Brothers, antes de emprender una carrera en solitario en 1967.

La banda tuvo un gran éxito con los temas Make It Easy on Yourself (1965) y The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore) (1966), con los que, según recordó The Guardian, su club de fans llegó a tener más miembros que el de los míticos Beatles, en una época en la que la banda de Liverpool ya había lanzado discos como Help! y A Hard Day's Night.



Aunque su legado no está en la memoria del gran público, se le atribuye haber tenido una importante influencia durante décadas en músicos y bandas británicas como David Bowie, Pulp y Bat for Lashes.

"Con gran tristeza anunciamos la muerte de Scott Walker", afirmó su discográfica 4AD en Twitter, calificándolo como un "titán único e innovador a la vanguardia de la música británica".

A Walker no se gustaba la fama, y durante su carrera pasó largas temporadas alejado de los focos y la publicidad, lo que le valió la reputación de reservado y enigmático.

El líder de Radiohead, Thom Yorke, aseguró que Walker tuvo "una gran influencia para Radiohead y para mí mismo, mostrándome cómo podía usar mi voz y mis palabras".

Entre los éxitos en solitario de Walker -que tocaba varios instrumentos además de componer y producir discos- destacan "Jackie" (1967), "Joanna" (1968) y "Lights of Cincinnati" (1969).

Posteriormente, se alejó de los circuitos más populares y entró en una fase cada vez más experimental. Sin ser un éxito en ventas o en nominaciones a los grandes premios, cada una de sus entregas fue recibida con buenas opiniones por la crítica.

En 2017, la cadena BBC celebró su música con un concierto especial durante la temporada de los Proms (serie anual de música clásica orquestal), en el Royal Albert Hall de Londres.

Su trabajo más reciente fue entregado el año pasado, cuando Walker compuso el soundtrack para la película "Vox Lux" protagonizada por Natalie Portman.