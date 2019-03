El Pollo Álvarez vuelve a la televisión sin Pico Mónaco y Mariano Zabaleta, pero con nuevos "amigos"

"Con amigos así" regresa hoy a la pantalla de KZO con el Pollo Álvarez como único conductor del programa que debutó en el 2017 con Pico Mónaco y Mariano Zabaleta y que se convirtió en uno de los emblemas del canal. Como adelantó en exclusiva Teleshow, en esta temporada Pico Mónaco y Mariano Zabaleta decidieron no estar y pese a lo que se dijo sobre los motivos, la verdadera razón es que no se llegó a un acuerdo económico.

Además, la relación entre Pico Mónaco y el Pollo Álvarez estaba muy desgastada y el entorno de ambos afirma que desde el mes de octubre del 2018 no tienen una relación fluida y sólo se veían por el trabajo. La amistad entre ellos se enfrió y por ese motivo, cuando Mariano Zabaleta no arregló su continuidad en el programa, Pico no quiso seguir compartiendo la conducción con el Pollo.



La renuncia de los dos ex tenistas cayó de sorpresa dentro de la productora Kuarzo y a partir de la misma se empezó a trabajar en buscar un nuevo equipo para acompañar a Álvarez en la nueva temporada. De esta manera, hoy arranca el programa con un equipo nuevo, todos supervisados por el conductor y los productores.

El nuevo equipo estará formado por Yoyi Francella, Yanina Screpante (ex mujer de Pocho Lavezzi), Juan Pérsico (integrante de Agapornis) y Pablo Gimenez, el productor de Guido. El objetivo es darle otra dinámica al ciclo, que en su versión anterior era mucho más cerrado en cuanto al grupo, ya que eran tres conductores varones que llevaban adelante el programa, y en esta tercera temporada la intención es que las mujeres del equipo tengan una presencia mucho más destacada.

El Pollo Álvarez conducirá dos ciclos de la productora Kuarzo, "Por amor o por dinero" y "Con amigos así". El conductor es uno de los favoritos de Kuarzo y siempre lo tienen en cuenta a la hora de preparar nuevos proyectos.

El programa irá de lunes a viernes de 19 a 21 horas, y a su término arranca "Tenemos Wi Fi". El programa de Nicolás Occhiato se emite de lunes a viernes por KZO y los fines de semana en Net TV.

Por ahora, Pico Mónaco no volverá a la televisión. Desde su separación de Pampita su presencia mediática ha disminuido y ya no es la cara más buscada a la hora de un lanzamiento de alguna marca o de algún nuevo restó de moda. El ex tenista dejó la vida de las revistas y poco se sabe de su vida y de su futuro en los medios.