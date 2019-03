Jesusa Rodríguez: La senadora que realizó comparaciones de todo tipo

Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, conocida popularmente como Jesusa Rodríguez, es una senadora que está en el ojo del huracán y no por las iniciativas que ha presentado, sino por las frases más polémicas que ha dicho en esta LXIV legislatura.

La actriz, directora de teatro, dramaturga, artista de performance, cantante, feminista, maestra y activista social mexicana ha mencionado muchas frases que tiene que ver con el catolicismo, hacia las mujeres, presupuesto y hasta comparó los usos de la mariguana con el clítoris.

"No hay Dios"

La primera frase controversial la dijo al ser nombrada como suplente de la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Al ingresar como senadora proclamó un discurso donde recordó las palabras del escritor modernista Ignacio Ramírez.



"No hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Con esta frase un joven de apenas 18 años, Ignacio Ramírez, el Nigromante, estremeció al México del siglo XIX e inauguró la era moderna de nuestro país. Después, junto con los liberales de la Reforma, lograron lo que parecía imposible: separar la iglesia del Estado. Si el nigromante viviera en este apocalíptico siglo XXI tal vez diría ´El dinero no es Dios. Los seres de la naturaleza deben ser respetados".

Reducción de cultura sin "ninguna importancia"

Cuando se discutió el recorte del 16% al presupuesto de la cultura, Jesusa publicó un video en redes sociales donde comentó que los "moches" desaparecerán. Siendo esta la segunda frase controversial.

De igual forma explicó que "la reducción del 16% no tiene ninguna importancia", luego de que la senadora afirmó que las administraciones pasadas se robaban el 30% del presupuesto.

"Ahora ya sin moches, en realidad ganamos un 14%de aumento…No dejen de preocuparse. Qué bueno, síganse preocupando", exclamó.

"católica…cosa que no es muy común"

El tercer comentario, en donde desató mucha polémica fue en el marco de la decisión de entregar la medalla Elvia Carrillo Puerto a María Consuelo Mejía Piñeros, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir.

"Por eso celebro, festejo, que una mujer como María Consuelo Mejía, quien, además de ser católica es inteligente, cosa que no es muy común, nos parece maravilloso que ocurra y que concurra en esta ocasión, esta feliz coincidencia y que le estemos dando una medalla a una mujer brillante que ha salvado la vida de muchísimas otras mujeres", mencionó.

Considerando que la iglesia es una institución con grandes problemas de "inmoralidad" y reconoció que las mujeres de esa organización han luchado desde el interior de una "jerarquía machista que se está desmoronando".

"Todas somos iguales: las vacas, las puercas…"

La cuarta frase que desató un debate lo hizo, pero esta vez a través de un mensaje vía Twitter con motivo del Día Internacional de la Mujer.

"No debemos de olvidar en el día de la mujer a las hembras de todas las especies que están siendo explotadas por la industria alimenticia de una forma brutal", escribió en la red social.

Rodríguez afirmó: "todas las hembras de todas las especies merecen vivir, son iguales a los humanos, todos son iguales, todas somos iguales: las vacas, las puercas, las burras…todas las hembras somos iguales", agregó.

Tacos de carnitas: caída de Tenochtitlán

Una de las frases que se volvió tendencia, y que es la quinta que menciona, tiene que ver con el ataque que hizo Jesusa hacia los tacos de carnitas, luego de decir que los españoles "nos trajeron una dieta violenta".

Jesusa aseguró en un video que, durante la caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, comieron tacos de carnitas por primera vez. Motivo por el cual pidió a sus seguidores que recordaran que "cada vez que comas tacos de carnitas estás festejando la caída de la gran Tenochtitlán".

Esto se dio gracia a que se recordó el inicio de "la conquista del territorio continental de México", acto con el cual la religión católica "fue impuesta a sangre y fuego por fanáticos y asesinos" que vinieron a quitarnos el territorio y la cultura.

"Mariguana: no se sabía de los beneficios, igual que el clítoris"

La sexta frase, y la más reciente, es la comparación que hace la senadora sobre la mariguana con la mujer, luego de que en el "Foro Marihuana México", dijo que hasta hace poco no se sabía de los beneficios ni el funcionamiento de la planta, igual que el clítoris.

"Hace unos 20 años las mujeres sabemos cuál es la anatomía del clítoris, a ese grado se oculta la información con fines patriarcales. Hace 20 años una uróloga australiana hizo la descripción del funcionamiento del clítoris, antes no sabíamos cómo usarlo, lo mismo pasa con la mariguana, hay una desinformación absolutamente programada de manera que la gente no sepa las maravillas que la planta puede tener para una sociedad cuando está bien regulada", explicó Jesusa Rodríguez en el foro.

Mariguana: planta sagrada

En el mismo foro la senadora por Morena aseguró que la mariguana no es una droga, sino una planta sagrada.

"Si fuera una droga tendríamos muchos muertos por el consumo y tenemos muertos por el abuso comercial que se ha hecho ilegal".

"La mariguana no es una droga, como no lo es el peyote, los hongos, son plantas sagradas, y hay que regresarlas a su lugar. El presidente está en contra de que se haya destruido a la juventud con drogas como el crack, cocaína, heroína, que han sido utilizadas por un mercado de desprecio de la juventud y hacia el ser humano en general", mencionó.

"La mariguana es una planta extraordinaria, que tiene beneficios increíbles y ha sido satanizada para ser abusada comercialmente", recalcó la senadora.

Adicción a las "Oreo"

En el "Foro Marihuana México" que se realizó el 21 de marzo la senadora declaró que las galletas Oreo son un producto diseñado para crear adicción en los niños.

El tema se dio porque la senadora hablaba del peligro de las gomitas, "porque se decía que los niños comen gomitas, entonces trae marihuana las gomitas".

"Pero si uno lo ve desde un punto de vista más evolucionado, que puede tener el peligro de las gomitas, tenemos que ver que todo eso está ahí al alcance de los niños, las galletas Oreo es el producto más adictivo que existe en este momento en el planeta y está diseñado para que los niños sean adictos para toda su vida", se refirió la senadora.

Jesusa es la primera senadora abiertamente lesbiana en México, conoció a su actual esposa, la cantante y actriz argentina Liliana Felipe, en 1979.

Para 1980 compró, junto con su esposa, el Teatro de la Capilla fundada por el poeta y dramaturgo Salvador Novo y lo remodelaron en forma de un cabaret, el hábito, que dirigió hasta el 2005, ahora la administración la llevan las Reinas Chulas (que lo renombraron El Vicio).

En el 2019 ya cuenta con una curul en el senado de la república y es integrante de las comisiones de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural; gobernación; para la igualdad de género y estudios legislativos segunda.