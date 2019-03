Susana Giménez habló del supuesto affaire de Emilio Disi e Iliana Calabró: "Me quedé muda"

Iliana Calabró y Emilio Disi habrían tenido una relación amorosa hace algunos años. Su parejaElvira Ferrer reveló que el capocómico fue quien le contó sobre el affaire tres años antes de morir: "Aunque sabía que estaba casado, ella lo volvía loco y lo buscaba".

Por su parte, Iliana desmintió esta versión y aseguró que tomará acciones legales contra quienes la difamaron: "Seguramente le fueron con un cuento errado, le habrán llenado la cabeza. Me parece de un mal gusto exquisito que se metan con alguien que no está. Lo hablaremos en la Justicia".

"Me quede muda, no lo podía creer. Pero por respeto a un gran compañero no quiero opinar. A Emilio Disi lo amé, era tan compañero y tan genial. Él no está para defenderse. Ahora a esta altura que se largue esto, la verdad que no entiendo por qué", opinó Susana Giménez sobre este escándalo en Los ángeles de la mañana.

La diva trabajó muchos años con el actor en su clásico programa de televisión. En los sketches de humor, eran pareja: ella interpretaba el personaje de Susana Spadafucile y él se ponía en la piel de Mariano Garipetti.

Cuando le consultaron sobre los motivos que llevaron a Elvira a contar esta supuesta infidelidad, Susana contestó: "No sé, no la conozco tan profundamente, no sé por qué lo habrá hecho, tendrá sus motivos…. Él no está, no sabemos ni siquiera si es verdad o mentira".

Emilio Parada, hijo del actor, también confirmó que el vínculo amoroso existió entre Disi y Calabró. Además contó que solo recibió un auto como herencia, a pesar de que su padre llegó a ganar 500 mil dólares por sketch en el programa de Susana Giménez.

Al respecto, la diva opinó: "No creo que estuviera en la ruinas, porque siempre laburó muchísimo, siempre hacía giras y teatro. Emilio fue un gran trabajador. Aparte era un tipo que sabía mucho de teatro también dirigía".

Por otra parte, Giménez se refirió a la salud de Sergio Denis, quien fue su pareja hace muchos años y ahora está internado en el hospital Ángel C. Padilla de San Miguel de Tucumán: "Espero que mejore para quedar bien. Seguiremos rezando, hoy creo que está un poco mejor".

Por último, le consultaron qué pensaba de quienes señalan a Laurita Fernández como su posible sucesora: "Hizo Sugar y lo hizo muy bien, baila como los dioses… Ella baila muy bien, realmente como bailarina merece estar en Broadway porque es fabulosa".

Sin embargo, admitió que todavía le queda un camino por recorrer en lo campo actoral: "Como actriz le falta poco, pero necesita trabajar, porque trabajando vas aprendiendo. Nadie reemplaza a nadie, ni ocupa el lugar de nadie. No lo lograron ni con Marilyn (Monroe), ni con Brigitte Bardot. Me parece que tiene futuro".