La ácida crítica de Caniggia a Sampaoli y otras frases sobre Messi, Agüero y el peso de la camiseta de Argentina

Claudio Paul Caniggia es una de las grandes palabras autorizadas para hablar de la selección argentina. Es, también, uno de los ídolos del pasado que no teme opinar sin filtro. Esta vez su mirada ácida cayó sobre la tarea de Jorge Sampaoli durante el último Mundial de Rusia 2018.

El "Pájaro" aseguró que "nunca jamás" un técnico hubiese rechazado a la Selección como sí ocurrió en el último tiempo con Diego Simeone o Mauricio Pochettino, pero cuando le recordaron que Sampaoli decidió dejar el Sevilla para tomar las riendas del equipo nacional sacó su costado más crítico.



"Lástima que no siguió… En Sevilla, digo", disparó con ironía en una entrevista que le brindó al programa Líbero que se emite en TyC Sports. "Un trabajador, pero no me gustó cómo se manejó lo de la Selección. Me pareció vergonzoso el último Mundial. Esa es la verdad", advirtió.

"Todo lo que pasó. A lo mejor en el rendimiento futbolístico no es toda la culpa de Sampaoli. Tampoco es cuestión de matarlo en ese sentido. No se venían haciendo las cosas bien, pero todo lo que pasó alrededor de eso no puede pasar en la selección argentina. Eso puede pasar en la selección de Etiopía, pero no en Argentina. Es una vergüenza. No puede pasar eso. Para qué voy a decir si ya sabemos todos lo que ocurrió. Jamás un técnico debe permitir eso", sentenció en relación al doble comando que ejecutó el técnico junto con algunos líderes del plantel durante los partidos de la Copa del Mundo cuando ya la relación entre ellos era irreversible.

En cuanto a la designación de Scaloni, analizó: "Me parece que fueron a buscar a varios técnicos y nadie quiso agarrar. Entonces quedó Scaloni. A lo mejor Scaloni va y gana la Copa América y todos nos tenemos que callar. No lo conozco como técnico, hay que ver el proyecto que presenta. Veremos en la Copa América. Creo que el tema principal pasó porque ninguno de los otros técnicos quiso agarrar y no tienen una opción".

Si bien mostró cierto nivel de comprensión con aquellos que evitaron tomar el mando de la Selección, el ex hombre de River y Boca expresó: "Entiendo a Simeone y Pochettino que están ahí en Madrid y Londres con unos contratos bárbaros. Los entiendo desde ese enfoque, pero que no quieran agarrar la Selección… Antes no hubiese pasado. Pero el fútbol cambió. Me hubiese gustado que algunos de estos agarre la Selección".

• La comparación entre Messi y Maradona: "Messi es lo más parecido a Maradona. Es un crack, un fenómeno. Diego tenía un pique corto impresionante. No lo podía mantener por 50 metros, tampoco Messi lo puede mantener a grandes distancias. Es rápido. Maradona y Messi tienen cosas que no tiene nadie".

• La edad con la que llegarán Agüero y Messi al Mundial: "Depende cómo lleguen, pero claro que es una edad que ya estás ahí. Al final todo dependerá de las lesiones. Yo fui al Mundial con 35 años. Cuando sos atacante y ya no gambeteás, no superás al rival, perdiste velocidad, obviamente no vas a jugar si no hacés eso. A lo mejor que no juegue los 90 minutos. Pero es una edad que no es fácil. Hubo casos de equipos que han tenido dos o tres de 34 ó 35, pero son los menos".

• La ausencia de Agüero: "Agüero debería estar. Después de Messi es el otro crack de la Selección. Creo que está entre los mejores jugadores hoy por hoy. Tiene un nivel espectacular. Está bien que hay que probar jugadores para el próximo Mundial, pero en Selección, no importa que sean amistosos. El nueve del equipo es sin duda el Kun".

• El peso de la camiseta argentina: "Me gustaría un grado de inconsciencia por parte de los jugadores, que la Selección no intimide. Hay que entrar ahí y jugar como en el equipo. Pasa que no es tan fácil. Tiene que haber un cierto grado de inconsciencia. No es ser loco o colgado, no pasa por ahí. Es un control mental, personalidad o forma de ser. Yo me concentraba cuando llegaba al vestuario, no sentía ningún tipo de intimidación".

• La diferencia entre Messi en Barcelona y en Argentina: "A todos nos pasó que en un equipo entrenabas todos los días con los mismos jugadores y la cosa sale más fácil. No le pasa solamente a Messi. En Barcelona tiene un grupo que sale de memoria, pero no puede ser la excusa. Es ridículo eso".

• ¿Argentina ya no es potencia?: "Como nombre sigue siendo una gran potencia. Cuando los otros equipos nos enfrentan saben que están enfrentando a Argentina, pero también saben que puede pasar cualquier cosa. Si hay dos o tres inspirados te pueden ganar, pero también lo pueden perder. Ya no somos ese equipo, pero hay potencial. Hay grandes jugadores argentinos".

• Trabajar en la Selección: "Habría que ver, pero no es mi intención, a no ser que sea algo que me motive, me llame la atención. Escuché declaraciones de Burruchaga que cuando él decía algo no lo escuchaban".

• Lautaro Martínez: "Por edad y aparte está en el Inter; ahí el jugador mejora. Tiene una gran proyección. Me parece bien, pero hay que ver cómo rinde. Hay que ver cómo juega estos partidos y si va a la Copa América. No es fácil ponerse la camiseta argentina".

• Las pruebas antes de la Copa América: "Probaría a algunos, obviamente, pero si vos pensás en la próxima Copa América o en el Mundial, en esos jugadores que querés que jueguen, ¡hacelos jugar juntos! ¿No ponés a los mejores? ¿Buscas asociaciones? Yo con Diego y Bati jugaba solamente en la Selección. ¿A nosotros no nos pasaba? Simplemente surgieron esas asociaciones de manera natural. A veces es la química entre los jugadores. No es fácil encontrarlo. A mí me pasó con Diego y Batistuta".