Alberto Perassi: “Quiero encontrar los huesos de Paula”

El padre de Paula, Alberto Perassi, hizo una primera evaluación del primer día de audiencia en el juicio por la desaparición de persona en los Tribunales rosarinos.

“Como soy testigo, no pude entrar a la audiencia de ayer. Recién el lunes voy a declarar”, dijo Alberto Perassi, en comunicación con Darío Gómez y Juan Carlos Bettanin en Cadena Oh! “No puedo adelantar nada, porque no hay nada. Este caso ha sido uno de los más raros, que ha tenido tantos matices raros, que lo que menos puedo opinar por lo que pueda pasar en el juicio con la primera audiencia”.

Recordemos que el fiscal del juicio por la desaparición de Paula Perassi solicitó en el alegato de apertura prisión perpetua para los cuatro principales acusados. Se trata del empresario y ex amante de Perassi, Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, su empleado, Antonio Díaz, y la partera Mirta Ruñisky. Además, pidió 16 años de cárcel para cuatro policías; y 6 años para un comisario.

Chaleco antibalas

Perassi indicó “he tenido durante mi lucha, me han robado 4 o 5 veces, han roto vidrios de mi casa, tengo custodia y uso el chaleco antibalas, junto a un custodio personal. Me han querido amedrentar, yo no les tengo miedo, estoy buscando una hija. También tengo esto que parece que yo soy el delincuente y vivo preso”.

“Luego de 7 años, algo hemos logrado. Estoy sentado en el banquillo”, indicó Perassi.

“Esto nos cambió la vida, hace 7 años y medio nos secuestraron una hija no se sabe nada. A pesar que en la ciudad de San Lorenzo se sabe cómo fue. Siempre hubo manos negras tapando todo esto para que no se resuelva. Recién ahora se pudo llegar a la justicia. Antes la justicia de San Lorenzo me daba injusticia“, dijo Perassi.

“Quiero encontrar los huesos de Paula, si se dan el lujo esta gente de no decir nada y los huesos no aparecen, voy a seguir trabajando para que se pudran en la cárcel”, dijo Perassi al aire de Cadena Oh!