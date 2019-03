Un ex secretario de CFK aseguró que lo presionaron para acusar a funcionarios

Pablo Barreiro, ex secretario de Cristina Kirchner, declaró este jueves ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para dar detalles de cómo fue presionado por el fiscal Carlos Stornelli cuando dio su testimonio en la causa de los cuadernos.

"Sentí que la audiencia se armó para que yo nombrase a determinados ex funcionarios o empresarios que estaban vinculados a la obra pública en la gestión anterior, porque las preguntas que me hicieron y los comentarios que referenciaban en la audiencia versaban solamente sobre esos temas y más aún cuando me dijeron que iban a borrar mi declaración", relató Barreiro.

Pablo Barreiro es hijo de Ricardo Barreiro, conocido como el jardinero de los Kirchner. Trabajó como secretario de la ex Presidente y fue atraído a la causa de los cuadernos por el falso abogado Marcelo D'Alessio y Carlos Lignani.

"[Lignani] dijo algo así como que ellos tenían una carpeta grande con cosas que me vinculaban, no me especificó el detalle, pero eran cosas como que 'no me daba el blanco' en relación a mis bienes y cosas por el estilo, y que por todo esto era inminente que me fueran a detener", relató Barreiro.

"Todo esto me decía Charly cuando en un momento él recibe una llamada telefónica por WhatsApp y me dijo 'es Marcelo D'Alessio'. Me dijo muchas cosas que me llamaron la atención y me sorprendieron porque daba cuenta que sabía cosas de mí", recordó.

Durante su declaración frente a Stornelli, Barreiro aseguró que le preguntaron "por cosas como Paolo Rocca, Lázaro Báez, bolsos de dinero, agendas, bóvedas" pero su respuesta fue que "nunca había visto eso".

Barreiro recordó que Stornelli rechazó sus respuestas y lanzó en un momento de la cita "mirá, todo eso ya lo sabemos, nosotros necesitamos algo más. Si vos me traés una agenda, yo te invito a mi cumpleaños".

El ex secretario de Cristina declaró en calidad de testigo y damnificado ante Ramos Padilla.