Fabián Rossi se metió en el escándalo que involucra a su ex mujer con Emilio Disi: "Es imposible que haya pasado algo"

"Para mí es fáctica y técnicamente imposible que haya pasado algo. Yo compartí camarín todas las temporadas que hizo Iliana (Calabró) tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata", comenzó diciendo Fabián Rossi, ex pareja de la actriz en diálogo con Moria Casán en el programa Incorrectas (América) sobre los rumores de un vinculo amoroso entre su ex y Emilio Disi.



El escándalo se desató el pasado lunes cuando Carlos Monti reveló en Pamela a la tarde que el artista (que falleció el 14 de marzo de 2018) tuvo una relación prohibida con Iliana Calabró, según le refirió la propia viuda del actor, Elvira Ferrer.

"Durante más de 20 años, compartía toda la temporada con Iliana. Nos íbamos el 15 de diciembre y nos volvíamos el 15 de marzo. El que la llevaba al teatro era yo o mi hijo. En todo ese tiempo jamás percibí ninguna agresión de Elvira hacia mi ex pareja", contó Rossi.



"Si Disi quiso distraer la atención, está todo bien. Hemos compartido asados que hice en mi casa. Yo de Elvira no puedo decir nada porque no la recuerda, ahora si a ella le contaron algo…No me suena que esto haya sido algo platónico", continuó con su relato el empresario.

"Simplemente cuento lo que yo viví durante 24 años. Es la madre de mis hijos y no trato de defenderme a mí ni defender a Iliana. No me parece lógico por ningún lado todo lo que estoy escuchando", comentó El Rossi.

Fabián justificó sus dichos al explicar que él era quien manejaba el teléfono y la cuenta de email de su ex pareja durante el tiempo que estuvo casado con la actriz. "Su celular no estaba bloqueado", dijo. "Probablemente a Elvira le contaron eso y se lo creyó", agregó.

Sobre su relación con la hija de Juan Carlos Calabró, Rossi manifestó: "Yo no hablo, ni tampoco nos mandamos mensaje de texto desde hace tres años. Estas declaraciones las hago son por primera y única vez por respeto a la madre de mis hijos. Siento que ella nunca me engañó, no hay mucho más que esto. En mi caso, el que se mandó la cagada fui yo", cerró.

Iliana y Fabián se conocieron a fines de la década del 70. En aquel verano de Mar del Plata, ella tenía 13 años; él, 15. Recién varios años después, cuando la actriz había ingresado al Conservatorio de Arte Dramático para forjarse una carrera en el espectáculo, se pusieron de novios. Se casaron el 1° de diciembre de 1990. Lo hicieron "hasta que la muerte los separe". Pero antes lo consiguió la infidelidad, junto con las traiciones, las acusaciones de corrupción y los escándalos públicos.