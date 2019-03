Escándalo Emilio Disi: una confesión que se transformó en condena para su viuda

El lunes Carlos Monti en Pamela a la tarde arrancó un enigmático que tenía como protagonistas a Emilio Disi y a Iliana Calabró y una supuesta relación clandestina entre ambos.La noticia se convirtió en el escándalo del día y seguramente continuará durante la semana.

La información de Monti la confirmó Elvira Ferrer, la viuda del actor, en Confrontados -ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte en El Nueve– y en otros medios en los que aseguró que el actor se lo había contado tres años antes de morir. Pero lo que parecía ser una historia de infidelidad que mostraba a Disi como un adultero, se volvió un boomerang para Elvira, ya que varias personas salieron a desmentirla y también a recordar la historia de amor entre ella y Disi, en la cual fue la tercera en discordia de una de las parejas más emblemáticas del ambiente: la de Emilio Disi y Dorys del Valle.

Las reacciones adversas ante las declaraciones de Elvira empezaron desde la mañana del martes, cuando Cristina del Valle -invitada a Los ángeles de la mañana-, dijo: "Yo sé perfectamente que ella y Dorys eran amigas. Dorys tenía regalos que esta señora le hacía. Pero como yo no la conozco…". Y redobló la apuesta al criticar a Elvira por sus declaraciones.

"¿Cómo vas a hablar de una persona que ya no está? Es como si yo hablara de Rubén (Green) o Claudio (Levrino)", dijo sobre sus maridos ya fallecidos.

Iliana Calabró también opinó sobre los dichos de la viuda de Emilio Disi, y dijo que todo era una "barbaridad". "Seguramente a Elvira le fueron con un cuento errado. Me parece de un mal gusto exquisito. No voy a hablar más de esto. No se puede hablar con ella. Que se haga cargo ella de una historia que no es, y menos meter a mi padre, es muy fuerte. Me parece de muy mal gusto hablar de alguien que no se puede defender", aseguró la actriz en una nota con Los ángeles de la mañana, en la única nota que dio hasta el momento.



Otra que también criticó los dichos de Elvira y Laura Ferrer fue Yanina Latorre, quien acusó a la viuda de Disi de haber dejado en la calle a Dorys del Valle. "Tu mamá habla de otras madres e Iliana les va a hacer juicio. Las que hablaron mal de Emilio son ellas. No hay peor cosa que una mujer despechada. Lo loco es que ellas dicen que Iliana es amiga y no se bancan la historia de ellas", sostuvo la mujer de Diego Latorre.



El triángulo amoroso: Iliana Calabró, Emilio Disi y Elvira Ferrer

Durante la tarde del martes el tema tomó temperatura y las críticas contra Elvira Ferrer siguieron. Nadie se explicaba el motivo por el cual la viuda de Emilio había contado esta historia de infidelidad, que lo único que hace es dejar muy mal parada la memoria de Disi. En Incorrectas, el ciclo de América, Nora Cárpena contó la historia de la separación de Emilio y Dorys del Valle, y reveló que la actriz luego de esa conflictiva ruptura "no tenía dinero para comer". Nora Cárpena no quiso opinar mucho sobre los dichos de Elvira, pero dejó bien en claro que la víctima de esa separación fue Dorys y que Elvira fue la tercera en discordia.

Moria Casán también opinó sobre el tema al asegurar que "tal vez es una mujer despechada, porque tal vez Emilio fue desprolijo y ella prefirió agarrar el hilo por lo más fino y tal vez él estaba muerto por Iliana y no es como Emilio le dijo". Durante todo el programa, más allá del escándalo concreto, la pregunta que todas se hacían era: ¿por qué Elvira dice esto de su marido fallecido?

A veces en el mundo del espectáculo alguien cuenta una noticia o confirma un rumor y creen que eso lo va a poner en un lugar y termina quedando en otro. Como un boomerang, la historia de la supuesta infidelidad de Emilio Disi disparó el recuerdo de la separación de Disi y Del Valle, que ocurrió en el año 1991, y un repaso de esa historia que tiene a Elvira jugando un rol fundamental.



Emiliano Disi, el hijo del actor, confirmó el romance entre su padre y la actriz Iliana Calabró

De todas las repercusiones negativas para Elvira de esta noticia sin dudas la más preocupante fue la que tiene que ver con Emliano Parada, el hijo de Emilio, quien al ser consultado sobre estos temas abrió otra ventana: ¿qué pasó con la plata de Emilio Disi?

Emiliano -en diálogo con Moria- sorprendió con su respuesta: "La verdad que la pareja de Elvira y mi papá no me gustó nunca, siempre trataron de alejarnos a toda la familia. Y que salga ahora a hablar de todo esto en público no me gusta. Yo creo que si las parejas se aman realmente esto no pasa. Hay problemas de saber adónde fue a parar toda esa plata, por ahí se la gastaron. Todo eso lo están manejando los abogados. Nadie me da una explicación. ¿Dónde fue a parar la plata que hizo Emilio durante todos estos años? Él no era desprolijo con la plata, nos inculcó ser ordenados, no tengo recuerdo de que él fuera desprolijo con la plata. Elvira siempre quiso acaparar todo. Ella tenía una obsesión importante con mi papá", declaró su único hijo.

De esta manera, a cuarenta y ocho horas de explotar esta historia, que la viuda de Disi confirmó, varias figuras del espectáculo tuvieron palabras muy críticas para con Elvira, incluyendo al hijo de su marido, quien le reclamó dinero y no tuvo palabras amables sobre la pareja de su padre.

Tal vez a esta altura la confesión de Elvira se convirtió en su condena y quizás esté arrepentida de haber hablado debido a los frentes que se abrieron y que algunos se remontan a 27 años, momento en el cual Emilio Disi abandonó a Dorys del Valle, y ella se convirtió en la tercera en discordia de esa pareja que era amada por el público. Su afán por contar una supuesta infidelidad de su marido la puso en el centro de la atención pública y fue blanco de críticas, en una polémica que recién arranca.