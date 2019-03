La reina de Inglaterra pone fin a un ambicioso plan del príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, no recibieron la autorización de la reina Isabel II y de su hijo, el príncipe Carlos, para tener su propia "marca filantrópica" separada de la familia real británica y tener así la libertad para elegir sus causas solidarias.

Los duques de Sussex querían total independencia de las directivas del palacio de Buckingham, pero se les negó tener autonomía para labores humanitarias.

"Querían que su corte fuera totalmente independiente del Palacio de Buckingham, pero se les dijo que no. Hay una estructura institucional que no permite ese tipo de independencia", dijo una fuente real citada por The Sunday Times.

"La sensación es que es bueno tener a los duques de Sussex bajo la jurisdicción del Palacio de Buckingham, por lo que no pueden simplemente irse y hacer la suya", añadió.



El príncipe Harry y Meghan Markle tendrán su propia oficina de prensa

Sin embargo, la monarca autorizó separar sus oficinas de las del príncipe William de Inglaterra y su esposa Kate Middleton, la duquesa de Cambridge.

Ahora los duques de Sussex contarán con un nuevo equipo de comunicación.

Los futuros padres nombraron como su nueva jefa de comunicaciones a Sara Latham, quien trabajó en la Casa Blanca para Bill Clinton. También fue consejera de Hillary en su campaña presidencial contra Donald Trump, y asistente de el ex primer ministro Tony Blair en 2005.



La separación de las parejas desató de nuevo los rumores sobre la mala relación entre Markle y Middleton. Desde que la ex actriz se casó con Harry en mayo, las especulaciones sobre la mala relación entre ellas es un tema recurrente en los medios locales.

La noticia de la separación también cobra fuerza luego de las versiones persistentes sobre el mal carácter de Markle con su staff, razón por la cual han renunciado tres de sus asistentes.



Esta semana se informó que Amy Pickerill presentó su renuncia, aunque dejará el puesto hasta que la futura mamá se mude a su residencia en Frogmore Cottage, en Windsor.