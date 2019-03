Beneficios de tener flores en casa

Por lo general, regalar flores es un hábito de algunas personas que intentan demostrar sus sentimientos mediante el uso de estas plantas. No obstante, no solo son buenas para regalarlas, sino para decorar tu casa, otorgando algunos beneficios que podrás apreciar con el paso del tiempo. Si aún no los conoces, te recomendamos que continúes leyendo.

Flores en casa

Tu hogar es el lugar donde quieres llegar y relajarte de todo el trajín del día a día. Este es tu espacio, por lo que debe encontrarse a tu gusto para poder recargar baterías para el nuevo día. Una buena forma de hacerlo es contar con la presencia de flores, puesto que pueden ayudarte a sentirte más relajado y descansar mejor.

En este sentido, es posible que no tengas demasiado tiempo para ir a comprar flores antes o después de salir del trabajo, pero no debe ser motivo de preocupación; Boxflora cuenta con un servicio de envíos a domicilio de cajas de rosas, ramos de flores y rosas eternas azules, rojas y rosas, siendo un buen regalo para toda ocasión.

Por otro lado, puedes suscribirte y contar con un plan de envíos periódicos de tus ramos de flores, para que no tengas que estar haciendo pedidos cada cierto tiempo o se te pueda olvidar realizarlos.

Esto te ayuda a mantener flores frescas siempre en tu hogar y poder disfrutar de todos sus beneficios.

Aromatizan el ambiente

El olor de una vivienda habla mucho sobre ella y sus propietarios, siendo este un punto a favor de utilizar flores en la decoración. Estas plantas pueden ser muy buenos aromatizantes naturales, ayudándote a ahorrar debido a que no tendrás que adquirir ningún producto químico que pueda atentar contra la salud de tu organismo.

Además, las podrás colocar donde quieras y moverlas en cualquier momento, puesto que no son pesadas.

Mejora el estado de ánimo

Las flores son símbolos de esperanza y bienestar, por lo que mirarlas y sentirlas puede ayudarte a mejorar mucho tu estado de ánimo. Su principal efecto sobre el aspecto emocional de una persona se debe a su color y aroma.

Esto se debe a que los colores suelen afectar el estado de ánimo de una persona. Se piensa (y puede comprobarse) que contar con flores de colores suaves dentro del hogar puede calmar y reconfortar, mientras que elegir algunas de colores más intensos permiten aumentar la percepción de energía.

Si hablamos del aroma podemos determinar que los olores agradables son capaces de generar plenitud y bienestar, lo que mejora el humor de manera notoria.

Purifican el aire y ayudan a respirar mejor

Otro aspecto determinante para poder llevar una mejor vida es poder respirar bien. La respiración es fundamental y, por mucho que algunos piensen, no todos saben respirar como se debe.

En gran medida, las flores ayudan a eliminar las impurezas en el aire de tu hogar, haciendo que sea mucho más puro el aire que respiras y mejorando la respuesta de todo tu sistema.



Reduce la electricidad estática

Este es otro punto a favor, puesto que las flores promueven la creación de humedad en el ambiente, lo cual permite disminuir la electricidad estática dentro de tu casa.

Aumento de la productividad

Si eres de los que trabajan dentro de casa, tener flores alrededor de tu sitio de trabajo es recomendable, ya que mejora la productividad. Esto lo han demostrado estudios realizados a personas en distintas áreas de trabajo, determinando que trabajar con flores (o plantas en general) incrementa la eficiencia y la productividad.

Más que una decoración

Tal vez no le has dado el valor necesario a las flores que tienes en tu hogar o puedes llegar a pensar que no las necesitas. Sin embargo, teniendo en cuenta todos sus beneficios, probar no te costará nada.