"Santa Fe tiene la posibilidad de contar con un combustible propio"

Luego de los muy buenos resultados que arrojó la experiencia BioBus -una iniciativa que buscar probar que el transporte de colectivos puede funcionar con el 100% de biodiésel- en Rosario, y ante la quita de subsidios, junto al aumento que experimentaron los combustibles a lo largo del año, la idea de migrar a todas las unidades de transporte público a B100, más que una utopía va transformandose en una realidad.

“En Santa Fe tenemos la posibilidad de contar con un combustible propio. Esa fue la una de las premisas cuando arrancamos en el primer año de gobierno de Miguel Lifschitz. Si bien en ese momento los biocombustibles en su mayoría se exportaban, siempre los vimos como una estrategia de Santa Fe y Argentina, de contar con una política de producción propia de combustible”, destacó la Secretaria de Estado de Energía de la Provincia, Verónica Geese.



La funcionaria recordó que la producción de combustibles y energías alternativas fue uno de los programas apuntados desde el inicio de la gestión, en plena crisis energética. “El biodiésel era, y es una oportunidad que tenía no sólo Santa Fe, sino el país para lograr una mayor independencia energética. Somos los mayores productores del mundo en biodiésel de soja. Santa Fe tiene un potencial de crecimiento muy importante, y eso hace que no se lo termine valorando. Además hay gente que inexplicablemente tiene una mirada crítica sobre la producción de soja, que no la comparto. La soja sostiene la actividad del interior de la Argentina y además le da vida a las grandes ciudades”, puntualizó.



Transporte público

En este contexto Geese destacó que la idea del gobierno provincial es migrar todo el transporte público a B100. “Es una idea que se analizó en la mesa de discusiones y que inicio el gobernador hace un mes con actores del transporte público urbano e interurbano. Más aún con la quita del subsidio y los costos inflacionarios”.



La funcionaria resaltó que desde el Estado interesa mantener el boleto en un rango de precio normal. “No sólo en para el boleto urbano sino también en el interurbano, que para muchas familias es el único medio de transporte para llegar a las grandes ciudades. La experiencia del BioBus arrancó en Rosario, por una cuestión de que el transporte es del municipio -cubren el 50% del recorrido-. Esa es la ventaja de tener dentro del Estado servicios públicos. Necesitábamos probar que mecánicamente no había inconvenientes en utilizar un mayor corte como B25 y B100. La prueba fue fantástica, los primeros dos meses se usó B100 y luego comenzamos con la prueba de B25”.



La secretaria de Energía anunció que cuando empezaron a ver los resultados de B100 en comparación con la tarifa del gasoil, fue muy grande. En ese momento -explicó- era de 10 pesos por litro, y hoy la diferencia es un poco más grande. “Cuando el tema de los subsidios se transparenta y se vota el presupuesto nacional, apuntamos desde el gobierno provincial a la migración total de la flota a B100. No podemos obligar a las empresas privadas a que empiecen a utilizar el biocombustible, pero si puede ayudar a que se comience a analizar los beneficios por parte del privado”.



Actualmente el transporte urbano e interubano de Santa Fe consume unos 75 millones de litros de combustible al año. “Al analizar estos números, la idea es que Estado provincial reconozca dentro de la ecuación de costos el B100 como el precio del combustible a utilizar por el transporte público. Además buscamos a través de las mesas técnicas que utilizar B100 es posible y además es recomendable no sólo para las empresas, sino para la gente que paga el boleta y para la cadena del biocombustible”.

Beneficios

Geese destacó el impacto que la utilización de biocombustibles tiene en toda la cadena y el efecto derrame en los pueblos de la provincia. “Esto termina teniendo un impacto positivo en los pueblos, no sólo en el tema boleto, sino también de toda una cadena agroindustrial que existe atrás. El precio hace que hoy se contacten empresas de otras provincias para utilizar el B100. Necesitamos que se involucren otros gobiernos provinciales para que esto avance fuertemente. Si es posible mecánicamente y económicamente es favorable, debemos impulsarlos”.



En este sentido la funcionaria mostró su satisfacción por los resultados del proyecto. “Esto es producto del trabajo que lleva adelante la provincia de Santa Fe desde hace muchos años y que recientemente trasladamos a la Liga Bioenergética -formada por Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Tucumán y Salta-, tratando de juntar a las provincias que producen biodiésel y bioetanol. Desde el gobierno provincial, la idea para este año 2019 es impulsar mucho más la producción de bioetanol, ya sea de caña de azúcar y de sorgo en el norte santafesino”.



Geese agregó que en la Argentina nunca se dio una discusión sobre el modelo energético. “Hoy se están intentando discutir unos temas sobre Vaca Muerta. Hay gente que toma una postura, pero después eso no se traslada al discurso político, que es el que le llega a la gente”.



Sobre este tema adelantó que la Liga Bioenergética debe trabajar para apuntalar cada aspecto y beneficio de los biocombustibles. “Hay mucha gente que no sabe que cuando va y carga combustible, ya está consumiendo este tipo de energías limpias. Esa situación genera que el biocombustilble no sea valorado. La idea es que en el resto de los municipios y comunas que tiene líneas de colectivos privadas, directamente a través de la mesa de migración vayan pasando las unidades a B100. Llevado eso por el precio del gasoil y la intención del gobierno de apuntar a los biocombustibles y en beneficio de los vecinos en el tema del boleto”.

Energía verde

Por otra parte Geese precisó que desde el 1° de diciembre Enerfe le vende a líneas Q y K -trolebuses- de Rosario la energía que genera el parque fotovoltaico de San Lorenzo. “Ello se hizo para visibilizar los beneficios del BioBus solar. Son los únicos buses 0 emisiones que hay en Latinoamérica. Es parte de nuestra visión como política energética”.

Prosumidores

“Este es otro de los programas insignia que lanzamos en abril de 2016. Nos costó mucho con EPE y los proveedores, pero con el tiempo avanzamos. En ese entonces eran muy caros los equipos y la energía no tenía el costo actual. Fue el momento ideal para lanzarlo”, apuntó la secretaria de Energía de Santa Fe.



Geese precisó que hoy existen alrededor de 270 prosumidores en toda la provincia. “La idea es avanzar en 2019 con otros modelos de prosumidores. Modelos más comunitarios y seguir con los máximos prosumidores que ya está en el programa actual. Las líneas de créditos -que rondan el 17% y 23% anual-, permite que siga funcionando el proyecto”.



La funcionaria sostuvo que la aceptación de este tipo de programas no fue fácil en ningún lugar del mundo. “Al ir acomodándose las tarifas, tanto empresas como particulares ven en el Programa Prosumidores una alternativa de ahorro y negocio. Durante casi tres años estuvimos capacitando personal para la instalación de estos equipos. De contar con unos pocos, hoy hay más de 4 mil personas capacitadas en todo el territorio santafesino. Santa Fe lidera y es la más preparada para las energías renovables y los empleos verdes”.





Fuente: 15 de enero de 2019 (ElLitoral)