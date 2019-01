Crecen denuncias por casos de engaños telefónicos con fines de robo

Los afectados son pobladores de Casilda y la zona. Muchos zafaron de la maniobra al darse cuenta, pero no deja de intranquilizar el hecho.

A los ilícitos comunes que suelen producirse en Casilda y la zona se sumaron las últimas semanas una fuerte preocupación por la seguidilla de hechos delictivos que conjugan engaño y osadía con la finalidad de sustraer dinero especialmente a personas mayores.



Aunque no es una modalidad nueva sigue dando resultado a los hábiles delincuentes que perfeccionan su estrategia para "ganar" dinero fácil. Se trata de estafas por medio de llamadas telefónicas que buscan convencer a los destinatarios para hacerlos caer en la trampa de que deben cambiar su dinero ahorrado por billetes nuevos para evitar así que pierda valor ya que serán sacados de circulación.

Con ese vil y mendaz argumento ya hubo ancianos que fueron estafados por inescrupulosos delincuentes que se quedaron con sus ahorros sin darle nada a cambio.

El prometido e incumplido canje de plata no es más que un fraude o ardid que podría describirse como la versión moderna del "cuento del tío". Aunque no todos terminan bajo las garras de los embusteros, la maniobra ya se cobró algunas víctimas en pocos días cuyos casos están siendo investigados por la Justicia donde también se reportaron intentos de estafas no concretadas.

En Casilda, Los Molinos y San José de la Esquina se registraron los principales episodios que encendieron la luz de alarma sobre una situación que intranquiliza.

El suceso más resonante tuvo lugar días atrás en la localidad molinense, a sólo 15 kilómetros de la ciudad cabecera del departamento Caseros, donde una mujer de 74 años fue engañada por un sujeto que simuló ser su nieto al momento de hablar telefónicamente con ella para comunicarle que un conocido pasaría por su casa a retirar dinero.

La abuela no dudo en abrirle la puerta de su domicilio para entregarle al hombre que desapareció una suma importante de dinero en pesos y dólares que tenía guardada en un bolso. Al comprobar que había sido engañada contó lo sucedido a su familia para luego radicar la denuncia a la que se suman otras que integran la causa que está en manos del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Casilda, Juan Pablo Baños.

Ante tal situación, Fiscalía emitió un comunicado con la Policía de Investigaciones (PDI) para alertar a la comunidad con el fin de prevenir más engaños o estafas similares.

Además de aclarar que se están llevando adelante "tareas investigativas tendientes a lograr el esclarecimiento" de los hechos registrados en Casilda y localidades vecinas se advierte a la sociedad que "no se encuentra vigente" ninguna disposición vinculada al "cambio de dinero nacional y/o extranjero". Y en caso de recibir "llamadas relacionadas" al tema se recomienda "no brindar ninguna información confidencial hasta tanto ser asesorado" además de "dar cuenta inmediatamente a la unidad policial más cercana".

Baños contó a LaCapital que las denuncias que se están investigando tienen como denominador común la modalidad de "llamar a un teléfono fijo con el pretexto de que hay ciertos billetes que dejarán de circular para sacar información e intentar avanzar en la finalidad de engaño y luego sustraerle dinero que tienen ahorrado en su casa, mayormente personas mayores".

Aunque no todos se concretaron ya hubo cerca de una decena de denuncias vinculadas a esta modalidad. La investigación apunta a intentar desarticular una presunta banda delictiva que se dedicaría a estos ilícitos.

Secuestro virtuales en Fuentes

A lo descrito se suma que en las últimas horas recalaron en el ámbito judicial del MPA de Casilda denuncias sobre secuestros virtuales que intentaron concretarse, sin éxito, el último domingo en Fuentes.

Aunque a diferencia de lo ocurrido tiempo atrás en otros localidades del sur santafesino como Melincué donde los delincuentes lograron su cometido, lo sucedido en la pequeña población fuentesina del departamento San Lorenzo también tuvo en vilo a varias familias.

Al menos hubo ocho denuncias de este accionar delictivo mediante llamadas telefónicas que generalmente ocurren de madrugada, por lo que "se recomienda a quien atiende que corte inmediatamente y se llame al 911, además de intentar tomar contacto con el ser querido (que supuestamente secuestraron) para verificar que esté bien".

La denuncia es vital, aun cuando se haya evitado el engaño, ya que posibilita investigar y prevenir que avance esta modalidad delictiva, para la cual se sugiere como forma de desalentar no dar nombres ni aportar datos sobre el grupo familiar ya que los delincuentes aseguran tener capturado a un familiar sin precisar identidad.