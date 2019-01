“Pullaro y Giacomino hacen canto de sirenas”

El presidente de la comuna de Máximo Paz, Iván Camats, resaltó la decisión local de trasladar la comisaría del pueblo de un edificio derruido a otro refaccionado “con el fin de mejorar las condiciones de trabajo del personal de seguridad y brindar así una mejor atención al vecino”, según destacó. Al mismo tiempo, Camats criticó al senador por el departamento Constitución Germán Giacomino y al ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro por querer “hacer campaña electoral con una obra que hasta el momento, en su mayoría, fue costeada y ejecutada por la propia comuna”.

“Los vecinos de Máximo Paz escuchamos otra vez el canto de sirenas que imita el senador departamental, esta vez acompañado por el ministro de Seguridad, que días atrás vinieron al pueblo casi sin avisar a expresar lindas palabras, a sonreír para las cámaras y las fotos de campaña, pero ocultando un gran engaño para vecinos y vecinas del pueblo”, sostuvo el contador público Iván Camats.

“El senador departamental, otra vez, quiere atribuirse como un logro personal el traslado de la comisaría de Máximo Paz. Y el señor ministro, del mismo espacio político que el senador dentro del Frente Progresista, pisoteando toda institucionalidad, ninguneó nuestras solicitudes formales para acelerar el traslado, hoy a punto de concretarse, para después venir a caminar por el pueblo y sacarse fotos en el edificio restaurado, en buena parte, con fondos de la comuna”, siguió.

En declaraciones a la prensa, el jefe comunal recordó que “desde 2013 se iniciaron gestiones formales y trámites para, primero, remodelar la actual casa policial, en deplorables condiciones edilicias, imposibilitando desarrollar el trabajo vinculado a la seguridad comunitaria de manera efectiva y digna”.

Y continuó: “Como no obtuvimos respuestas, luego se tomó la decisión de trasladar la comisaría a las instalaciones donde hoy funciona un centro residencial, frente a la plaza, y finalmente se resolvió el traslado de la comisaría a la casa del Nuevo Banco de Santa Fe, ocupada en el pasado por ex gerentes del ex banco Provincia”.

El jefe comunal del peronismo contó que “la casa del banco”, como se la conoce en el pueblo, estuvo desocupada por muchos años y la comuna “la refaccionó por completo”. Según Camats, “en su última visita al pueblo, hace pocos meses, el gobernador (Miguel) Lifschitz activó el pedido de traslado de la comisaría. Si bien el gobierno de la provincia giró fondos para cubrir el 40 por ciento de las obras de remodelación de las nuevas instalaciones policiales, los trabajos están casi finalizados con dinero que aportó la propia comuna”.

Camats señaló que “frente al mal estado del edificio de la comisaría, tomamos la decisión de concretar el traslado. Nos hacemos cargo de eso y deslindamos de toda responsabilidad al resto de las instituciones del pueblo para que no sufran represalias económicas por parte del senador. Nuestro reclamo formal no se movió como esperábamos. Como todos saben es un año electoral y hay pujas políticas. Para nosotros, arreglar o trasladar la comisaría no es una cuestión electoral. Lo pedimos en 2013. Sin embargo, creo que sí es electoral que no se transfieran los fondos en tiempo y forma, ya que para otras comisarías con problemas edilicios, de municipios del mismo color político que la provincia, estuvo el respaldo financiero”.

“Giacomino dijo que desde 2016, junto al Ministerio de Seguridad, pidieron trasladar la vieja comisaría de Máximo Paz a la casa del ex banco Provincia, cuando la comuna, según consta en el expediente que abrimos, inició gestiones tres años antes, en 2013”, criticó Camats.

Por último, el jefe de la comuna paceña fustigó: “Si Giacomino y Pullaro vinieron al pueblo a jugar al poliladron, queriendo pillar logros que pertenecen a toda una comunidad, les decimos que no cuenten con nosotros, ya que la seguridad pública es un tema muy serio”.





Fuente: prensa camats