Importantes novedades: Nuevo relato de la joven abusada en Firmat

“Realizamos una investigación minuciosa, estuve presente estos días en la ciudad de Firmat, trabajé en el territorio en donde hemos obtenido resultados positivos que son importantes contar públicamente. A partir de todos los datos el hecho que nos había dado en un principio la víctima, realizamos un trabajo minucioso, con toma de testimonial y relevamiento de cámaras públicas y privadas con imágenes en donde pudimos visualizar que era Camila quien se trasladaba por esas calles y que venía de la zona del ombú todo tal cual lo había referido”.

El fiscal continuó: “La única referencia que teníamos en cuenta era el testimonio de Camila que nos arrojó resultados que hacían difícil ubicar en tiempo y espacio el trayecto mencionado. A partir de eso la fiscalía empezó a indagar sobre esa situación al ver que el hecho que ella relataba no encajaba en el tiempo que va desde las 7:38 hasta las 7:48 aproximadamente, un tiempo de diez minutos en los cuales era imposible ubicar lo ocurrido tal como ella lo refería”, explicó y agregó: “El martes la sección perros descubrió un rastro que va desde el ombú hasta una casa de enfrente, una casa abandonada donde Camila y Juan habían estado, ( Juan es el amigo con el cual salió del boliche y estuvo hasta un momento antes de lo ocurrido).

Pueyrredón manifestó además: “ Ingresé a la casa la cual es un lugar habitualmente utilizado para tener relaciones sexuales. El miércoles Camila tenía una entrevista con la psicóloga, terminada la entrevista, la psicóloga me comenta que Camila le cuenta un relato diferente que el que contó al inicio de la causa. El hecho se habría dado en ese domicilio con lo cual para teoría de la fiscalía resulta más sencillo ya que se puede ubicar el abuso en el plazo del tiempo que la teoría arrojó. La joven tira por la borda su primera declaración, no es subida a ningún vehículo y no es llevada a ningún otro lugar que no haya sido esa casa abandonada en la cual estuvo con su amigo, una vez que salen ambos, él se dirige a su casa y Camila esperaba afuera tener señal en su celular para comunicarse con su hermana, en ese momento unas personas la introducen nuevamente a la casa y es allí donde se produciría el abuso”.

“Que Camila estuvo en el lugar es un relato real, hemos podido levantar en el lugar del hecho aritos similares a los Camila y ropa interior que podrían ser de ella también. Desde el relato de la víctima, ella ve irse a las personas en un vehículo grande con baúl y vidrios polarizaos con dirección hacia la ruta. La misma cámara que tomó a Camila pudo haber tomado el paso del auto, en principio no tenemos un vehículo con esas características ya que pudo haber tomado un tramo en contramano”.

Ante la consulta del cambio de declaración de la joven el fiscal respondió: “Supongo que pudo haber sido por temor o por el shock emocional producto de la situación. Lo que cuenta hoy ayuda a los elementos objetivos reunidos”.

Por último manifestó que el acto sexual está confirmado por el médico forense, existió un acto sexual que no muestra signos de violencia a nivel genital pero que hay otros signos en el cuerpo de la joven que podrían ser referentes a un hecho violento.

Fuente: TDC Firmat - LT29