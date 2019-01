"Hebe de Bonafini llamó a ‘quemar campos’. Ya sabemos qué van a hacer si vuelven" ¡Famoso indignadísimo!

Hebe de Bonafini, referente de las Madres de Plaza de Mayo, es una mujer frontal que no tiene inconvenientes en decir lo que piensa, algo que muchas veces la llevó a tener duros cruces verbales con diferentes figuras del mundo de la política, el espectáculo, el periodismo y el deporte, quienes no comparten su vehemencia a la hora de hablar de temas como la salud, la educación o la pobrezak en nuestro país.



La anciana acaba de generar una polémica horas atrás cuando se refirió al uso de las pistolas Taser por parte de la policía, medida aprobada por la ministra Bullrich: "Ustedes vieron esta cosa de las pistolas que van a usar, que no matan. Yo, como no matan, quiero que las prueben con la hija de Macri, los hijos de la Vidal y los hijos, nietos y parientes de la Bullrich. Que los pongan ahí y que les tiren, a ver si no matan. Es la única manera que les voy a creer".

Por si esto fuera poco, Bonafini fue todavía más directa y convocó a: "quemar los campos de los ricos… Si tenemos coraje, hay que acompañar a la gente, quemarles los campos. Que se los quemen, que no puedan recoger nada, que recojan cenizas. Vamos a ver cuando quememos unos cuantos campos si van a seguir tirando glifosato". Obviamente su discurso no pasó desapercibido a nadie.



Las palabras de Hebe generaron de inmediato múltiples repudios, incluyendo el Colegio de Abogados Caba quien publicó un texto contundente: "Las manifestaciones de Hebe de Bonafini resultan preocupantes pero a más del cuestionamiento ético, cívico y político que sobre ellas pueda realizarse, resultan ser inadmisibles y reprochables legalmente… la expresión de un delito de incitación a la violencia colectiva e intimidación pública que no puede tolerarse".

Federico Andahazi, autor de libros como “El anatomista” y columnista de Alfredo Leuco en Radio Mitre, publicó un twitter muy fuerte: “Hebe de Bonafini llamó a ‘quemar campos’ e ‘incendiar la soja para que los productores cosechen cenizas’. Ya sabemos qué van a hacer si llegaran a volver. Hebe de Bonafini pidió aplicar pistolas Taser contra la hija de @mauriciomacri , los hijos de @mariuvidal y los de @PatoBullrich. Ya sabemos qué harían si volvieran” (sic).