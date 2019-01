El presidente de la EPE confirmó que la Cooperativa Eléctrica no tiene deudas y que el servicio no está en riesgo

donde intervinieron los legisladores provinciales Lisandro Enrico y Oscar Pieroni, y representantes de las cooperativas eléctricas de la región. La intención del encuentro fue aportar claridad sobre la situación que se genera con la posible salida de la empresa Secco de la planta generadora de nuestra ciudad y el tratamiento de las tarifas sociales. Por momentos, el debate fue de tono elevado entre la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (el más enérgico fue Ariel Viano), las autoridades de la EPE y los legisladores. Sobre el final de la reunión también hubo un reclamo de la concejala Liliana Rostom, quien expresó su disgusto porque el Legislativo local no fue convocado a participar.

Uno de los datos más reveladores que surgió de la posterior conferencia de prensa, es que la Cooperativa venadense hoy no presenta ninguna deuda ante la EPE por la compra de energía, tal como lo confirmó el presidente de empresa estatal: “Recalco que en su momento hicimos un plan de pago especial sin intereses porque tuvieron una situación complicada. Pero al día de hoy no tienen deuda con la EPE. Nosotros no tenemos acceso a los números de la Cooperativa, simplemente tenemos relación porque le damos energía, y lo único que puedo decir es que hoy nos están pagando”.

Estos datos se contraponen con los expresados por la propia Cooperativa en el comunicado lanzado días atrás, cuando aseguraron que “no se está cumpliendo con los pagos y obligaciones económicas contraídas, incluido el incumplimiento de pago de la masa salarial, endeudándose cada vez más en la prestación del servicio, dado que no somos generadores, sino distribuidores de energía eléctrica”.

Consultado por los medios presentes, el presidente de la EPE se animó incluso a opinar sobre el discurso de la cooperativa venadense: “Muchas veces se tiende a tomar alguna cuestión política que haga algún ruido. Nosotros tratamos de aclarar que no existe ningún riesgo en el servicio ni creemos pertinente que la población sea alertada sobre una situación que no es como la que se planteó”.

Planta operativa

Por otra parte, Neri se refirió a la situación de la empresa Secco con la planta generadora de energía, precisando que “no es potestad de la EPE porque es una cuestión que regula el gobierno nacional a través de Camesa. Nosotros no vemos ningún riesgo en el suministro eléctrico, porque más allá de los rumores la empresa tiene que avisar con seis meses de anticipación si se retira de la zona, y hasta el momento eso no ocurrió”.

Más allá de lo que marca la formalidad del contrato, cuando se le consultó si actualmente la planta está trabajando, Neri comentó: “Cuando nosotros solicitamos el servicio a Camesa y ésta lo considera pertinente, la empresa tiene que despacharlo. La información concreta de la regulación que tiene el sistema integrado nacional es que Secco está en disponibilidad”.

Tarifa social

Uno de los temas planteados por las cooperativas durante la reunión es la posibilidad de recibir aportes para afrontar las tarifas sociales. Al respecto, Neri explicó: “Nosotros venimos haciendo un acompañamiento hace muchísimo tiempo con las cooperativas y los estamos tomando como usuarios particulares del sistema, conociendo la realidad social en la que estamos en el país. Por eso acompañamos con planes de pago diferenciales, atendiendo a un pedido de Fescoe”.

Yendo más hacia lo específico, refirió que “las cooperativas van a hacer un planteo ante el gobierno para tener un trato igualitario al de la EPE con las tarifas sociales. Nosotros no definimos los beneficios, sino que somos una herramienta para hacer que esos beneficios lleguen a los usuarios”.