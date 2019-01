Bielsa candidata, ¿Enrico vice?: se comenzó a mover el amperímetro preelectoral

En este caso con dos noticias que tienen que ver con la provincia pero que repercutieron fuertemente en nuestra ciudad.

La primera fue la declaración del coordinador del Nodo 5, Diego Milardovich, informando que un grupo de radicales de toda la provincia impulsan fuertemente la precandidatura a vicegobernador en la lista que encabezará Antonio Bonfatti, de Lisandro Enrico. Dicha propuesta de avanzar cambiaría de modo tangencial el tablero político venadense.

La segunda fue la confirmación de la eterna candidata, María Eugenía Bielsa, de que esta vez irá por la gobernación. Aunque no abundó en detalles, también su postulación puede provocar cambios por aquí, sobre todo teniendo en cuenta su fuerte vinculación con Liliana Rostom.

¿Enrico vice?

El “runrún” sobre la posible candidatura de Lisandro Enrico a la vicegobernación no es algo nuevo, de hecho se viene barajando desde principio del 2018. Pero hasta ahora era sólo un “runrún” que Diego Milardovich sorprendió oficializando esta semana.

Aunque todavía falta mucho para que tal propuesta se concrete formalmente, es cierto que esta vez existen movimientos fuertes al respecto. De hecho la información fue confirmada a Venado 24 por un reconocido dirigente socialista vinculado a Antonio Bonfatti.

De todos modos para que finalmente esto suceda se tienen que dar ciertas circunstancias, entre otras cosas que el grupo Neo de la UCR siga sin encontrar una candidata que sea del centro/norte santafesino y que sume. Es que la regla no escrita de la política santafesina define que a un candidato gobernador del sur le corresponde un vice del centro/norte (o viceversa) y en este caso se agrega, montado en el discurso de época, que debería ser mujer. Además el sector Neo, una de sus cabezas es Maximiliano Pullaro, tiene la prioridad antes que el nuevo espacio que está recién naciendo dentro de la UCR santafesina y que se denominaría “Radicales Libres”.

Pero como ya dijimos, las circunstancias parecen abrir un atisbo de esperanza para los enriquistas, ya que por ahora sigue sin aparecer “esa candidata” y los tiempos empiezan a apremiar.

Además quienes impulsan la propuesta indican que al ser Bonfatti un ex gobernador ya existe un conocimiento pleno de su figura y por ende no es necesario equilibrar la fórmula con un dirigente del otro extremo de la bota santafesina. A la vez incorporan que en todo caso sería necesario “equilibrar la fórmula” con alguien que tenga una visión ideológica diferente a la del ex mandatario. Y ahí Enrico aparece como una clara opción, ya que no hay dudas que sus posiciones son claramente más de “derecha”. Un ejemplo es la posición punitivista del senador sobre el derecho penal vislumbrada en su impulso a la Ley de Narcomenudeo, proyecto al que Bonfatti se opone fervientemente. La incógnita será ver como de llegar a la Casa Gris, esas diferencias a futuro pueden provocar problemas de gobernabilidad.

Lo cierto es que si finalmente la opción se concreta el impacto sobre el mapa preelectoral venadense será importante, sobre todo porque sale del juego uno de los principales aspirantes a intendentes, nada y nada menos que Lisandro Enrico. Esto obligará al sector a jugarse por Leonel Chiarella o Juan Ignacio Pellegrini como el postulante, aunque ambos miden muy bien en las encuestas (sobre todo el primero) sus figuras son muchos más noveles y habrá que ver si el votante culmina confiando en dicha característica. Además el enfrentamiento será casi seguro con alguien con mucha más experiencia, como es el actual intendente, José Luis Freyre. Aunque también por ahora es toda una incógnita si éste último irá por la reelección (parece lo más cercano hoy) o si finalmente busca un lugar en una lista de diputados provinciales.

María Eugenia Bielsa candidata

La confirmación de la precandidatura de María Eugenia Bielsa a la gobernación altera el escenario santafesino y también podría tener su repercusión por estos lados.

Fue sintomático y demostrativo de la manera que tiene la hermana del DT de anunciar su postulación, ya que lo hizo absolutamente sola en un local de la capital santafesina sentada en un rincón con una decoración minimalista sin ningún dirigente a su lado. Además nada dijo de sus posibles acompañantes y por ahora tampoco definió si va a jugar definitivamente por dentro del PJ. A pesar que en todo momento habló de la necesidad de la unidad del peronismo, también dejó abierta la posibilidad de postularse por fuera. Es más a los únicos dirigentes que nombró en su conferencia como posibles aliados fue al ex socialista, Rubén Giustiniani y a Carlos Del Frade(ambos ya anticiparon que podrían apoyar a Bielsa pero que nunca lo harían por dentro del PJ).

A la vez aprovechó para deslizar críticas contra por ahora es su competidor en la posible interna recalcando que: “Nosotros tenemos una clara posición respecto de los fondos buitres, frente al tema Papel Prensa o el aborto legal, seguro y gratuito”. Cabe recordar que Omar Perotti votó en el Senado Nacional a favor de los fondos buitres, tuvo una posición anodina sobre el proyecto de Ley sobre el aborto y además levantó la mano por la desregulación del precio del papel de diario (claro proyecto a favor de la sociedad que maneja Clarín y La Nación).

De todos modos no hay duda que de confirmarse su candidatura dentro del PJ, dicho partido verá sus posibilidades fortalecidas.

La ex vicegobernadora de Jorge Obeid, tuvo su última participación electoral en 2011, cuando acumuló alrededor de 581.000 votos y ganó cómodamente en la categoría a diputada provincial. Posteriormente renunció a la banca en un recordado episodio donde marcó sus diferencias con Agustín Rossi.

Esta decisión por aquí puede provocar algún que otro cambio, ya que Bielsa tiene como su principal aliada en Venado a Liliana Rostom, quien por ahora insiste que va presentar su candidatura a intendente por fuera del PJ. Quizás la ex vicegobernadora (quien se enemistó con Freyre luego que éste decidiera en el 2012 manifestarse en contra de su aspiración de presidir la Cámara de Diputados de la Provincia) culmine haciéndole un favor al actual intendente, ya que abriría la posibilidad que la líder de Nuevo Horizonte se presenté como candidata en una línea interna del Peronismo.

Aunque en la realpolitik santafesina / venadense de acá al 22 de febrero, fecha límite para definir las listas de todas las categorías, puede pasar cualquier cosa, sobre todo con personajes como María Eugenia Bielsa.

Mauro Camillato