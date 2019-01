Marcos Peña visita a Carrió con la mira en las elecciones

En medio de la interna, el jefe de Gabinete se reunirá esta tarde con la fundadora de la Coalición Cívica-ARI. Marcos Peña se encamina a la casa de Elisa Carrió en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. La cita estaba programada desde fines del año pasado y el objetivo es claro: acercar posiciones y discutir la estrategia electoral de la coalición Cambiemos con la mira en la venidera contienda electoral.



"Se va a hablar de todo", señalaron el pasado 24 de diciembre fuentes oficiales consultadas por la agencia Noticias Argentinas, al tiempo que confirmaron que el diálogo telefónico entre varios funcionarios de Mauricio Macri y Lilita son "permanentes", a pesar de que la legisladora y el Presidente no se hablan desde hace meses. En esa oportunidad, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica Hernán Reyes señaló que Carrió está convencida en que "hay que consolidar el cambio que estamos proponiendo".

Importante resulta destacar que ayer, en el programa televisivo A Dos Voces, la diputada oficialista confirmó que apoyará al mandatario nacional para que sea reelegido en las elecciones próximas. "Vamos por la reelección del presidente Macri, después se decidirá en el PRO quién va a ser vicepresidente", subrayó este miércoles.



Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de criticar a algunos altos funcionarios macristas. Primero apuntó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. "Yo no quiero Bolsonaros, ahí no me van a encontrar", subrayó Carrió al promediar la entrevista en alusión a las polémicas iniciativas en materia de seguridad propulsadas por la integrante del Gabinete.

También se refirió al titular del Palacio de Hacienda, sobre quien dijo: "Le digo a (Nicolás) Dujovne, que me parece un gran ministro, que no busque ampliar su territorio, es una linda forma de decirlo públicamente". Siguiendo esa línea, la de la CC agregó: "El presidente es Macri, nadie tiene que acaparar poder".



Sin dudas alistándose para el encuentro de esta tarde, Lilita también habló sobre el jefe de Gabinete: "Con Marcos Peña hablo siempre. Hablo todos los días con todos los ministros. Eso no cambió. Hubo algunas fricciones pero no dejé de hablar". Ahora, la diputada y Peña tendrán la posibilidad de limar cualquier tipo de aspereza que haya quedado pendiente.

"Habrá reuniones para aproximar posiciones respecto de la estrategia electoral y las cuestiones centrales de Gobierno. Es sano que podamos debatir fuerte adentro y que la sociedad lo conozca", había razonado a mediados del mes pasado Reyes en declaraciones brindadas a Radio La Red. En ese marco y en señal de acercamiento, Carrió había utilizado su cuenta de Twitter para enviar un saludo por Navidad, el cual acompañó con una foto donde se la veía rodeada de referentes del oficialismo, como la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gabinete.