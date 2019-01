Un joven se encadenó frente a la Municipalidad de Venado Tuerto

"Tuvimos que llegar a este punto extremo de encadenarme porque estamos cansados de que el Municipio nos este mintiendo", aseguró el joven y agregó: "Cada persona que se acerca a la Villa Moisés nos miente".

"La gente está inundada, necesita que le den los beneficios que le vienen prometiendo desde hace tres años. Anoche tuvimos que evacuar a otra familia y antes de las fiestas también tuvimos evacuar a varias familias", aseguró el joven encadenado.

"Prometieron que iban a ayudar, a dar tierra y no se la dieron, la gente esta esperando", remarcó el vecino del barrio Villa Moisés y afirmó: "Hay 80 familias viviendo en el lugar y necesitamos una pronta solución".

"De acá no me voy a mover hasta que no baje Derechos Humanos o el Gobernador, porque la gente de acá (de Venado Tuerto) nos viene mintiendo. Estoy cansado de que me mientan. Acá me quedó los días que me tenga que quedar", aseguró el joven encadenado.

"Sabemos que estamos usurpando, pero cuando pedimos terrenos municipales y pagarlos no nos quisieron dar", aseguró el joven.

"No pedimos plata, solamente pedimos un poco de tierra y que regularicen el tema de la luz", concluyó el joven.

El barrio Villa Moisés es un asentamiento irregular ubicado en en la manzana de las calle Eva Perón, Carelli y Marenghini. Actualmente en ese lugar viven alrededor de 80 familias y como es un lugar con construcciones muy precarias sufre de inundaciones y algunas viviendas tienen conexiones de energía eléctrica muy peligrosas. Además en el barrio funciona un merendero que alimenta a los grandes y chicos.

Como lo mencionó el joven encadenado, de nombre Osvaldo, los vecinos del lugar exigen tierra para emparejar los terrenos y que se regularicen las precarias conexiones de luz que tienen las viviendas/casillas.

