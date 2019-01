Milardovich: “Un importante grupo de la UCR propuso que Lisandro Enrico sea el candidato a vice de Bonfatti”

Además agregó que ya elevaron dicha propuesta al propio gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, quien la habría recibido con beneplácito.

“Estoy sorprendido con el prestigio político que tiene Lisandro (Enrico) en toda la provincia”, afirmó luego a Venado 24 Milardovich. Para luego detallar que entre los reconocidos dirigentes radicales que están impulsando esta alternativa se encuentran entre otros: Julio Genesini (actual ministro de Trabajo de la provincia); los diputados provinciales: Fabián Palo Oliver y Santiago Mascheroni; el senador, Germán Giacomino, la concejala rosarina, María Eugenia Schmuck y actuales funcionarios provinciales: Jacinto Speranza (ministro de Medio Ambiente) y Leandro Simoniello (secretario de Desarrollo Sustentable).

De esta manera, dando mayores precisiones al respecto, el ex presidente comunal de San Eduardo, confirmó que este grupo de integrantes de la UCR forman el nuevo sector autodenominado Radical Libre que conjuntamente con el Neo (con Maximiliano Pullaro como su principal exponente) forman parte de quienes permanecen en el Frente Progresista.

Al respecto indicó que, si bien en primera instancia se especulaba que la candidatura a vicegobernador iba a ser para una mujer y del norte de la provincia, por ahora no apareció una persona con ese perfil que pueda ocupar el lugar y por ende las chances de Enrico crecen. “Pero por otra parte en este caso no necesitamos equilibrar la fórmula. El hecho que Antonio Bonfatti haya sido gobernador lo hace conocido en toda la provincia y no necesita un acompañante del norte ni nada por el estilo”, acotó.

Pero a su vez incorporó un nuevo dato: “Creemos que Lisandro puede equilibrar la fórmula desde lo ideológico, ya que representa ideas más conservadoras en muchos temas que las que sostiene Bonfatti”.

Finalmente, Milardovich insistió: “La propuesta ha generado un consenso importante y por eso somos muy optimistas en la posibilidad de que prospere”.