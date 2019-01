Una venadense sufrió un accidente y tuvo que salir a desmentir versiones de testigos

Esta venadense terminó despistando y afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad.

El medio "En Boca de Todos" de General Pico cubrió la información de la siguiente manera: "Pasadas las 13:30hs- una mujer al mando de un Fiat Palio que venia por la Ruta provincia N°1 por razones que se tratan de establecer, a 7km de General Pico, mordió la banquina, se cruzo de carril, trato de enderezar el vehículo y terminó volcando cayendo a una laguna que se formo por las ultimas tormentas..Una ambulancia que pasaba por el lugar y observo la situación traslado a la mujer de mediana edad al Hospital Gobernador Centeno, aparentemente con lesiones leves. La mujer vendría viajando de Venado Tuerto a nuestra ciudad y según testigos habría expresado que venia muy cansada. Trabajo personal de Comisaria Segunda".

La versión del testigo que afirmaba que ella habló con alguien y que confesó que estaba muy cansada fue desmentida por Kimey con las siguientes palabras: "Desmiento categóricamente lo que acá se dice. En ningún momento hable con absolutamente nadie, a las cuatro personas testigos en ningún momento dije estar cansada ya que venia muy bien dormida (descansada) y a 80 kilómetros (por hora) ya que no tenia apuro.

"Salí de VENADO a las 9 de la mañana. Soy muy prudente, jamas pondría en riesgo mi vida para perderla y no disfrutar de mi familia y cosas lindas que me pasan. Por ahí en estos casos somos todos opinologos y hasta yo en algún momento lo fui, solo hay que vivirlo para saber", remarcó la venadense y agregó: "Doy gracias a las personas que me ayudaron, y no hable con nadie mas que la enfermera que me atendió. Soy comunicadora social también y antes de exponer estas cosas esta bueno informarse bien, vamos a ver que testigo informo eso para que el diario exponga algo que no es".

© 2019 Diario La Guía