Vacunación gratuita en Venado Tuerto contra la fiebre hemorrágica argentina

La funcionaria explicó que se encuentra en el calendario de vacunación y se realiza en un día y horario determinados, “porque los frascos que contienen las inmunizaciones son multidosis y una vez que se abre se tiene que utilizar la mayor cantidad de dosis posible”, señaló, y aclaró que “esto se debe porque no es una vacuna de producción química o de laboratorio, sino que se produce a partir del plasma de personas que hayan padecido la enfermedad, esto hace que no sea de fácil adquisición”.

Por último, la directora de Salud agregó que se coloca por única vez en la vida (no necesita refuerzo) y se recomienda que se vacunen personas que están en la actividad agrícola, que realizan actividades recreativas de verano en zonas donde puede estar el agente transmisor, que frecuentan el basural o viven en zonas de anegamiento.

Los requisitos

No haber recibido ninguna vacuna en los últimos 30 días; no donar sangre en los próximos 30 días; no estar embarazada ni embarazarse en los próximos 30 días; no estar amamantando y no padecer enfermedades graves (pacientes renales crónicos, inmunodeprimidos, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas y personas que se encuentren con tratamiento oncológico).

La FHA

Esta enfermedad, también conocida como "Mal de los Rastrojos", es causada por el virus Junín. Afecta a una región del país que abarca parte de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. El virus Junín suele estar presente en algunas especies de roedores silvestres. Estos roedores eliminan el virus, particularmente por la saliva, contamina el medio ambiente, a partir del cual el hombre se infecta accidentalmente.

Síntomas

Fiebre moderada, dolor de cabeza, debilidad o desgano, dolores articulares y oculares, pérdida de apetito, hemorragias nasales o en las encías, irritabilidad, somnolencia y temblores.

Con el avance de la enfermedad pueden presentarse cuadros clínicos de gravedad variable, desde formas leves a graves caracterizadas por fiebre, alteraciones de la sangre, neurológicas, renales y cardiovasculares.

Prevención

-En caso de visitar zonas frecuentadas por roedores, deben higienizarse cuidadosamente las manos y cambiarse de ropas.

-No introducir tallos, hojas o granos en la boca, ni acostarse sobre bolsas o en el suelo, comer y dormir en habitaciones limpias. Usar calzado cerrado.

-Mantener desmalezados los alrededores de la vivienda para evitar que las lauchas se acerquen a ella.

-Disponer de lugares libres de maleza para los juegos de niños.

-No destruir la fauna de predadores del roedor: lechuzas, lechuzones, chimangos, etc.

Horarios y lugares de vacunación:

CC Tiro Federal: de 8.30 a 11.

CC Villa Casey: de 8 a 15.30.

CC Juan XXIII: de 8 a 12.

CC Malvinas Argentinas: de 13 a 19.

Centro Integrador Comunitario: de 13 a 19.

Hospital Alejandro Gutiérrez: de 6 a 14.v

