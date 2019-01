El psiquiatra más importante del mundo revela 22 reglas que cambiarán tu vida para mejor

La mayoría vive todo el transcurso de su vida tratando de lograr objetivos a largo plazo como mejorar las relaciones, encontrar el trabajo soñado, escalar socialmente, ser feliz y estar completamente satisfecho con la vida. Pero es muy cierto que conseguir al menos algunos de ellos requiere mucho trabajo y paciencia para llegar hasta el final.

Todos los sueños varían entre personas, algunos tienen interés en una relación sólida y formar una familia, otros llevan una dirección diferente como crecer profesionalmente y llegar a conocer el mundo. El punto en cualquier caso es que todos lo deseamos y anhelamos lograrlo. Pues ahora, uno de los psiquiatras más influyentes del mundo nos cuenta cuáles son las 22 reglas que te ayudarán a conseguir lo que tanto deseas.

El Dr. Mikhail Litvak es un psicólogo y psicoterapeuta proveniente de Rusia que ha escrito más de 30 libros sobre psicología práctica. Algo que él deja muy claro es que es esencial tener una mejor visión de ti mismo y de todo tu entorno pues la felicidad y el éxito personal y profesional dependen en gran medida por la forma en que decidas vivir tu vida.

Aquí te traemos las 22 reglas del Dr. Mikhail Litvak que son claves para tener éxito y mejorar tus relaciones:

-No persigas la felicidad. No es algo que puedes encontrar en otra persona o en cosas materiales. La felicidad está únicamente en ti. Debes aprender el arte de desarrollar tus habilidades y reflexionar sobre tus logros y metas y mientras lo haces, ese es el camino de la felicidad.

-Si estás satisfecho contigo mismo y tienes la seguridad de ser alguien bueno, inteligente y digno nunca necesitarás que sean otras personas las que tengan ese juicio sobre ti.

-Si realmente deseas algo en tu vida, no esperes ni pidas permiso o aprobación de alguien más para hacerlo. Tú debes tener el control.



-Sé una persona madura, esa que tiene el conocimiento y sabe cómo utilizarlo. Una persona inmadura a menudo tiene el conocimiento pero no sabe qué hacer con él por ese motivo los inmaduros viven de criticar a los demás.

-Asegúrate de planificar tus acciones y organizar tus prioridades y tu vida; como resultado la felicidad será tu acompañante.

-Nadie puede sacar por completo a otra persona de su vida. Unos solo avanzan más rápido y los que se quedan atrás son los considerados rechazados.

-No puedes complacer a cada persona, es imposible. Y si lo intentas solo lograrás sentirte incómodo y emocionalmente cansado.

-Si alguien que te hizo un favor o te ayudó en algún momento trata de hacerte sentir culpable o mal agradecido, por favor, paga por el servicio prestado y aléjate de esa persona.

-Alguien sin buenas cualidades y logros propios comenzará a criticar y hablar mal de los demás.

-No reprimas los sentimientos de una depresión, ésta puede ser horrible, dañina y dura pero te permitirá explorar la profundidad de tu alma, pensar en ti mismo y entender cuáles son las cosas que empujan hacia adelante.

-Hablar con amigos y personas que aprecias es agradable y divertido pero también puedes encontrar útil el hablar con tus enemigos. Puede hacerte más consciente de tus defectos y malos hábitos y aprendes cosas sobre ti mismo.

-Si eres alguien que disfruta de soñar despierto, asegúrate de fantasear solo con los sueños que puedas lograr. Mantén tus sueños reales o terminarás perdiendo tu enfoque y sintiéndote frustrado.

-Leer un buen libro siempre será mucho más beneficioso que hablar con una persona superficial.

No profundices en la vida de los demás, enfócate más bien en algo que te beneficie como la ciencia o la filosofía.

-Si quieres descubrir quién es tu más grande enemigo, solo tienes que mirar al espejo. Una vez que te enfrentes a ti mismo cualquier otro enemigo será derrotado.

-Siempre habrá quien te critique pero no debes prestar atención. Recuerda que cuando logres tus objetivos todas esas críticas no significarán nada.

-Solo hay un motivo que justifica abandonar tu trabajo y terminar tus relaciones, la incapacidad de crecer personal y profesionalmente.

-No temas a hablar con las personas, especialmente si apenas se conocen, pues así podrían pensar de forma positiva hacia ti.

-Si experimentas la soledad después de una ruptura, no lo veas como algo negativo. En ese momento creces emocional y espiritualmente, y hasta mejoras tu productividad.

-No existe eso de la lógica femenina o masculina. Lo que sí existe es la habilidad de ser sabio y pensar correctamente.

-La felicidad aumenta cuando la compartes y haces feliz a otras personas. De hecho, comparte la alegría con tus enemigos también y hazles saber que te sientes muy bien.

-Aprende a vivir por ti mismo sin la necesidad de probarte frente a otras personas. De lo contrario, podrías pasarte el resto de la vida tratando de agradar a los demás.