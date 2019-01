Firmat||“La existencia del hecho se confirmó con examen médico”

Cuatro días después que una adolescente de 16 años denunciara ante la justicia ser víctima de un abuso sexual acontecido en las primeras horas del martes 1 de enero, el fiscal Horacio Puyrredón atendió los requerimientos de la prensa en una conferencia realizada en la ciudad de Venado Tuerto. Allí, dio detalles sobre la investigación que lleva adelante y que busca identificar a los autores del hecho que se movilizaban un auto gris de gran porte.

“La investigación recién comienza, con una serie de medidas lanzadas de las cuales de algunas vamos teniendo respuestas y de otras no” explicó el fiscal quien confirmó la existencia del aberrante hecho. “Sí confirmar lo que en algún momento comenzó como un rumor y después fue tomando más fuerza y es que existió en la localidad de Firmat un hecho de abuso sexual a una menor de edad, en el primer día del año en horas de la mañana muy temprano”.

En ese punto, el funcionario judicial relató: “en ocasión de volver de un lugar de esparcimiento de la misma localidad, sale con un grupo de amigos y su hermana, se queda con un amigo charlando en un lugar que se llama el ombú (Plazoleta de los Maestros) y, en un momento sale su amigo para su casa y ella para su domicilio que está a 3 o 4 cuadras. En ese recorrido es interceptada por un vehículo con dos masculinos que la fuerzan a subirse al vehículo. Ella pierde contacto con el exterior, desconoce en qué lugar estuvo y el recorrido. Luego que se da el hecho de abuso, la vuelven a dejar en el Gauchito Gil sobre RP 93. Camina un poco, llama a su hermana y con posterioridad se hace la denuncia”.

Puyrredón -quien indicó que el hecho fue verificado mediante examen médico- remarcó que “no tenemos identificados a los posibles autores” quienes serían dos hombres “de más de 40 años”.

“En esta investigación no tenemos la punta del ovillo porque los datos que puede aportar la menor son importantísimos pero no son determinantes a los efectos, por ejemplo, de poder determinar el dominio de un vehículo y en las cámaras de seguridad públicas y privadas que hemos visto no tenemos en el recorrido que podría haber sido un vehículo gris con vidrios negros de gran tamaño que podría decirse de alta gama” aseguró y agregó que se investiga en efectores públicos y privados de la región ya que “habría una lesión en uno de los sujetos”.

Respecto a los registros fílmicos aportados por las cámaras de seguridad, el fiscal dijo: “se requirieron cámaras de seguridad de la zona y con posterioridad de toda la ciudad. Se han relevado cámaras privadas y se siguen buscando más por eso se habilitó un dominio de internet para hacer denuncias anónimas para todos aquellos que hayan visto un vehículo de estas características desde las 5 hasta las 8 merodeando la zona”.

Sobre la confección de un identikit de los implicados, expresó: “se pudo confeccionar una foto fix que arrojó un 70, 80% de similitud por eso todavía no se difundió porque nosotros buscamos a personas con una característica y por ahí dejamos afuera algo que pudo haber visto algún testigo que mira la foto y piensa que no es. Nos pasa lo mismo con el auto. Buscamos uno de gran porte”.

Marcha de silencio

Somos los padres de la víctima de lo sucedido el 1 de este mes. Esperamos nos acompañen en este doloroso momento que estamos pasando y queremos justicia.

Reclamamos justicia

El día jueves 10 de enero próximo a las 19:30 horas nos concentraremos en Av.Santa Fe y Bv. Colón a los fines de marchar en silencio para exigir justicia por el hecho del que fuera víctima nuestra hija menor el día 1° de Enero.

Es necesario el apoyo y el pedido de esclarecimiento por parte de toda la sociedad, porque de esto se trata el pedido de justicia: que se sepa quiénes fueron y que los culpables paguen sus delitos. A pesar de todo el dolor que afrontamos como familia, nos hemos puesto a disposición de los funcionarios actuantes, a los fines de nuestro único reclamo: Justicia.

Nos vamos a movilizar para decir basta de violencia. No podemos permitir que esto se naturalice y se repita. Nuestros hijos deben estar seguros y protegidos. Esta marcha del silencio es por nuestra hija, y por todas las hijas adolescentes de Firmat, que hoy se encuentran más inseguras y vulnerables. Por todas las víctimas que siguen esta lucha y han sido revictimizadas o cuestionadas, como si tuvieran responsabilidad en estos hechos aberrantes y que tienen un solo culpable: El victimario.

Por ese motivo convocamos a todos los firmatenses a participar de la misma y consideramos esencial y necesaria su presencia. Gracias por el apoyo recibido, que es muy importante para seguir adelante en nuestra lucha.