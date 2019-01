Venado Tuerto|| “Para dar pelea en esta elección necesitamos armar un frente con distintos espacios”

Además puso el acento en la necesidad de incorporar distintos sectores y partidos políticos para construir un frente: “Si no se da eso, no hay posibilidad de dar pelea en esta elección”, sorprendió. En tal sentido, contó que existen diálogos con Ciudad Futura y los espacios de Rubén Giustiniani y Carlos Del Frade, mientras que espera poder charlar con Liliana Rostom.

“Yo hice público hacia afuera y hacia adentro que mi intención es no continuar otro mandato como intendente, para que continúe alguien del espacio”, indicó en un extenso diálogo con el programa “De diez” (lunes a viernes de 10 a 12.30 por FM 90.3). No obstante, admitió que “puertas adentro todos entienden que voy a ser candidato, pero yo les insisto en que tienen que trabajar para construir candidaturas, aun sabiendo que se perdió mucho tiempo para eso”.

Freyre aclaró que mantiene intactas sus “ganas de trabajar por la ciudad”, pero entiende que “es un momento para que aparezcan otras figuras”. Uno de los argumentos planteados es que “como le pasa al peronismo a nivel provincial y nacional, hay una figura con un piso amplio pero que tiene un techo, y es lo que me pasa a mi con un tiempo largo de trabajo en el Municipio; por eso puede haber nuevas figuras que perforen ese techo. Y si bien queda poquísimo tiempo, tendrá que ser algo que irrumpa: una figura nueva, un tapado o alguien que estaba en carrera”, conjeturó.

“Hemos charlado con los chicos de Ciudad Futura, con la gente de Rubén Giustiniani y con Carlos Del Frade; y por supuesto nos sentaremos a hablar con Liliana Rostom”

Luego remarcó que ya no existen figuras que ganen por si solas una elección (y citó los ejemplos de Roberto Scott y Ernesto De Mattía), por eso “para nuestro sector será necesario armar frentes y lograr la confluencia de espacios. Si no se da eso, no hay posibilidad de dar pelea en esta elección”.

Diálogos

Con respecto a la conformación de ese frente electoral, Freyre se refirió a la situación de Liliana Rostom, que en algún momento coqueteó con la posibilidad de armar una interna dentro del justicialismo y hoy parece estar decidida a presentarse con su partido Nuevo Horizonte. “Con ella hemos hablado a mediados del año pasado, pero después no volvimos a hacerlo sobre cuestiones políticas. No existió de nuestra parte un intento de seducción formal ni informal, sí nos gustaría tenerla porque hay dirigentes de distintos signos políticos con los que nos unen cuestiones en común, y en este contexto nacional de crisis tenemos que hacer el esfuerzo por encontrarnos, si no es para un frente electoral, al menos para tomar estrategias en común”.

“Con otros competidores no tenemos tantas diferencias, ni siquiera con el socialismo. Pero sí tenemos enormes diferencias con la manera en que el radicalismo piensa la ciudad”

Lejos de Enrico

El intendente Freyre reconoce en el espacio radical encabezado por Lisandro Enrico a su principal adversario electoral, por eso se encarga de remarcar las diferencias: “Para nosotros es un tema quién está enfrente, más allá del nombre lo relevante es la idea o el modelo. Con otros competidores no tenemos tantas diferencias, ni siquiera con el socialismo. Pero sí tenemos enormes diferencias con la manera en que el radicalismo piensa la ciudad”, sentenció.

“Tendríamos que estar sentados con Lisandro Enrico una vez a la semana para ver cómo gestionamos juntos cosas para la ciudad, porque es muy grave la situación del desempleo, ver que la gente no llega a fin de mes y que se resienten servicios de salud”

El intendente fue contundente al expresar que “Enrico si no es protagonista de una gestión, te deja en banda. Por eso no nos acompañó con el gasoducto ni con gendarmería. Y eso es porque se preocupa más por el parecer que por el hacer”. Así, aprovechó para volver a cuestionar la inversión provincial sobre el Parque Municipal General Belgrano: “Me preocupa qué va a pasar con las obras estructurales que no son visibles y no rinden votos. Que se inviertan 125 millones de pesos en el Parque Municipal es una gran noticia, pero la pregunta es si en este contexto ese dinero no podía repartirse entre otras cosas”.

A pesar de las inocultables diferencias, Freyre reconoció que “en este momento tendríamos que estar sentados con Lisandro Enrico una vez a la semana para ver cómo gestionamos juntos cosas para la ciudad, porque es muy grave la situación del desempleo, ver que la gente no llega a fin de mes y que se resienten servicios de salud por distintas cuestiones, y deberíamos estar juntos trabajando para eso”.

Buscando la unidad

En el ámbito provincial, el intendente Freyre aseguró que está trabajando “para que aquellos que pronunciaron su vocación de ser candidatos a gobernador, como Marcos Cleri, Omar Perotti, Alejandra Rodenas y María Eugenia Bielsa, confluyan en una lista de unidad. Todos entienden que esto sería importante lograrlo, pero nadie sabe quién se baja o cómo se dirime”, admitió.

En ese contexto, el mandatario local expresó su preferencia: “Perotti tiene un plus: es alguien que puede ser factor de unión del peronismo en su diversidad y captar votos independientes, tiene un recorrido más amplio y corre con ventajas”.

