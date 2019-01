LIGA VENADENSE||La mayoría de los clubes de las dos divisionales ya tienen su director técnico

Tanto en la Primera 'A' como en la Primera 'B', la mayoría de los clubes ya cuentan con sus directores técnicos. Tan solo un elenco en la máxima divisional, y otro en la categoría de ascenso, son los que hasta el momento no han confirmado a sus entrenadores.

En la 'A', el que viene retrasado es Belgrano FBC de Sancti Spíritu, que está en negociaciones con quien fuera su DT en la pasada campaña, Luis Conte. Ante la posibilidad de que no continúe, el 'Verde' tiene otras opciones que podrían estar en el mismo pueblo.

Hasta el momento hay 8 equipos que cambiaron a sus directores técnicos y 7 que mantuvieron al que tenían hasta la temporada 2018.

El campeón Teodelina FBC mantuvo en su cargo a Alberto Merodio, lo mismo ocurrió con el subcampeón Jorge Newbery de Venado Tuerto.

También continúan con sus mismos entrenadores Studebaker de Villa Cañás con Daniel Adami, Juventud Unida de Santa Isabel con Gerardo Manccini, Atlético Elortondo con Hernán Ferri, el Hughes FBC tienen a Rogelio Córdoba y el ascendido Matienzo de Rufino sigue confiando en Walter Aime.

Entre los que optaron por la renovación podemos encontrar a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, que ya no tendrá a Eduardo Ledesma en su banco y realizó una apuesta fuerte requiriendo los servicios de Marcelo Sevilla.

Por su parte, Racing Club de Teodelina confió en Gustavo Pasquinelli para reemplazar a Leonardo Gáspari, quien fue el DT el año pasado.

En tanto que Jorge Newbery de Rufino, que volvió a la máxima categoría ganando una de las Promociones, contrató al oriundo de Sancti Spíritu, César Coccoz, como entrenador tras la negativa de Juan Carlos Peró de continuar en el cargo.

Otro que renovó técnico fue Unión y Cultura de Murphy. El 'Celeste' confirmó los servicios del 'Gallego' Eduardo Ledesma tras su salida de la 'V', donde fue bicampeón.

Por su parte, otro de los ascendidos, Deportivo San Jorge de Carmen, decidió que no continuara el DT Matías Moreyra y en su lugar optó por el saneduardense Sebastián Rosati, quien vuelve a la Liga luego de algunas temporadas.

Peñarol de Elortondo se la jugó por un hombre de la casa para afrontar la nueva campaña, ya que tras la salida de Marcelo Sevilla, se quedó con el local Diego García, quien hace mucho tiempo trabaja en la institución, fundamentalmente en Inferiores.

General Belgrano de Santa Isabel, luego de varias temporadas, decidió no continuar con Sandro Yngallina y eligió a otro nombre azulgrana para que lo suceda: Gustavo Casadei.

Por último, Ricardo Rodríguez ya no estará en Juventud Pueyrredón, donde había llegado a mediados de año para reemplazar al 'Tano' Piersimone. Ahora el 'Pulga' se la juega con un grupo de trabajo de la casa para afrontar la nueva temporada, ya que Lisandro Borzone, campeón el año pasado con la Cuarta Especial, y Luis Agli, ayudante de campo de Piersimone y Rodríguez en sus momentos, serán los encargados de dirigir la Primera.

Primera 'B'

En la categoría de ascenso pasa algo similar que en la elite. De los 18 participantes, tan solo un equipo no ha confirmado a su director técnico. Se trata de Sportivo María Teresa, que ya no tendrá al rosarino Adrián Taffarel y ha iniciado charlas con algunos técnicos de nuestra zona, pero todavía no decidió nada.

Entre los que mantuvieron a sus entrenadores podemos citar a Sarmiento de Maggiolo, que seguirá teniendo al frente al oriundo de Murphy, Diego 'Bocha' Maidana. También Central Argentino, cuya participación estuvo en duda en algún momento, decidió jugar y hacerlo bajo el comando de Alberto 'Moni' Sedano.

Por su parte, Defensores Talleres decidió la continuidad del joven Juan Benedetto, quien el año pasado fue el entrenador de la Cuarta Especial y terminó siendo el interino de Primera tras el alejamiento de Rubén Bongiovanni.

En Independiente de Villa Cañás se mantiene Leonardo 'Pichi' Tardío al frente del plantel del 'Rojo'; mientras que Sportsman Carmelense seguirá teniendo como referente a César Pejanovich.

En Sportivo Avellaneda sigue como entrenador Diego Sébola; en Náutico Melincué mantuvieron a Claudio Figgini y lo mismo hizo San Martín de Chovet con el local Adrián Lucic.

En Nueva Era de María Teresa hubo una rotación de roles, ya que este año Federico Sánchez será el encargado del equipo y el rosarino Fernando Castro su ayudante.

Entre los que apostaron al cambio se puede decir de la llegada de Jorge Figueredo a Sacachispa FBC y la de Adelqui Archiprete a Los Andes de San Eduardo.

Por su parte, Sportivo Ben Hur, buscará recuperar su lugar en la máxima categoría de la mano del rufinense Mariano Poldrugach, quien hacía algunas temporadas estaba fuera del ruedo.

Otro que apostó al cambio fue Independiente de Amenábar, que contrató al venadense Gastón Ike como nuevo técnico; mientras que Centenario de Venado Tuerto también hizo ruido con la llegada de un hombre de la casa, Javier Becher, quien hacía algunos años no dirigía.

En Ciudad Nueva también al frente del equipo habrá uno del riñón propio, Ariel Charras, quien hace muchos años está en el club, primero como jugador y después como técnico y dirigente.

El Deportivo Chapuy fue en busca del isabelense Alejandro 'Lolo' Viccei para realizar su segunda temporada en la Liga; mientras que Sportsman de Villa Cañás, que descendió por Promoción, tendrá a Enzo 'Tiki' Acosta como encargado de tratar de recuperar el lugar perdido.

Empezó la cuenta regresiva hacia el pitazo inicial de una nueva temporada en la Liga Venadense. Los equipos y los entrenadores ya comienzan a ilusionarse con cosas importantes.

Por: Leandro G. Palomieri