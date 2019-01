Michetti: "En el Senado hice muchas cosas; arreglamos el edificio y eché a 3.500 tipos"

La vicepresidenta Gabriela Michetti aseveró que le "gustaría seguir acompañando" al presidente Mauricio Macri como eventual compañera de fórmula para las elecciones presidenciales de este año, y dijo que Cambiemos tiene "posibilidades" de volver a ganar en los comicios nacionales del mes de octubre.

Sobre su gestión como vicepresidenta, destacó algunos objetivos alcanzados, como un proyecto para fomentar el trabajo de los artesanos del norte -"que hacen cosas maravillosas", dijo-, un relevamiento con el Indec sobre discapacidad, y su trabajo como presidenta del Senado.



"Ese es un trabajo que nos toca a los vicepresidentes medio de rebote, me encanta lo que hago ahora pero no me interesa volver a ser legisladora. Ni loca. Eso sí, en el Senado hice muchas cosas. Arreglamos el edificio y eché a 3.500 tipos de los 7.000 que había", comentó en la entrevista con el periodista Fernando Soriano.

La verdad es que me gustaría seguir acompañando a Mauricio", afirmó Michetti en diálogo con Infobae desde Cariló, donde toma unos días de descanso junto a su familia y, en especial, para acompañar a su padre, quien sufre de Alzheimer.

Para Michetti, Cambiemos tiene "posibilidades" con vistas a las elecciones y agregó: "Creamos la expectativa de hacer mucho y mejor, y en eso estamos. Hicimos seis semestres buenos y después nos pasó lo de la economía. Pero creo que la gente que está a favor del laburo, del esfuerzo y del mérito nos apoya todavía".